Exclusiva: Kaszek recauda 975 mdd con dos nuevos fondos para emprendedores en Latinoamérica

Kaszek, que es la mayor firma latinoamericana de capital de riesgo (VC, por sus siglas en inglés), está embarcándose en una nueva aventura: dos nuevos fondos, uno para su tradicional enfoque en empresas en etapa temprana y otro para empresas en etapas avanzada, recaudando 975 millones de dólares (mdd).

Los inversores en estas apuestas provienen de todos los continentes, incluyendo a instituciones financieras, fondos sin fines de lucro de universidades estadounidenses, organizaciones filantrópicas e inversionistas tecnológicos. La firma sostiene que ambos vehículos, orientados a emprendedores en Latinoamérica, estuvieron sobre demandados.

“Nos enorgullece que nos apoyen con capital de largo plazo”, dijo en una entrevista con Forbes México, Nicolás Szekasy, cofundador y socio director de Kaszek, que ha sido uno de los dos únicos latinoamericanos que ha logrado entrar a la Midas List de Forbes, que presenta a los mejores inversionistas de capital de riesgo en el mundo, en la cual ha estado en los dos últimos años. “Esto nos trae una presión muy sana para generar resultados porque los retornos van a cubrir los presupuestos de estas instituciones”.

Fundada en 2011 por los argentinos Nicolás Szekasy y Hernán Kazah luego de haber sido parte del equipo inicial de Mercado Libre, Kaszek ha recaudado más de 3,000 mdd desde sus orígenes, con los cuales ha asegurado su participación en más de 100 compañías, entre ellas Kavak, Clara, Bitso y Credijusto, fundadas en México; Nubank y Creditas, fundadas en Brasil; La Haus, Truora y Chiper, fundadas en Colombia; Notco, Fintual y Xepelin, fundadas en Chile y Crack The Code, fundada en Perú.

“Históricamente hemos invertido en marketplaces, fintech y software”, afirma Szekasy. “Pero tenemos una mirada neutral con respecto a los segmentos. Invertimos en tecnología definida en materia amplia. Nos entusiasman equipos que tienen una dirección clara, que muestran la capacidad de ejecutar y diferenciarse, con ventajas competitivas para escalar”.

El modelo contempla que a algunas compañías les va a ir muy bien y otras que tendrán que cerrar porque no logran sus objetivos y no progresan. En esos últimos casos, esas medidas se dan en “conversaciones abiertas”, resalta el cofundador de Kaszek.

Para sus próximas decisiones, esperan encontrar oportunidades en asuntos como infraestructura digital para el sector financiero y en compañías que tengan soluciones tecnológicas para abordar el cambio climático, así de amplio es su análisis.

Con el fondo Kaszek Ventures VI (KV-VI), se enfocarán en inversiones tempranas destinando 540 mdd, el mayor monto que se haya recaudado para inversiones de este tipo en la región, liderando rondas en etapas Semilla, Serie A y Serie B.

“El tamaño del fondo es una determinación nuestra”, comenta Szekasy. “El foco es generar resultados y retornos en el largo plazo. Aún cuando el mercado ha estado más caliente, nos hemos enfocado en construir una base de inversores que piensen como nosotros, en el largo plazo, por lo que miramos las ventas de cada compañía en mercados relevantes, que tengan ventajas competitivas, márgenes saludables y que sean rentables o que estén en camino a ser rentables”.

Con el fondo Kaszek Ventures Opportunity III (KVO-III), al que destinarán 435 mdd, se enfocaran en inversiones en compañías más maduras y desarrolladas.

“Es una estrategia que venimos trabajando desde 2019. Nos ocurrió que nosotros invertimos desde el primer momento en Nubank, acompañando a la compañía en todas las rondas y nos quedamos sin reservas para la Serie C. No teníamos capital reservado para esas etapas avanzadas. Finalmente saltamos alguna ronda, pero después seguimos invirtiendo y de hecho lo hemos seguido haciendo una vez que la compañía hizo su IPO”, confiesa Szekasy, agregando que la estructura de este vehículo les permitirá también invertir en compañías que no estén en su portafolio.

Los emprendedores que quieran presentar a Kaszek pueden llegar directamente a los socios enviándoles su propuesta, lo cual pueden hacer desde la página web de la firma. Invierten en una de cada 200 oportunidades que ven y dicen que revisan dos dimensiones: la visión, que es la mirada estratégica al futuro y la evidencia, que consiste en la ejecución.

“Muchas veces son dos fundadores y se complementan con estas dos dimensiones para poder escalar y llevar a la práctica esas visiones”, expresa Szekasy, quien se muestra tranquilo con la disminución de las inversiones de capital de riesgo en el último año que ha venido con una ola de despidos, una ralentización de la digitalización que se había disparado en el mundo durante la pandemia por Covid-19 y la incertidumbre macroeconómica. “La gran ventaja es que nosotros hemos estado en las crisis financieras del 2000 y del 2008, hemos operado en contextos así de cíclicos, con las buenas y con las malas, entendiendo que los buenos negocios se construyen a lo largo de las etapas externas”.

Reconoce que mientras hubo desbordado acceso a capital recomendaron sus compañías que ganaran mercados y que fortalecieran sus reservas de efectivo, pero que ahora, están enfocadas en crecer racionalmente sin necesidad de volver a levantar grandes rondas de capital.

“Hemos vuelto a la normalidad”, declara para concluir el cofundador de Kaszek. “Nuestro estado de ánimo es bastante estable, nos entusiasma mucho este contexto porque cuando miramos para atrás, la calidad de ahora es mucho mayor que la de hace 10 años. Ha habido un cambio cultural fuerte. Hay ingenieros que quieren sumarse a startups y eso hace que la disponibilidad de talento que se dedica a crear compañías sea mucho mayor. Los emprendedores que operen de manera inteligente son los que van a sobrevivir”.

