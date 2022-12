Informe Forbes: por qué el demócrata Raja Krishnamoorthi quiere prohibir TikTok

En noviembre, el senador republicano Marco Rubio y el representante Mike Gallagher anunciaron planes para introducir una legislación para prohibir TikTok en los Estados Unidos debido a las posibles amenazas a la seguridad nacional planteadas por la aplicación. El martes, dieron a conocer la Ley del PCCh ANTISOCIAL, un proyecto de ley que haría precisamente eso.

Junto a Rubio y Gallagher también estaba un nuevo copatrocinador del proyecto de ley: el congresista demócrata Raja Krishnamoorthi, que forma parte de los Comités de Supervisión e Inteligencia de la Cámara. En una amplia conversación con Forbes, Krishnamoorthi detalló sus preocupaciones sobre TikTok y explicó cómo los legisladores demócratas, que han estado relativamente callados sobre TikTok, están pensando en la aplicación. Hay una “preocupación bipartidista genuina” sobre TikTok, dijo a Forbes, y agregó que “la preocupación podría ser un eufemismo”.

“Creo que todo el mundo está incómodo con TikTok”.

TikTok, propiedad del gigante tecnológico chino ByteDance, actualmente está negociando un contrato con el Comité interinstitucional de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos (CFIUS), que comenzó a investigar los posibles riesgos de seguridad nacional que plantea la aplicación a finales de 2019. TikTok afirma que El contrato abordará por completo todas las preocupaciones de seguridad nacional sobre la aplicación.

Pero los legisladores siguen preocupados. En julio, el Comité de Inteligencia del Senado pidió a la FTC que investigara a TikTok por engaño, luego de que BuzzFeed News informara que los empleados de ByteDance en China habían accedido repetidamente a datos confidenciales sobre usuarios de TikTok de EU. Más tarde ese mes, el Congreso comenzó su propia investigación, que amplió después de que Forbes informara que un equipo de ByteDance dirigido por un ejecutivo con sede en China había tratado de monitorear la ubicación de ciudadanos estadounidenses específicos. El miércoles por la noche, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley que prohibiría TikTok en dispositivos propiedad del gobierno federal.

Krishnamoorthi expresó su preocupación por el informe de vigilancia de Forbes, así como por la posibilidad de que el gobierno chino pueda usar TikTok o ByteDance para reprimir las críticas al gobierno chino, promover narrativas a favor de China o participar en operaciones de influencia que podrían afectar las elecciones estadounidenses. Ex empleados de ByteDance le dijeron previamente a BuzzFeed News que ByteDance usó otra de sus aplicaciones, un agregador de noticias ahora desaparecido llamado TopBuzz, para enviar mensajes a favor de China a los ciudadanos estadounidenses. (ByteDance negó las afirmaciones). Forbes informó a principios de este año que las cuentas de TikTok administradas por los medios estatales chinos atacaron a candidatos específicos antes de las elecciones intermedias de EU. (Divulgación: en una vida anterior, ocupé cargos políticos en Facebook y Spotify).

“El editor en jefe de ByteDance es el secretario de su comité interno del Partido Comunista Chino, y enfatizó que los productos de ByteDance deben tener, cito, ‘dirección política correcta’. Entonces, ¿qué diablos significa eso?”

La Ley del PCCh ANTISOCIAL se enfoca en TikTok y ByteDance y cualquier otra aplicación de redes sociales que tenga su sede, sea propiedad de o esté “sujeta a una influencia sustancial de” países de interés, incluidos China, Rusia o Irán. Cuando se le preguntó por qué apoyó la prohibición de TikTok, en lugar de una ley de privacidad de datos o requisitos de transparencia algorítmica que también cubrirían a las empresas nacionales de redes sociales, Krishnamoorthi dijo: “Probablemente también deberíamos hacer esas cosas”, pero explicó que prefiere comenzar con TikTok. debido a su popularidad, especialmente entre los jóvenes.

Puede leer más de mi conversación con el representante Krishnamoorthi a continuación. Ha sido editado por su extensión y claridad.

Emily Baker-White: Eres la primera legisladora demócrata en patrocinar un proyecto de ley que prohíbe TikTok. ¿Por qué lo hiciste? ¿Y por qué ahora?

Congresista Raja Krishnamoorthi: Creo que estamos en este punto en el que entendemos que TikTok, propiedad de ByteDance, debe cumplir con la ley de inteligencia nacional de China, la República Popular China, que esencialmente dice que ByteDance debe cooperar con los chinos. el gobierno debe querer datos de los usuarios de ByteDance, y no pueden divulgar si comparten estos datos.

CFIUS [El Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos] está negociando actualmente las condiciones bajo las cuales ByteDance y TikTok pueden operar en los Estados Unidos, y como miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara, sabiendo lo que he visto con respecto al Partido Comunista Chino, me sentí obligado a hacer algo ahora para evitar que el Partido Comunista Chino pueda usar esta aplicación para dañar potencialmente nuestra seguridad nacional.

Sin mencionar el hecho de que soy padre, mi esposa y yo somos padres de tres hijos, y estos niños ven videos de TikTok. Dos tercios de los adolescentes estadounidenses lo hacen, y ahora tenemos niños y adultos jóvenes que también se ven afectados, y cuando combinas todo eso, me llevó a unirme a Mike y al Senador Rubio en esto.

Baker-White: TikTok actualmente está negociando un acuerdo con CFIUS que, según dice, abordará todas las preocupaciones de seguridad nacional sobre la aplicación. ¿Crees que hay una manera t¿Qué acuerdo puede abordar todas las preocupaciones de seguridad nacional, o cree que esta situación requiere más acción?

