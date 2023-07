Javier May dejará Fonatur en septiembre; buscará gubernatura de Tabasco

Javier May, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) dejará el cargo la primera semana de septiembre para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Tabasco.

May es responsable de la construcción del Tren Maya en sus 1,554 kilómetros, que atraviesa cinco estados: Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

“Hemos platicado con el presidente esta parte y la idea es que después del informe y que ya empezamos el proceso de entrega a la Defensa, que son los que van a operar el tren de manera integral, los aeropuertos, yo termino esta parte que me encargó el presidente; y me plantea que después del informe yo me pueda retirar del cargo”, comentó May en entrevista con Xevt.

En septiembre, cuando tiene planeado dejar el cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador hará un recorrido de prueba por el Tren Maya de Campeche a Cancún.

Se tiene previsto que el Tren Maya sea inaugurado en su totalidad el próximo 1 de diciembre cuando se cumplen 5 años de la asunción de López Obrador a la Presidencia de la República.

