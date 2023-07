INE aprueba creación del Frente Amplio por México; no podrá llamar al voto

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la creación del Frente Amplio por México, pero aclaró a sus integrantes —PAN, PRI y PRD— que este convenio solo es de naturaleza política, por lo que no podrán usarlo para promocionar el voto a favor o en contra de algún partido político o de precandidato o candidato para algún cargo de elección popular.

“Se conmina a que toda actividad pública o privada desarrollada por el PAN, el PRI y el PRD, de manera conjunta o en lo individual, al amparo del denominado ‘Construcción del Frente Amplio por México, se ajuste a los objetivos políticos y sociales estipulados, mismos que en ningún caso podrán ser de naturaleza electoral”, señala el proyecto avalado.

Además, avaló que éste tendrá acceso a las prerrogativas de tiempo a radio y televisión para sus objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral; es decir, sus promocionales no deberán usarse para la obtención del voto por parte de la ciudadanía ni para dar difusión al proceso de selección de la persona responsable de esta unión política o de las personas que participen en este.

También se establece que este frente político presentará a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) informes trimestrales y anuales sobre los recursos aplicados para los propósitos establecidos en el convenio, y su duración será hasta el 31 de diciembre de 2024 pudiéndose renovar por periodos de tres años.

Durante la discusión de la resolución, la consejera Claudia Zavala propuso que el Frente Amplio no tuviera tiempos en radio y televisión, pues dijo que si bien éste cumple los requisitos para conformarse, en la realidad se está utilizando por personas que han manifestado públicamente que aspiran a la candidatura presidencial.

A su vez, la consejera Dania Ravel mencionó que aunque se ha dicho que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció que el Frente no puede tener acceso a tiempos en radio y televisión, dijo que en el INE aún no conocen el engrose, por lo que no se pueden decir con certeza que eso sea cierto.

Actualmente hay 13 aspirantes que buscan ser el representante de la construcción del Frente Amplio por México —como denominaron a quien será su candidato presidencial—, entre ellos Silvano Aureoles, Santiago Creel, Enrique de la Madrid y Xóchitl Gálvez. Ellos deberán recabar 150 mil firmas en al menos 17 estados para pasar a la tercera fase del proceso.