Krishnamoorthi: Si CFIUS, por ejemplo, dice que las operaciones estadounidenses de ByteDance o TikTok deben ser propiedad de una empresa estadounidense, eso podría abordar la preocupación central de esta legislación, que es que los datos de los estadounidenses deben ser propiedad de estadounidenses y no controlados. por el Partido Comunista Chino.

Baker-White: También existe la preocupación de que el gobierno chino pueda, de alguna manera, persuadir a ByteDance o TikTok para que cambien el algoritmo para afectar lo que ven los estadounidenses. ¿Qué piensas sobre eso?

Krishnamoorthi: Estoy muy preocupado por ese tema porque, como saben, el editor en jefe de ByteDance es el secretario de su comité interno del Partido Comunista Chino, y enfatizó que los productos de ByteDance deben tener, cito, ‘dirección política correcta’. ¿Qué diablos significa eso?

Para mí, eso significa que van a censurar más las protestas en la Plaza de Tiananmen, censurar las protestas en torno a los confinamientos de cero covid, censurar a los adolescentes estadounidenses que critican el trato a los uigures en China. Van a mostrar propaganda. Van a participar, potencialmente, en algunas de las mismas operaciones de influencia que investigamos como parte de 2016, que las agencias de inteligencia rusas dirigieron para influir en nuestras elecciones presidenciales de 2016.

Baker-White: El proyecto de ley se adapta bastante a TikTok y ByteDance. ¿Por qué cree que esta es la forma preferida de avanzar, en lugar de, por ejemplo, abogar por una ley nacional de privacidad de datos fuerte o más transparencia algorítmica? ¿O crees que deberíamos hacer esas cosas también?

Krishnamoorthi: Probablemente deberíamos hacer esas cosas también.

Creo que comenzamos aquí porque ByteDance tiene mil millones de usuarios en todo el mundo, 130 millones en Estados Unidos. Dos tercios de los adolescentes estadounidenses usan TikTok, por lo que es diferente: es una plataforma de redes sociales única en términos de su impacto e influencia en el mundo, y ciertamente en Estados Unidos.

Baker-White: En el testimonio del Senado hace unos meses, la directora de operaciones de TikTok, Vanessa Pappas, dijo que ni TikTok ni ByteDance tenían su sede en China, que eran empresas internacionales distribuidas con empleados en China. Pero muchas de mis fuentes se han referido a la oficina de Beijing como “HQ”. ¿Qué opinas de eso?

Krishnamoorthi: Sí, no entiendo eso. Eso me suena raro. Esto no es, como KPMG o Ernst & Young, contadores repartidos por todo el mundo en una sociedad genuina de algún tipo, una LLP, es una empresa, y su sede está en la capital de la República Popular China, y tienen empleados en todo el mundo, pero nadie cuestiona de dónde viene la dirección.

No es que se nos ocurriera esta legislación el día 1 cuando TikTok comenzó a operar en los Estados Unidos; ha estado aquí durante años. Es solo que una y otra vez, han estado viniendo ante el Congreso, se les ha pedido que respondan preguntas y lo han hecho de manera insatisfactoria, por lo que hay un bipartidismo genuino… Creo que la preocupación podría ser un eufemismo… sobre ByteDance. Y entonces, esta legislación: la semilla se plantó hace mucho tiempo cuando surgieron esas preocupaciones por primera vez, y ByteDance no pudo responderlas adecuadamente.

Baker-White: Obviamente, los republicanos han hablado más sobre TikTok que los demócratas, pero eso parece estar cambiando un poco. ¿Cuál es el estado de ánimo en el guardarropa?

Krishnamoorthi: Creo que todo el mundo está incómodo con TikTok. No tenemos buenas respuestas sobre quién controla los algoritmos, no tenemos buenas respuestas sobre, por ejemplo, el informe que ustedes hicieron sobre tratar de identificar las ubicaciones de los ciudadanos estadounidenses por razones no reveladas. Y no es que podamos llevar a esas personas ante nuestro comité, desde Beijing. No creo que eso vaya a suceder pronto. Debido a que no han sido completamente transparentes, creo que ahora hay una preocupación bipartidista genuina.

Dondequiera que voy, los padres me hablan sobre las redes sociales y el impacto de las redes sociales en sus hijos, y simplemente no están seguros de hacia dónde va esto y no les gusta la dirección en la que se dirige en este momento.

Baker-White: ¿Qué no te pregunté? ¿Qué más es importante aquí?

Krishnamoorthi: No creo que debamos subestimar lo que nuestros adversarios están dispuestos a hacer con los datos que podrían recolectar sobre los estadounidenses.

No solo usan la información para tratar de comprometer nuestra seguridad nacional, no solo usan la información para apuntar potencialmente a individuos y de alguna manera intentan dañarlos, chantajearlos o afectarlos de alguna otra manera, sino que también intentan monetizar información.

Por lo tanto, podría pensar que usted no es realmente de interés para el Partido Comunista Chino, pero luego descubre que de alguna manera han compartido esa información para que pueda usarse como parte de una red de robo de identidad, o intentan usarla para obtener beneficios del gobierno. Podrían hacerse pasar por Raja Krishnamoorthi y pedir un préstamo PPP o algo. Los usos de esa información podrían ser muy variados, podrían ser realmente inimaginables. Entonces es por eso que solo tenemos que protegernos tanto como podamos.

Baker-White: Muchas gracias por su tiempo.

Krishnamoorthi: Gracias.

