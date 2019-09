La innovación es clave para el impulso a la infraestructura, aseguran expertos

La innovación y el uso de nuevas tecnologías deben de ser una constante en el desarrollo de los distintos proyectos de infraestructura que se contemplen tanto en América Latina como el planeta entero.

Así lo advirtieron esta tarde distintos especialistas entre los que se encontraron María Eugenia Roca, procurement advisor del Inter-American Development Bank (IDB), y Sergio Forte, director de inversiones de Banobras, durante su participación en la mesa “Innovation and the role of technology in procurement”, dentro de la 2019 International Infrastructure Conference, celebrada en Ciudad de México.

En específico, María Eugenia Roca señaló que es muy importante cambiar la manera en que estamos acostumbrados a pensar la infraestructura, con el objetivo de que en regiones como la de Latinoamérica se puedan impulsar desarrollos que tomen en cuenta nuevas tecnologías y mayor sustentabilidad.

Y hay mucho por hacer en este sentido, expresó la especialista, pues para que esta región logre crecer de mejor manera es esencial que hasta un 5% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países se destine a nuevos proyectos de esta naturaleza.

“Uno de los objetivos prioritarios en nuestro plan 2020-2023 que tenemos desde el IDB es impulsar que los gobiernos piensen más en innovación, es un tema muy importante en el cual ya estamos trabajando con varios de ellos”, comentó.

En particular, la especialista puso como ejemplo el trabajo que el gobierno de Chile está haciendo para impulsar el desarrollo de un transporte público autónomo, o el que Bolivia está realizando en materia de supervisión de proyectos de infraestructura con apoyo de drones o sistemas información compartida.

Otro país que ha dado pasos importantes en este sentido es México, quien desde Banobras desarrolló una plataforma que permite a todos los inversionistas el poder dar seguimiento puntual a todos los proyectos de infraestructura que se están trabajando en el país.

La plataforma, que lleva por nombre México Projects Hub, permite generar mayor transparencia sobre el trabajo que está haciendo en este sentido en el país, explicó Sergio Forte, de Banobras.

“Con este trabajo que se empezó a realizar hace dos años lo que queremos es que se tenga claridad sobre agenda de infraestructura que está manejando el país, a la fecha estamos recibiendo aquí más de 40,000 visitas mensuales”, comentó.

