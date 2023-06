Inai impulsa plataforma de datos abiertos para obras de infraestructura

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) presentó este miércoles los resultados de la implementación del proyecto piloto de la iniciativa denominada Infraestructura Abierta, cuyo objetivo es transparentar los proyectos de infraestructura de los gobiernos, desde su diseño hasta su ejecución.

En la iniciativa colaboran con el Inai la organización México Evalúa, Open Contracting Partnership, CoST Infrastructure Transparency Initiative, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Nuevo León (Info Nuevo León) y la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia (SNT).

En la presentación, expertos en transparencia coincidieron en que la publicación de datos abiertos sobre proyectos de obra pública es fundamental para consolidar una gestión efectiva y eficiente del gasto público.

“Hasta el día de hoy, esta iniciativa cuenta con 43 proyectos de obra pública postulados, que en conjunto representan una inversión estimada de más de 5 mil 900 millones de pesos, de este tamaño es la infraestructura; más de 5 mil 900 millones de pesos que están a la luz pública, cualquier persona puede explotar los datos y hacer el cruce de información; estos proyectos que benefician a una población de más de un millón 500 mil personas”, explicó Adrián Alcalá Méndez, comisionado del Inai.

El también coordinador de la Comisión de Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del INnai detalló que el proyecto piloto de la iniciativa Infraestructura Abierta inició en 2022, con la participación de 23 instituciones públicas y 55 organizaciones y personas especializadas, en 9 estados del país.

“Desde el grupo impulsor pusimos a disposición de las instituciones implementadoras un sistema de captura de datos y diseñamos un visualizador de software libre y código abierto; además, mediante esta iniciativa se promueve la adopción de dos estándares internacionales: el de Datos para las Contrataciones Abiertas y el de Datos de Contrataciones Abiertas para la Infraestructura, lo que ha permitido observar el desarrollo de la obra pública en México, desde un enfoque nacional y global”, puntualizó Alcalá Méndez.

A su vez, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, integrante de la misma comisión del Inai, consideró que este tipo de iniciativas fortalecen la rendición de cuentas sobre el ejercicio del gasto en obras públicas, lo cual constituye una obligación de transparencia y, por tanto, la información en este rubro no puede ser reservada.

“Las obras son públicas, su nombre lo dice; son obligaciones de transparencia que hay que cargar de manera trimestral en la Plataforma Nacional de Transparencia y que no se pueden reservar y, mucho menos, bajo un concepto de seguridad nacional, si no se adjunta una prueba de daño donde se compruebe esto. No hay razón de ser para que la infraestructura de este país se encuentre reservada”, acotó.

La gerente senior de Infraestructura en Open Contracting Partnership, Mariana San Martín, consideró fundamental lograr que las contrataciones para infraestructura pública sean abiertas y que en los procesos estén involucrados los beneficiarios finales.

“En México, la proyección actual del gasto en infraestructura es mayor a la que se gastó en los últimos 11 años, siendo un 3.8% del PIB planificado y más de un 14% del gasto, lo cual es una dimensión demasiado importante como para no tener visibilidad de lo que se está haciendo”, afirmó.

En tanto, el gerente regional senior para América Latina de CoST Infrastructure Transparency Initiative, Manuel González Caballero, aseguró que transparentar el gasto en infraestructura permite brindar a la sociedad servicios públicos de mayor calidad y al mejor precio.

La iniciativa Infraestructura Abierta y los resultados de la implementación del proyecto piloto pueden revisarse en el sitio http://infraestructuraabierta.mx/.

