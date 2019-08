La industria audiovisual generará negocios por 2,800 mdd en México

Pantallas para señalización digital en aeropuertos o centros comerciales, videoconferencias, salas de juntas automatizadas, menús digitales, pantallas de gran formato, señalización digital en estadios o auditorios, son algunas de las herramientas que conforman el ecosistema llamado industria audiovisual, el cual espera cerrar este año con un volumen de negocio cercano a los 246,000 millones de dólares a nivel mundial.

En México, se espera que esta industria tenga un cierre de año en donde el volumen de negocios tenga un valor aproximado de 2,800 millones de dólares, siendo uno de los países de América Latina, más dinámico de este sector.

Sergio Gaitán, director para México y Centroamérica de AVIXA (Audiovisual and Integrated Experience Association), señaló en entrevista para Forbes México que este año el sector espera tener un cierre óptimo en donde las inversiones por parte de las diversas compañías y principales sectores como el retail o el corporativo, demanden mayor servicios de este tipo de tecnologías.

“A nivel global los estudios arrojan el dato de que esta industria espera tener en 2019 un volumen de negocio de 246,000 millones de dólares. México en particular forma parte del mercado de América Latina, y México en particular el volumen de negocios esperado para este año es de 2,800 millones de dólares”, dijo el directivo.

En México esta industria claramente está sostenida por sectores como el corporativo (negocios y oficinas) el cual tiene el mayor porcentaje de inversión en este tipo de desarrollos.

“México obedece a las tendencias globales, y quienes más invierten en este tipo de tecnologías es el mercado corporativo, y como mercado corporativo se refiere en sí al mundo de negocios y oficinas, que representan el 21% del movimiento económico de esta industria en particular”, refiere Gaitán

A este sector le sigue el de medios y espectáculos que representan el 15.9%, seguido de recintos para eventos y eventos como conciertos, o lanzamiento de productos con 14%. El mercado de retail (puntos de venta, centros comerciales) con el 9%.

Estos cuatro simplemente representan más del 50%, y le siguen los más pequeños que son el mercado educativo, gobierno, seguridad, residencial, servicios, energía, etcétera.

Brasil arriba de México y una oportunidad de inversión para gobierno

El directivo señala que aunque el momento por el que pasa México en el tema de inversión es bueno, podría estar mejor. Comparado con Brasil, por ejemplo, se encuentra en segunda posición por diversos aspectos.

“Brasil tiene un valor estimado 74,500 millones de dólares, entonces a nivel mercado si es más grande que México. Tiene los retos que tenemos todos, viene saliendo de un periodo de inestabilidad económica y política importante pero ya empieza a estabilizarse y regresa a este escaparate de negocios”, dijo.

Uno de los puntos que Gaitán refiere es a la oportunidad que tiene los sectores como el gobierno de seguir realizando inversiones a esta industria ya que su participación es importante para su expansión.

“México en contraste, al contrario, venía varios años de tener una estabilidad muy marcada, y yo te diría que no es algo que nosotros relacionamos en nuestro estudio de mercado con este gobierno, sino más bien con una tendencia en particular en donde el sector gobierno dejó de invertir en tecnología y en diferentes tipos de soluciones, sin embargo también no podemos hablar de que México se cayó a nivel crecimiento porque el mercado corporativo sigue invirtiendo de una manera interesante”, detalló.

Sin embargo señala que nuestro país a diferencia de Brasil, tiene ventajas en el tema de innovación por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, uno de los mercados más maduros para esta industria.

“La ventaja que tiene México a diferencia de Brasil es que la cercanía con Estados Unidos nos permite precisamente a nivel cotidianidad estar más cercanos de buenos casos de éxitos de centros comerciales, de tecnología para uso y aplicaciones completamente diferentes y eso nos hace interesantes para que México tenga cosas interesantes a nivel innovación”, dijo.

En estos días se lleva a cabo la feria InfoComm, espacio que se dedica a mostrar las nuevas tendencias de esta industria y en donde la Audiovisual and Integrated Experience Association, celebra la participación de México y otros países de América Latina en el crecimiento de este sector.