Diez exitosos emprendedores para tener en la mira

Provenientes de industrias diversas, desde la hospitalidad de lujo y las relaciones públicas, hasta la manufactura de textiles, estos diez empresarios nos comparten sus secretos para alcanzar el éxito en tiempos de volatilidad, incertidumbre y cambios.

Cory Paul Martin

Cory Paul Martin

Como una presencia ineludible en el mundo de la moda y la publicidad, Cory Paul Martin ha creado un nombre por sí mismo, convirtiéndose en un verdadero emprendedor y un hábil narrador de historias a través de sus cuentas en las redes sociales. Su habilidad natural para los negocios y carismática personalidad le han ganado no solo una vasta red de amigos y conocidos en todo el mundo, sino también el poder de crear alianzas y colaboraciones fructíferas.

Hoy, Martin es co-propietario de la marca independiente de mezcal T.O. Mezcal, un proyecto nacido en Chichicapam, Oaxaca. Además, como asociado en The Eclectic Agency, Martin supervisa la división de relaciones públicas de moda y estilo de vida, misma que ha experimentado un crecimiento notable en mercados clave como México, Estados Unidos y Gran Bretaña. Cory es en verdad alguien multifacético y dinámico. En el espacio de la publicidad, su desempeño con La Colectiva involucra la vinculación y adquisición de talento para campañas de alto nivel en México y los Estados Unidos.

Viajar es una de las principales fuentes de inspiración para él. Su espíritu aventurero se refleja también en su forma de hacer negocios, pues Martin no se limita a una sola industria o ubicación geográfica, sino que vive para explorar y constantemente se encuentra en movimiento. Su mentalidad abierta y enfoque emprendedor no solo han contribuido a su éxito, sino que también le han permitido conectarse con una amplia gama de individuos y adaptarse a diversos ambientes con facilidad durante su carrera.

Melissa Perlman

Melissa Perlman

Esta emprendedora ejemplar ha trascendido los límites de la hospitalidad tradicional al forjar un camino sólido en el paraíso tropical de Tulum. Como propietaria de Amansala y socia de Gitano, Melissa es una fuerza visionaria en la industria de la hospitalidad, dando forma al paisaje turístico de Tulum con su enfoque singular y audaz.

La visión de Perlman para Amansala nació de una introspección y el anhelo de vivir plenamente. Después del 11 de Septiembre, Perlman, al igual que muchos otros, comenzó a cuestionar su vida en la ciudad de Nueva York, “me pregunté, si pudiera vivir en cualquier parte del mundo, ¿dónde viviría?” recordó. Así, con la playa blanca de Tulum en mente, comenzó a formular la idea para un lugar que permitiría a las personas relajarse, ganar nueva perspectiva y reconectarse consigo mismas. No temía correr riesgos ni fracasar, y con esa mentalidad emprendió la creación de Amansala, uno de los primeros hoteles que pusieron a Tulum en el mapa como destino global.

La característica distintiva de Perlman como empresaria es su enfoque en la pasión más que en el lucro. Cuando se embarca en una nueva empresa, siempre se pregunta si sería cliente de su propio negocio. Esta perspectiva personal en la construcción de experiencias, ya sea en Gitano o en Amansala, ha permitido a Perlman crear negocios que verdaderamente resuenan con su público.

Pero su amor por Tulum va más allá de su enfoque comercial. Perlman expresa un cariño profundo por el lugar, lo que ha influido en sus decisiones comerciales y relaciones. “Siempre que pienso en añadir nuevos elementos o en la expansión a otras empresas pienso, ¿será esto bueno para Tulum?” declara Perlman.

Jamil Nacif

Jamil Nacif

Jamil Nacif es un visionario cuyo espíritu emprendedor y creatividad han transformado el panorama de la moda en México y Estados Unidos. Creció en una empresa familiar dedicada a los textiles y con la idea de crear algo único, lanzó marcas propias de productos diferenciados e innovadores para competir en un mercado exigente. “Siempre me propuse ofrecer lo que nadie más tenía”, declara Nacif.

