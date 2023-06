La industria marítima y portuaria detona el crecimiento económico en América Latina: CIANAM

Miguel Ángel Andrade Gómez, vicepresidente de la Cámara Interamericana de Asociaciones Nacionales de Agentes Marítimos (CIANAM), afirmó que trabajará en el fortalecimiento del sector marítimo y portuario para detonar el crecimiento económico en América Latina.

“Es un honor asumir este cargo y formar parte de un equipo comprometido con el fortalecimiento del sector marítimo y portuario en América Latina”, declaró el director general de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC).

El empresario mexicano señaló que podrá generar una poderosa sinergia para impulsar el desarrollo y la excelencia en nuestras actividades.

Lee: El nearshoring creará hasta 4 millones de empleos para 2030 en México

“Trabajaremos arduamente para fomentar la colaboración entre las asociaciones nacionales y promover las mejores prácticas en la industria”, comentó.

“En CIANAM y AMANAC somos conscientes de la importancia del comercio internacional para el crecimiento económico y estamos decididos a promover un entorno favorable para el intercambio de bienes y servicios”, manifestó

“A través del esfuerzo conjunto y una visión compartida lograremos potenciar la competitividad del sector y contribuir al desarrollo sostenible de la región”, apuntó el vicepresidente de CIANAM.

El nombramiento del director general de AMANAC tuvo lugar durante la Reunión Anual CIANAM 2023, celebrada en Buenos Aires, Argentina. El evento comenzó con un importante mensaje de bienvenida del Presidente del Centro de Navegación Argentina (CNAV), Julio Delfino.

Norma Becerra Pocoroba, presidenta de la AMANAC tuvo una destacada participación en el panel titulado: “Huella de carbono y energías renovables. Desafíos y oportunidades para la industria marítima y portuaria”.

Durante el panel también habló Javier Dulce, presidente de The Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents (FONASBA), y Carla Monrabal, presidenta del Consorcio de Gestión Puerto Dock Sud (CGPDS).

“El nombramiento de Miguel Ángel Andrade Gómez como vicepresidente de las Autoridades CIANAM es un reconocimiento significativo a su trayectoria y aportes a la industria naviera”, comentó la AMAC.

Agregó que su experiencia y liderazgo serán fundamentales para impulsar la colaboración y el desarrollo de la comunidad de agentes marítimos en la región.

La CIANAM promueve los derechos de los agentes marítimos, el transporte y el comercio marítimo en armonía con los intereses interamericanos, al integrar a los países de Latinoamérica para aumentar la competitividad de la región a nivel mundial.

Lee: Así sacará New Fortress Energy gas natural de un ducto marino para exportarlo desde México

Esta meta va en línea con la misión de la AMANAC enfocada en la defensa de los intereses de los agentes navieros, representándolos ante autoridades y organismos relacionados con el transporte de mercancías, puertos y logística a nivel nacional e internacional.

Además, la Asociación proporciona servicios y actividades que benefician a los agentes de carga marítimos y aéreos, brindándoles información clave del entorno marítimo-portuario.