INE llama a políticos a respetar leyes electorales en inicio de consulta de revocación

Al encabezar la ceremonia de comienzo de la jornada de la consulta de revocación de mandato, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, llamó a los actos políticos a respetar las leyes electorales.

“Hago un llamado a los actores políticos tanto a quienes han promovido la revocación de mandato como a quienes no querían que se llevara a cabo este ejercicio, a todas y a todos les pido que respeten las leyes, que no intervengan indebidamente en la decisión de la ciudadanía de ejercer o no un derecho constitucional y, mucho menos, de ejercerlo libremente”, dijo el consejero este domingo.

Desde las instalaciones del órgano electoral, el consejero mencionó que los reiterados intentos de boicotear a la autoridad electoral para impedir que cumplieran con su mandato, “generaron el efecto contrario”, pues dijo que la ciudadanía tiene confianza en sus autoridades electorales.

“La sociedad confía en el INE, confía el Tribuna Electoral, porque somos instituciones que hemos defendido contra viento y marea los datos de cada persona inscrita en el Padrón Electoral, porque hemos arbitrado la lucha por el poder con imparcialidad sin ceder a la autonomía constitucional e independencia que ostentamos sin importar las presiones”, dijo.

También le pidió a la ciudadanía estar atentar a que la jornada se lleve con legalidad y a que documente cualquier delito electoral que vea y lo denuncie.

“Las trampas y tramposos en materia electoral siempre serán descubiertos”, aseguró.

A la ceremonia asistieron el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, así como los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes y Janine Otálora.