Esta perspectiva lo llevó a crear productos únicos. Sus diseños disruptivos llamaron la atención de productores de Shark Tank USA, logrando materializar alianzas comerciales con personalidades destacadas como Kevin O’Leary.

Las marcas de Nacif han conquistado tiendas de renombre como Liverpool y Macy ‘s, con productos que destilan originalidad y mejoran el aspecto del cuerpo de formas nunca antes vistas. Su secreto radica en investigar constantemente las necesidades del mercado y ofrecer lo que la competencia no tiene. La expansión de sus marcas también se debe al crecimiento del mercado latino a nivel global, permitiendo la popularización de productos que antes eran considerados de nicho.

A lo largo de los años, Nacif ha expandido su oferta a una gama más amplia de productos íntimos, desde Rounderbum para hombres, Wonderbum para mujeres, hasta Rounderwear para las necesidades básicas de los hombres y JAM para los amantes de la moda más jóvenes. A través de la innovación y la tecnología aplicadas a la ropa interior, Jamil Nacif ha conseguido trascender el nicho para convertirse en un actor clave en el mundo de la moda.

Alessandra Starr Ward

Alessandra Starr Ward

Alessandra Starr Ward, una visionaria apasionada por la belleza y el arte, lleva con orgullo las riendas de Merola, la renombrada marca de alta joyería que heredó de su madre. Con su audaz mantra, “Vive tu verdad, abraza el riesgo y nunca esperes que lo que creas sea aceptado por las masas”, ella ha transformado su pasión por la joyería en una próspera carrera empresarial.

Desde temprana edad, Alessandra se sumergió en el mundo del glamour y el estilo, acompañando a su madre en viajes globales en busca de “tesoros ocultos” de joyería. Esas experiencias, junto con su tiempo como modelo en prestigiosas revistas de alta moda, le ayudaron a desarrollar un ojo agudo para la estética, la y la singularidad, características que ahora infunde en las creaciones de Merola.

Merola no solo atiende a una clientela altamente exigente, que incluye a celebridades internacionales y miembros de la realeza, sino que también ha sabido adaptarse a los tiempos cambiantes, como la transición a las ventas online, misma que ha resultado muy exitosa.

Alessandra también aporta un toque distintivo a la marca a través de sus propias creaciones, como las chaquetas personalizadas decoradas con piedras curativas semi-preciosas. Estas piezas exclusivas, mismas que fueron creadas durante su estancia en Tulum, indudablemente manifiestan su amor por la innovación y reiteran su premisa personal y su mensaje a los demás: “No te disculpes ni te detengas. Vive tu verdad, abraza el riesgo y crea sin inhibiciones.” Un modelo de negocios que indudablemente ha funcionado para esta jóven emprendedora.

Daniel Orozco

Daniel Orozco

La visión aguda y detallista de Daniel Orozco ha revolucionado el universo del diseño de interiores. Su creatividad, basada en una cuidadosa observación de los entornos naturales y urbanos, ha hecho que sus lámparas y tótems sean reconocidos mundialmente, y no se trata solo de su excepcional talento estético. Orozco ha demostrado una habilidad empresarial notable, cimentando un enfoque de negocio disruptivo que ha permitido que su marca brille en un campo altamente competitivo.

La originalidad de Orozco radica en su estrategia de diseño: fusiona distintos materiales en una misma pieza y crea objetos que trascienden cualquier espacio o entorno, sin quedar relegados a las modas pasajeras. Este enfoque le ha permitido reinventar el espacio cotidiano, al mismo tiempo que crea piezas que se mantienen relevantes con el paso del tiempo.

Sin embargo, lo que realmente distingue a Orozco es su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social. La integración de estos valores en el núcleo de su negocio ha resultado en una colaboración enriquecedora con las comunidades mayas en Yucatán y Quintana Roo. Este compromiso va más allá del simple beneficio mutuo: Orozco aprende técnicas artesanales tradicionales, apoya el empleo local y es consciente del impacto medioambiental de su producción. Para él, cada detalle cuenta, desde la compra de madera de aserraderos certificados hasta la financiación de un programa de voluntariado en Xochimilco.

