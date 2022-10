La economía de México supera a la española, ¿y ahora qué?

Si hemos estado pendientes a la prensa durante esta y la pasada semana, habremos podido observar numerosos titulares en los que se hacía mención a México y a España, así como a sus economías. Teniendo en cuenta los últimos movimientos y declaraciones emitidas por parte del Fondo Monetario Internacional (por sus siglas, FMI), así como la actualización en las previsiones que el organismo ha hecho públicas en las últimas semanas, la economía mexicana pretende cerrar el año 2023 siendo la decimoquinta (15ª) economía más grande del mundo; y teniendo en cuenta quién ocupa ese puesto en el presente, lograr este importante hito conlleva desplazar a la “Madre Patria” en el ranking.

Lo que trato de decir en el párrafo anterior es que México será, a lo largo del año 2023 y teniendo en cuenta las declaraciones de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, la decimoquinta economía más grande del mundo atendiendo a su nivel de PIB. En el presente, como señalamos, España ocupaba esa posición, seguida por una economía mexicana que no terminaba de superar el nivel del país peninsular. Sin embargo, la última actualización en las previsiones, teniendo en cuenta los crecimientos que podrían registrar las dos economías, sitúan a México por delante de sus hermanos europeos; desplazando, nuevamente y después de mucho tiempo, a España en el ranking.

En resumen y atendiendo a esas previsiones citadas, la economía mexicana, con un PIB que podría superar los 1,42 billones de dólares, acabaría superando este año a la economía española, que pretende registrar un nivel de PIB que se situaría en los 1,39 billones. De esta manera, después de 20 años, México vuelve a superar a España y vuelve a situarse como la economía más grande de Hispanoamérica. La última vez que México logró este mismo hito que hoy registra fue hace dos décadas, en el año 2002, cuando la riqueza nacional del país estaba valorada en 772 mil millones de dólares, la mitad que ahora, y España contaba con un PIB de 708 mil millones.

Matizando, hemos de señalar algunas cuestiones que, en caso de hacer uso o alarde de este hito, debemos tener en cuenta.

En primer lugar, hemos de señalar que, en economía, nunca debe compararse un país con otro contrastando únicamente el PIB de ambos países. Para que nos hagamos una idea, el PIB es el valor monetario de todos los bienes y servicios que produce el país en un año, pero hemos de señalar que, como todos sabemos, no todos los países cuentan con la misma población para producir, las mismas empresas, así como los mismos consumidores para comprar. Comparar el PIB de un país con otro, sin tener en cuenta este ajuste poblacional al que hago referencia, no es más que una comparación meramente anecdótica. En caso de querer comparar dos países, y querer compararlos bien, como lo haría un economista, debemos utilizar el PIB per cápita; el cual sí tiene en cuenta este ajuste poblacional más que requerido si queremos ser rigurosos.

De la misma manera, debemos tener en cuenta diversos factores que han motivado que este hito hoy sea una realidad. Con esto me estoy refiriendo a la depreciación del euro y la revalorización del dólar, la caída que están viviendo las economías por el COVID, entre otras cuestiones que han permitido este fenómeno que hoy mencionamos y leemos en numerosos medios de comunicación.

Pero además de lo que comento, también debemos tener en cuenta los comentarios con los que la directora gerente concluyó dicha conferencia. Pues el organismo, de la misma manera que avisó de que México superaría a España en lo que a PIB se refiere, también advirtió de que se estima que México mantendrá dicha posición durante sólo tres años, pues pretende caer al puesto 17 en el año 2025, desplazada nuevamente por España y, esta vez, también por Indonesia.

En conclusión, superar a España, como anécdota, puede ser un hecho reconfortante y que ofrece esperanzas a una economía que ve músculo y potencial en este hito. Sin embargo, en la práctica, hablamos de una anécdota y, especialmente, de una estadística económicamente mal empleada. Además, teniendo en cuenta que el FMI anunció que España y México, ambas, eran las economías más descolgadas en la recuperación mundial, creo que lo correcto es ponerse a trabajar y dejar las comparaciones para otro momento.

