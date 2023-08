La indefinición de Movimiento Ciudadano abre grietas en el partido

La indefinición de Movimiento Ciudadano sobre ir solo o en alianza con los demás partidos de oposición en las elecciones presidenciales de 2024 ha generado divisiones y fisuras al interior del partido político; la principal muestra es que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se desmarcó de éste.

Las principales grietas se registran entre la dirigencia con el llamado Grupo Jalisco, conformado por los jaliscienses que impulsan que Movimiento Ciudadano se alíe con el PAN y el PRD para las próximas elecciones, como el propio Alfaro, los presidentes municipales Luis Donaldo Colosio Riojas y José Pablo Lemus, así como los senadores Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo.

Aunque se conformó una mesa para discutir si el partido se uniría al Frente Amplio por México, hasta el momento no ha habido anuncios oficiales sobre si irá o no solo, pero es conocido que Dante Delgado, dirigente del partido, impulsa la postulación de un candidato presidencial propio.

No te pierdas: Entrevista | Colosio pide a MC unirse a ‘gran alianza’, pero no apoyará a un ‘impresentable’

Esto ha generado que el gobernador de Jalisco se haya deslindado de MC y acusara que se construye un proyecto de forma unilateral.

“Yo ya no no tengo interés de participar por un proyecto (de Movimiento Ciudadano) que no entiendo, que se construye de manera unilateral y que nos quiere someter a todos a la voluntad de quienes coordinan el partido manera nacional. No quiero pelear nada, ellos tomen sus decisiones y tengan suerte”, dijo Alfaro.

Además, consideró que el partido corre el riesgo de “aislarse, de mandar un mensaje equivocado y de tomar decisiones basadas en información poco creíble”, pues señaló que lo único que genera es un proyecto que no tenga rumbo claro; “yo ya no quiero ser parte de eso”, sentenció.

“Respeto mucho a Dante (Delgado); él tiene el derecho, como dirigente nacional, de tener una postura, pero las decisiones que está tomando no van a tener mi acompañamiento. Yo no voy a ser parte de lo que viene para MC”, comentó.

Mientras, el coordinador del Senado, Clemente Castañeda, respaldó al mandatario estatal, pues dijo que el partido le “debe mucho de lo que es” a Enrique Alfaro.

“Las decisiones y las acciones que tomemos hoy en Movimiento Ciudadano tendrán consecuencia en las elecciones del 24 y en el futuro de México. Tengo la confianza de que el diálogo, por más áspero que sea, encontrará coincidencias para construir en unidad un proyecto que atienda los problemas de las y los mexicanos”, escribió en sus redes sociales el legislador.

A su vez, Dante Delgado indicó que Movimiento Ciudadano está por encima de decisiones personales y que las elecciones de 2024 va a poner a prueba a todos.

Desde su cuenta de X (antes Twitter), el dirigente partidista señaló que respeta la pluralidad y la decisión personal del gobernador de Jalisco, pero recordó que el mandatario ya se había pronunciado sobre el tema.

El 2024 nos va a poner a prueba a todas y todos.



Sobre las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, quiero decir que tenemos que respetar la pluralidad y, por lo tanto, su decisión personal.



El gobernador ya se había pronunciado al respecto y lo respeto. — Dante Delgado (@DanteDelgado) August 23, 2023

Grupo Jalisco respalda a Enrique Alfaro

Posterior a la declaración del gobernador, el Grupo Jalisco respaldó al mandatario y dijo que compartía su posición, pues señaló que el partido lo minimizó. Asimismo, enfatizó que Movimiento Ciudadano no se podía entender sin Jalisco.

“Lo decimos alto y claro: respaldamos, entendemos y compartimos la legítima posición adoptada por Enrique Alfaro. No podemos normalizar nuestra presencia en un proyecto político que ha decidido minimizar a Jalisco. No podemos aceptar que nuestra opinión sobre el futuro político de nuestro movimiento sea ignorada sistemáticamente. No podemos permitir que desde una oficina de la Ciudad de México se quiera imponer una visión que no compartimos”, señaló este grupo conformado por senadores, diputados y presidentes municipales de Jalisco.

También dijo en comunicado que el proyecto que ha formado los emecistas de Jalisco seguirá con quien cuide los intereses del estado.

“Este proyecto, que hemos formado mujeres y hombres libres de Jalisco, no le pertenece a nadie. Es de la sociedad jalisciense. Por ello, este movimiento político seguirá caminando con quien se comprometa a respetar y cuidar los intereses de Jalisco”, finalizó.

¡Ya estamos en Threads!; síguenos para recibir la mejor información