Rigoberto Orozco y Carlos Morales

Rigoberto Orozco y Carlos Morales

Rigoberto Orozco y Carlos Morales son la fuerza creativa detrás de SIJIL, un taller de arquitectura, arte y diseño que redefine el concepto de lo que puede ser una empresa en el siglo XXI. Este dúo de emprendedores creativos ha combinado su experiencia multidisciplinaria y visión empresarial para concebir una entidad que trasciende la tradicional definición de negocio.

SIJIL, en su núcleo, es una manifestación tangible del mantra de que “el arte y todo proceso creativo es una oportunidad para hacer sólido un negocio”.

El taller ofrece servicios integrales que abarcan desde la arquitectura y el diseño de interiores hasta la consultoría creativa y estratégica. Pero en SIJIL, cada proyecto es mucho más que una mera prestación de servicios. Cada iniciativa se concibe como una escultura inmersiva, pensada para ser vivida y experimentada en todas sus dimensiones. Orozco y Morales aspiran a crear algo más que simplemente edificios o interiores; su objetivo es dar forma a una manera de vivir, que se caracteriza por su alma, emoción, belleza y profundidad.

El dúo tiene en puerta una serie de proyectos emocionantes. Desde la construcción de una residencia artística sin fines de lucro en Tulum, pasando por una cocina de homenaje a la diversidad gastronómica de México, hasta un proyecto modular ecológicamente consciente en la Riviera Maya. Cada uno de estos emprendimientos es un testimonio de su compromiso con la creación consciente y con la preservación de la rica herencia cultural de México.

David y Courtney Yurko

David y Courtney Yurko

David y Courtney Yurko son más que empresarios; son catalizadores del cambio positivo en México a través de su marca T.O. Mezcal y su organización T.O. Missions. David, influenciado por su estrecha relación con su gran amigo y maestro mezcalero Gonzalo Santiago y el tiempo que ambos pasaron trabajando de la mano con migrantes Mexicanos en Washington D.C., encontró en T.O. Mezcal, una oportunidad para generar oportunidades laborales en México y ayudar a múltiples familias a permanecer juntas al obtener empleo en sus comunidades.

Courtney, por su parte, siguió el ejemplo de servicio de sus abuelos, que realizaron 30 misiones humanitarias en tres décadas, y de su padre; T.O. Missions ha tenido un impacto significativo en regiones vulnerables de Oaxaca y Michoacán. La primera misión en Oaxaca fue liderada por la Dra. Courtney y un equipo de médicos de Estados Unidos que brindaron atención a más de 700 personas en tres días, lo que generó un cambio notable en la salud de la comunidad local.

El amor de David y Courtney por México ha sido la base de su trabajo y ha influido en sus proyectos actuales y futuros. David, influenciado por su estrecha relación con Don Gonzalo y otros amigos y colegas Mexicanos, adquirió un profundo respeto y cariño por la gente, sus tradiciones y su ética de trabajo. Esto lo llevó a involucrarse en la industria del mezcal.

T.O. Mezcal es único porque nació de una visión meditativa de Courtney, y creció a partir del amor y el deseo de dar un impacto positivo a las comunidades mexicanas. El enfoque de la empresa va más allá del éxito empresarial únicamente y se centra en el apoyo a las comunidades productoras de mezcal, la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente.

Francisco Álvarez y Oscar Yapor

Francisco Álvarez y Oscar Yapor

Francisco Álvarez y Oscar Yapor, fundadores de Espíritu, son dos apasionados de la moda que han reinventado un elemento tradicional del calzado mexicano, el huarache, en una celebrada obra maestra moderna. Al descubrir estos huaraches artesanales durante un viaje a la región central de México, tuvieron la visión de transformar estas creaciones locales en un producto global.

