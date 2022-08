INE pide a diputados modificar ley para tener acceso a la carpeta de Pío López Obrador

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, pidió a los diputados que si avanza la reforma electoral, eliminen el secreto ministerial para este organismo con el fin de que tenga acceso a la investigación que lleva la Fiscalía General de la República (FGR) sobre Pío López Obrador y el caso Odebrecht.

En el foro alterno sobre la reforma electoral organizado por la coalición legislativa Va por México, el consejero recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a dos controversias constitucionales que interpuso la FGR para no entregarle al INE la carpeta de investigación que hay del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es indagado tras aparecer en un video donde se le ve recibir dinero en efectivo de David León.

“Hago una petición: resuelvan el problema que inexplicablemente hoy está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me quedé que en el artículo 96 establece que las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son definitivas e inatacables”, dijo el consejero presidente del INE.

“Hoy la Suprema Corte le ha dado entrada a dos controversias constitucionales que ha interpuesto la Fiscalía General de la República en contra de resoluciones definitivas e inatacables del Tribunal, que autorizaron al INE y obligaron a la Fiscalía a abrir expedientes para poder conocer casos que son de altísimo impacto público, lo que la Fiscalía ha realizado para poder nutrir las investigaciones del INE. Esto no implicaría vulnerar el secreto ministerial. Aunque el INE tenga acceso a ella, seguirá teniendo carácter de reservado”.

Una reforma electoral hoy no es necesaria: INE

Lorenzo Córdova también aseguró que una reforma electoral no es necesaria ni indispensable hoy en día, pues con el sistema electoral que se tiene se pueden efectuar las elecciones de 2024, con las cuales se elegirá al próximo presidente y se renovará el Congreso de la Unión.

“Una reforma electoral hoy no es necesaria ni indispensable, ni sé si sea pertinente. Si no hay reforma, con el sistema electoral que tenemos podemos ir sin problema a las elecciones de 2024 y organizarlas con la calidad técnica que han prevalecido hasta ahora. Si hay una reforma que mejore lo que tenemos, siempre será bienvenida, pero no es indispensable”, señaló.

En el foro “Retos y oportunidades para el fortalecimiento del INE”, el consejero presidente aseguró que si no hay reforma electoral, la democracia no estará en riesgo; sin embargo, enlistó condiciones que debería cumplir si ésta avanza en el Poder Legislativo.

Que exista un consenso amplio entre las fuerzas políticas.

Que sea una reforma para mejorar lo que se tiene; si va a ser una reforma para regresar, se estarían tirando a la basura 30 años de esfuerzos.

Que sea el producto de diagnósticos adecuados.

“Si hay una reforma electoral que sea resultado de la cabeza y no del estómago. Que no sea resultado de filias o fobias, o peor aún, de rencores personales, porque entonces tendremos garantías de que la reforma lejos de fortalecer el sistema que tenemos, va a servir para dinamitar”, advirtió Córdova.

