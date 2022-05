JAC, la puesta en autos de Slim, vende 6 de cada 10 vehículos eléctricos en México

El 2021 fue un año histórico para JAC México, no solo por que sus ventas crecieron 92.1% contra el 2020, también porque 6 de cada 10 de los vehículos eléctricos que se vendieron en el territorio nacional fueron de su marca.

Para su director general, Isidoro Massri, más allá de ciertos mitos, el país merece esta tecnología, por lo que quieren ser el jugador número uno para la electrificación.

En entrevista con Forbes México, señala que a veces el malinchismo lleva a creer que el país no está listo, que no tiene cargadores o que son muy caros los automóviles; no obstante, las cifras de venta demuestran que existe la demanda y lo que hace falta es que como industria den esa oferta al público.

Según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), el año pasado se comercializaron 1,140 automóviles eléctricos, lo que significó un crecimiento de 153% contra el 2020 representó el 0.11% del mercado.

En tanto, la marca ensamblada en México por Giant Motors Latinoamérica, donde Carlos Slim es accionista mayoritario, cerró el 2021 con un crecimiento acumulado del 92.1% respecto al año 2020.

“Noruega tiene un cargador público por cada 52 coches eléctricos, México tiene un cargador público por cada 3 coches eléctricos y eso que nos dice Noruega ya entendió los cargadores públicos no son vitales para el día a día, son buenos, son necesarios, pueden ayudar, por supuesto, pero no son vitales”, afirma el directivo.

Isidoro Massri comenta que uno de los logros más importantes en 2021 fue la consolidación como el líder en la industria eléctrica, ya que prácticamente 6 de 10 coches vendidos en el territorio nacional fueron de JAC.

“Eso lo que nos dice es que existe la demanda, existe el cliente que lo quiere y lo que hace falta es que nosotros como industria demos esa oferta, (…) estamos haciendo ampliaciones en la planta, nuevos almacenes de refacciones, todo ha sido crecimiento”, refiere.

De hecho, destaca que a pesar de la escasez y los problemas en la cadena de suministro, el 2021 es el año que más producto han tenido, lo que les permitió tener mucha mayor oferta, lo cual también les permitió ganar mayor mercado.

Para el directivo, el decir entrega inmediata de vehículos se ha vuelto una de las características más importantes en este momento entre quienes buscan comprar un auto, debido a que muchas marcas no cuentan con inventario.

“Lo que quiere decir es que no nada más hemos vendido más contra nosotros mismos, hemos logrado tomar ese pedazo del pastel que antes no teníamos y lo que nosotros le estamos apostando es que este año que va a seguir siendo un año complicado el para el resto del mundo, nosotros seguir teniendo más producto que nunca”.

En este sentido, señala que su portafolio de producto ya está consolidado, con “un caballito de batalla” en cada uno de los segmentos, lo que les permite no depender de un solo modelo.

Además, en el segmento de vehículos comerciales tienen reuniones prácticamente todos los días con empresas Triple que buscan unidades eléctricas como parte de sus estrategias de sustentabilidad.

“El reparto de la última milla ha crecido en los últimos meses de manera radical y nosotros le estamos apostando mucho a ese mercado, un mercado de última milla de reparto local, de la entrega a domicilio final de paquetería o ecommerce y eso es perfecto para el vehículo eléctrico porque es una ruta controlada”, menciona Massri .

Por ello, su objetivo es ser la marca de autos definitivamente el líder de la industria eléctrica en el país.

“Definitivamente nos vemos como el número uno de eléctricos en donde el mercado se va a ir desarrollando cada vez más la gente cada que tenga contacto con un auto eléctrico… estamos buscando alianzas bastante importantes con empresas que pongan los autos eléctricos en la calle para que la gente los pueda ver”, agrega el directivo de JAC.

