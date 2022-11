La batalla por el tequila 818: una empresa mexicana pelea contra el clan de las Kardashian

El boom entre las celebridades estadounidenses por tener el mejor tequila abre mil batallas en México. Y está vez la empresa mexicana Latin Services.Com pelea la propiedad de la marca del tequila 818 lanzado por Kendall Jenner, supermodelo, actriz, influencer, empresaria e integrante de la familia Kardashian.

“La marca 818, que K & Soda LLC pretende registrar (en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), resulta ser similar en grado de confusión a la de mi representada”, dice Fernando Javier Rosales Arcaute, representante de la Latin Services.Com.

Desde el 18 de mayo de 2022, la empresa con sede en Gómez Palacio, Durango, cuenta con los derechos para explotar la marca y diseño de Eight One Eight 818 Ocho Uno Ocho para producir y vender bebidas alcohólicas, excepto cervezas, según documentación en poder de Forbes México.

El empresario mexicano registró la marca 818 desde el 13 de enero de este mismo año para comercializar bebidas alcohólicas, excepto cerveza, en la República Mexicana.

Unos semana después, K & Soda, LLC. —compañía ligada a la actriz Kendall Jenner— solicitó en México el registro de la marca 818 para la comercialización y gestión de negocios relacionados con cervezas, bebidas sin alcohol, agua mineral, jugos y otras bebidas espirituosas como tequila.

Latin Services.Com es una empresa creada en Torreón Coahuila, luego de que sus accionistas aportaron más de 50 mil pesos como capital. K & Soda LLC es una empresa debidamente organizada bajo las leyes de Estados Unidos y fue registrada en Delaware. Y su negocio está basado en Miami, Florida.

El 16 de febrero de 2021, Kendall Jenner presentó a través de redes sociales su tequila 818, el cual se produjo desde el anonimato a lo largo de 4 años en México. Y es así como comienza la pelea por la posesión de tan prestigiada marca de tequila.

“El objeto social de mi representada abarca las mismas actividades comerciales que la empresa K & Soda LLC”, asegura Fernando Javier Rosales Arcaute, quien es accionista mayoritario de Latin Services.Com.

La compañía encargada de vender el tequila de Kendall Jenner pretende registrar la marca 818: “Mi representada ya cuenta con una marca registrada identificada como Eight one eight 818 Ocho uno ocho, y su diseño”, declara.

“K & Soda LLC al pretender registrar la marca 818 limita el objeto social de mi representada, además de crear una confusión innegable en el consumidor, quien pensaría que estaría contratando los servicios de Latin Services.Com”, expresa el empresario mexicano.

Agrega que la marca solicitada por K & Soda LLC pretende proteger los servicios que guardan una relación inherente al producto o servicio que la registrada y vigente de Latin Services.Com.

La marca 818 registrada por Fernando Javier Rosales Arcaute, representante de la Latin Services.Com., es una “marca en imitación” del tequila lanzado por Kendall Jenner, dice María Eugenia León Madrigal, representante legal de K & Soda, LLC.

“Es de tomar en cuenta que no existen diferencias de relevancia, que se perciben entre la marca (818) propuesta a registro (por Latin Services.Com.) y las marcas (818) en clase internacional protegidas por ingreso previo de (K & Soda, LLC.)”, comenta la abogada de la empresa estadounidense.

“La similitud fonética es a todas luces evidente, ya que al pronunciarse ambas palabras idénticas dicha pronunciación es similar y prácticamente idéntica, y dado que el público consumidor recuerda más la forma de pronunciar las marcas o avisos comerciales, que su forma escrita o su diseño”, expresa.

Dice que la marca 818 , que es propiedad de Latin Services.Com., generará un agravio a los derechos del sello de K & Soda, LLC.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial intervino para frenar la pelea por la marca de tequila 818 al determinar que hay impedimento legal de los registros solicitados por K & Soda LLC y Latin Services.Com.

Sin embargo, deja que los abogados de ambas empresas luchen por la marca que no genere confusión en la mente de los consumidores de la bebida en Estados Unidos: el tequila 818.

La familia Kardashian

Kendall Jenner es hija de Kris Jenner, quien pasó de ser azafata a una empresaria de éxito. Las hermanas de la dueña del tequila 818 son Kim Kardashian, Kylie Jenner Kardashian, Kris Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, y su hermano es Robert Kardashian.

La actriz dijo que hizo docenas de catas a ciegas, así como viajó a la destilería donde se produce en México y participó en concursos mundiales de degustación para lanzar el tequila 818.

“¡Esto es todo lo que hemos estado bebiendo durante el último año y no puedo esperar a que todos los demás pongan sus manos en él para disfrutarlo tanto como nosotros!”, comentó Kendall Jenner a través de redes sociales el día del lanzamiento del tequila 818.

El tequila 818 es producido por la empresa Grupo Solave, quien usa métodos tradicionales de Amatitán en Jalisco.

El tequila 818 ganó el premio como Mejor Tequila Reposado en los World Tequila Awards, el Premio a la Innovación en los SIP Awards y un lugar en el Top 100 Spirits en el Ultimate Spirits Challenge, entre otros.

Una nueva investigación, realizada por money.co.uk nombró al 818 Tequila Reposado de Kendall Jenner como el mejor de los tequilas propiedad de alguna celebridad.

En octubre de 2021, la marca de tequila 818 anunció una alianza con Sacred para apoyar a las comunidades rurales mexicanas que producen bebidas espirituosas de agave, especialmente tequila.

La línea de tequila de Kendall Jenner y Sacred crearon el Programa 818 Ladrillos, que convierte las fibras de agave crudas, después de la producción, en ladrillos que pueden ser utilizados en la construcción.

“Es un honor poder trabajar al lado de 818 Tequila, especialmente en la fabricación de estos ladrillos para apoyar a las comunidades rurales mexicanas”, dijo Lou Bank, fundador y director ejecutivo de Sacred.

“Nuestra meta principal es apoyar a las comunidades que son integrales para la producción del agave; con la esperanza de darle un sustento a quienes por medio de su sabiduría y técnicas ancestrales, se encargan de producir tequila, mezcal”, concluyó el directivo de la empresa.

