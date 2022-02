Kublau | La trazabilidad de las tarjetas bancarias un espacio de interacción

40% de las tarjetas de crédito que emiten las instituciones bancarias no se activan. No se usan o definitivamente no llegan al cliente final. Esta fue la oportunidad de acción que encontró Kublau, una empresa enfocada en centralizar y estandarizar la información de las tarjetas bancarias que se envían a través de cualquier paquetería. Esto permite ofrecer trazabilidad del plástico a los emisores y a los clientes. En este lapso que, anteriormente no era aprovechado, hoy existe interacción. “Antes de que llegue tu tarjeta, ya te están llegando notificaciones de que tu tarjeta está en camino […], confirma tu dirección o te invita a disfrutar de productos o promociones”, dice Roberto Coste.

El servicio de esta empresa permite que el banco interactúe con sus clientes en ese momento: desde la emisión y hasta la activación de la tarjeta –periodo que hasta hoy era una caja negra–, para no solo reducir el tiempo de entrega, sino mejorar su proceso, incrementar la probabilidad de activación, reducir el fraude, generar más información sobre hábitos de consumo del cliente y ofrecerle mayor satisfacción.

Kublau Equipo: Roberto Coste Ortega, Pablo Cárdenas Oliveros Fecha de fundación: 2019 Facturación 2021: 10.2 MDP Expectativa de facturación 2022: 25 MDP Empleados: 7 Sitio web: kublau.com

Actualmente, Kublau, tiene alianzas con las principales redes de pago en Latinoamérica y trabaja con siete instituciones bancarias en la región, incluyendo Brasil. Durante el año 2021 logró monitorear más de un millón de tarjetas. Esta empresa está conectada con más de 100 empresas de paquetería. Entre sus planes para el presente año está la creación de alianzas con empresas last mile.

Hoy, la empresa es totalmente rentable, y está considerando acelerar el crecimiento quizá de manera orgánica –como lo han hecho hasta ahora– o recibiendo inversión. Hasta el momento, Kublau, solo ha recibido inversión del fondo canadiense iGan Partners.

Entre los planes de la empresa, comenta Roberto, está consolidarse en Brasil y expandirse a otros mercados. Además, contribuirán con sus clientes para lograr cada vez mayor personalización de las promociones y los beneficios, e incrementar el nivel de aceptación. Ya ha logrado incrementar el uso de las tarjetas y el ticket promedio. Otro de los planes a ejecutar durante el presente año es generar alianzas con otras empresas que pudieran ofrecer aún mayor valor para los clientes finales.

Uno de los mayores retos a los que se enfrentó esta empresa al inicio de su operación –que arrancó siendo una solución logística que contribuía a hacer más eficiente la entrega de los plásticos– fue conquistar al cliente número uno; tarea nada fácil considerando que este servicio se enfoca en atender a las instituciones bancarias. “Todo el mundo te pregunta, con quién trabajas, y pues como todavía no trabajaba con nadie, entonces es difícil. Ya que tienes el cliente uno, es porque ya mostraste resultados, y ya van saliendo los otros clientes más fácil”, concluye Roberto.