La marca ha logrado convertirse en una verdadera historia de éxito, con productos disponibles en más de 130 tiendas en los Estados Unidos y una plataforma de comercio electrónico altamente exitosa, Espíritu ha vendido más de 50,000 pares de huaraches a clientes de todo el mundo; Álvarez, arquitecto de formación, tiene a su cargo la dirección creativa, las relaciones públicas y el desarrollo de productos en Espíritu, mientras que Yapor, con antecedentes en ingeniería industrial, supervisa la fabricación, logística, finanzas y desarrollo comercial.

Sin duda, uno de los aspectos más destacados en la historia de Espíritu, es su compromiso con la economía sostenible y el bienestar de los artesanos mexicanos. La marca trabaja con casi 250 artesanos, aportando directamente al sustento de cientos de familias mexicanas. Además, Espíritu ha comenzado a experimentar con materiales sostenibles, como reciclar bolsas de suero de un hospital local para usarlas en las suelas de sus huaraches. Mirando hacia el futuro, Espíritu sigue siendo un faro de creatividad, innovación y determinación, con Álvarez y Yapor continuamente buscando formas de expandir y mejorar su negocio, sin perder nunca de vista su amor por la moda y su compromiso con la cultura de nuestro país.

Blair Walnuts

Blair Walnuts

Blair Walnuts, una vlogger de renombre con millones de suscriptores en YouTube y TikTok, es un ejemplo sobresaliente de cómo las habilidades creativas pueden traducirse en una exitosa empresa de negocios en línea

Su visión empresarial le ha permitido convertir su carisma y su don para la narrativa en un producto comercializable, asegurando la lealtad de una vasta audiencia digital.

El amor de Blair por viajar ha influido significativamente en su enfoque de contenido, permitiéndole explorar diversas culturas y perspectivas. Estos viajes no sólo amplían sus horizontes y hacen que su contenido sea más interesante y auténtico, sino que también le ofrecen una visión empresarial más amplia. Blair es un claro ejemplo de lo que significa invertir en uno mismo y asumir riesgos. Cuando comenzó su canal de YouTube, no tenía suficientes recursos para comprar una cámara, pero decidió tomar el riesgo de financiar la cámara poco a poco y comenzar a trabajar. Esa apuesta ha dado sus frutos, y Blair ahora utiliza su plataforma para inspirar a su audiencia a seguir su ejemplo, mostrándoles que con determinación, autenticidad y un poco de humor, se puede crear un imperio de contenido digital exitoso.

Alfonso Berthier y Sergio Ruiz

Alfonso Berthier y Sergio Ruiz

Alfonso Berthier y Sergio Ruiz son una combinación dinámica en el mundo de los seguros de salud internacionales. Juntos, han establecido Global Reach Health, una solución integral conocida como TPA (Third party administrator) en los Estados Unidos. La compañía apoya a las aseguradoras al procesar pólizas, facilitar redes de médicos, laboratorios y hospitales y conseguir ahorros en medicamentos para sus clientes en todo el mundo.

El proyecto comenzó con Sergio Ruiz en Doral, Florida, donde atendía a la mayoría de los seguros internacionales en la adquisición de medicamentos de alta especialidad a nivel mundial. En 2019, se unió con Alfonso Berthier, con experiencia y respaldo de su agencia de field marketing en México y Latinoamérica. Esta combinación de habilidades y experiencia ha permitido a la empresa proporcionar un nivel de servicio que combina la eficiencia y calidad del modelo americano, con una atención personalizada adaptada a las necesidades específicas de cada país.

Los emprendedores mexicanos exitosos, según Berthier y Ruiz, comparten características comunes, incluyendo la disciplina, la dedicación y el equilibrio entre la vida laboral y personal. Estos valores están profundamente arraigados en la cultura de Global Reach Health. La compañía está en crecimiento y está en busca de aliados y socios comerciales en el área de la salud. La meta de Global Reach Health es ser una empresa disruptiva en el modelo de salud, en atención a pacientes, y en ofrecer una mejor calidad en la experiencia de los asegurados, dentro y fuera de México.

Los contenidos suscritos como Content; son responsabilidad exclusiva de las marcas y sus voceros o agentes, y son independientes a la postura y línea editorial de Forbes México.