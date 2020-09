Índice Global de Innovación 2020, “Las tendencias mundiales”

En esta ocasión tocaremos uno de los temas más relevantes entre los países, el Índice Global de Innovación, el cual se ha convertido en un documento que fomenta y nutre los debates y políticas públicas sobre la innovación que mueve a gran parte del planeta.

El Índice Global de Innovación (por sus siglas en inglés GII, Global Innovation Index), es un indicador que permite establecer las capacidades y los resultados en materia de innovación de las economías principales del mundo. Por medio de una publicación que realiza la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), junto con la Universidad de Cornell y el INSEAD, se exponen anualmente las economías de 131 países a través de 80 indicadores con datos que representan más del 90 % de la población y 98% del PIB global.

Actualmente es uno de los instrumentos de análisis comparativo del que disponen los directivos de empresas, los encargados de formulaciones políticas y otras áreas en conocer de una manera más clara la situación de la innovación en todo el mundo, todos ellos recurren al GII para evaluar el avance logrado.

Dicho Índice es calculado como el promedio de los dos siguientes subíndices:

La entrada del Subíndice de Innovación, que mide la capacidad de innovación de un país a través de la evaluación de sus instituciones.

La salida Innovación Subíndice, que presenta evidencia real de resultados de la innovación a través de análisis de los resultados del conocimiento y la tecnología.

“¿QUIÉN FINANCIARÁ LA INNOVACIÓN?”

El tema principal del informe 2020 es “¿Quién financiará la innovación?”. En esta decimotercera edición del GII, nos habla sobre el estado del financiamiento de la innovación al investigar la evolución de los mecanismos de financiamiento para emprendedores y otros innovadores y señalar el progreso y los desafíos pendientes, incluso en la crisis de la desaceleración económica a causa del (Covid-19).

La crisis del Covid-19 sacudió el panorama de la innovación en un momento en el que se pensaba que estaba floreciendo, el dinero para financiar a empresas innovadoras se está agotando y los acuerdos de capital de riesgo están en un fuerte declive en América del Norte, Asia y Europa, el estudio destaca como el riesgo del Covid-19 repercutirá en la innovación en todo sentido, lo que hace necesario que se adopten acciones para pasar de la contención a la recuperación, nos muestra que la búsqueda trabajada en equipo de soluciones médicas durante la pandemia ha demostrado entre muchas otras cosas, la gran fuerza de cooperación, resaltando que la mayoría de las economías que han avanzado posiciones en clasificación del Índice, han obtenido un gran beneficio de su integración de las cadenas de valor y las redes de innovación mundiales.

Algúnos de los aspectos de relevancia incluidos en el estudio GII 2020 son:

Los Estados Unidos de América presenta el mayor número de los grupos principales de ciencia y tecnología del mundo.

Brasil, México y Argentina albergan empresas globales de I+D y clasifican en el nuevo indicador de marcas globales, debido a que cuentan con muchas marcas valiosas de lo que predecerían sus niveles de ingresos.

Suiza ha encabezado el ranking durante los últimos 10 años del GII.

Suecia destaca por un sólido sistema de investigación y capital humano de la mano de un mercado sofisticado de empresas innovadoras.

Sudáfrica ocupa el primer ligar en capitalización de mercado y el noveno en crédito interno al sector privado.

Kenya avanza por mantener el récord de lograr la innovación durante 10 años consecutivos.

Israel se ubica como un participante de innovación superior, enfocado en las exportaciones de servicios TIC.

India es la tercera economía de ingresos medianos bajos, más innovadora del mundo.

China se clasifica en los indicadores relacionados con patentes , modelos de utilidad, marcas, diseños industriales y exportaciones de bienes creativos.

México con una calificación de 33.6 sobre 100, sube una posición respecto al 2019, del lugar 56 al 55en el marcador global y del tercer al segundo lugar en Latinoamerica.

LA INNOVACIÓN, CLAVE EN LA ECONOMÍA GLOBAL Y SUS CONCLUSIONES

Sobre las conclusiones mencionadas destaca la crisis inevitable del Covid-19, los recursos para financiar proyectos se está agotando, existe la preocupación de que se vean interrumpidos importantes proyectos de investigación y que se vea afectado el interés por la innovación a escala internacional. El informe compara la situación actual con la que enfrentó el mundo en 2009 y afirma que el sistema financiero es comparativamente más sólido. Observa que la pandemia ha fortalecido los acuerdos ya en declive de capital riesgo (VC) y que recuperarlos llevará más tiempo que el gasto en I + D.

Señala que las naciones en desarrollo han mostrado un desempeño de innovación impresionante, si bien es cierto que los primeros lugares en varios campos de la innovación los lideran países de altos ingresos, muchas otras áreas están encabezadas por las naciones de bajos ingresos.

Podemos mencionar entre todo esto un punto positivo, y es que la crisis derivada del Covid-19 ya ha impulsado la innovación en numerosos sectores, nuevos y tradicionales, como la salud, la educación, el turismo y el comercio minorista. No obstante el Índice aconseja que en las próximas rondas de medidas de apoyo se le debe dar prioridad y a su vez ampliar el respaldo de la innovación, en particular en las empresas más pequeñas y las que tienen dificultades para acceder a los paquetes de rescate.

Los corporativos exitosos deben pensar en construir portafolios para diversificar y administrar el riesgo, es de prioridad desarrollar multiples iniciativas e invertir en empresas, generando innovación y desarrollo de todo tipo. Está claro que en México hay mucho talento y creatividad, pero son las organizaciones quienes tiene la oportunidad y recursos para aprovecharlos y generar la más grande innovación.

En el mundo actual, en el que la tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental para todos los ámbitos de la sociedad, la innovación es un medidor clave para conocer la fortaleza de la economía de un país.

Líderes regionales en innovación 2020

Javier López Casarín es presidente de la Fundación Reinventando a México, columnista en los medios de comunicación, miembro de los 300 Young Leaders of the world del Center for Liveable Cities, Presidente del Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación de la AMEXCID, reconocido con el Doctorado Honoris Causa por la Academia de Derecho Internacional.

