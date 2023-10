La lista Forbes 400 de 2023: las 20 personas más ricas de Estados Unidos

Incluso los multimillonarios estadounidenses están experimentando desigualdad de riqueza. Los miembros de la lista Forbes 400 de las personas más ricas del país se hicieron en gran medida más ricos este año, añadiendo en conjunto 500,000 millones de dólares (mdd) a sus patrimonios netos. Pero la mayoría de esas ganancias —unos 310,000 mdd— provinieron únicamente de las 20 personas más importantes del ranking.

Como grupo, los 20 primeros son más ricos que nunca, con un valor agregado de casi 1.9 billones de dólares. Estas 20 personas son, en promedio, un 30% más ricas que hace un año, superando con creces el salto promedio de riqueza del 12% en toda la lista. Poseen el 40% del patrimonio neto total de los 400 y podrían comprar a los 340 multimillonarios inferiores, con miles de millones de sobra.

Pocas personas tuvieron un año mejor que Jensen Huang, cofundador y CEO de Nvidia. Huang escaló a los 20 primeros puestos por primera vez gracias a una avalancha de inversiones en inteligencia artificial (IA) en el mercado de valores. Las acciones de Nvidia, que fabrica más chips de inteligencia artificial que nadie, han subido más del 200%, lo que convierte a Huang en el mayor ganador en la lista Forbes 400 de 2023, con un valor 216% mayor que el año pasado. Con una riqueza estimada en 40,700 mdd, ahora es la 17ª persona más rica de Estados Unidos.

La IA también ayudó a generar grandes ganancias para otros miembros del top 20. Larry Ellison añadió 57,000 millones de dólares a su fortuna, la mayor ganancia en términos de dólares, ya que las acciones de su empresa de software Oracle subieron un 69%; con ello, subió un lugar en la lista, al número 3.

Mark Zuckerberg (8°), que salió del top 10 el año pasado por primera vez desde 2014, se aprovechó de la IA de Meta y el salto del precio de las acciones inducido por la reducción de costos, con lo cual volvió a la mitad superior del top 20.

Los cofundadores de Google, Larry Page (5°) y Sergey Brin (7°), vieron cómo las acciones de la empresa matriz del motor de búsqueda, Alphabet, subieron un 27% desde que la compañía anunció su conjunto de herramientas de inteligencia artificial en mayo. Bill Gates (6°) invirtió en la startup de chatbot de IA Inflection.ai en junio junto con Microsoft, que ya tiene una participación en OpenAI, desarrollador de ChatGPT.

Con Huang entre los 20 primeros, una persona, Mackenzie Scott, cayó al puesto 21 en general. Scott ha perdido aproximadamente 600 mdd en riqueza desde el año pasado, a pesar de que las acciones de Amazon subieron un 8%, mientras continúa regalando agresivamente la fortuna que obtuvo cuando se divorció de Jeff Bezos en 2019.

Sólo dos miembros del top 20 valen menos que hace un año: Charles Koch (16°), que cayó tres puestos, y el fundador de Nike, Phil Knight (18°), que cayó un puesto tras una caída del 8% en el precio de las acciones del gigante de la ropa deportiva.

Una cosa que no ha cambiado: quién está en la cima. Elon Musk sigue siendo la persona más rica de Estados Unidos, por segundo año consecutivo. Con un valor estimado de 251,000 millones de dólares, vale exactamente lo mismo que el año pasado, y 90,000 mdd más que Jeff Bezos, quien ocupa el segundo lugar, cuyo valor se estima en 161,000 mdd.

Nueve de los 20 principales valen 100,000 millones de dólares o más, la mayor cantidad jamás registrada, y frente a sólo cuatro del año pasado. El patrimonio neto mínimo necesario para entrar entre los 20 primeros es ahora de 38,900 mdd, frente a los 37,000 mdd de hace un año.

Aquí hay un vistazo más de cerca a las 20 personas más ricas en la lista Forbes 400 de 2023 de los estadounidenses más ricos:

LOS PATRIMONIOS NETOS SON AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1. Elon Musk

Valor: 251,000 millones de dólares | Fuente de riqueza: Tesla, SpaceX

Foto: Patrick Pleul / Reuters.

Musk, de lejos la persona más rica de Estados Unidos (y del mundo) por segundo año consecutivo, ha pasado gran parte de los últimos 12 meses buscando peleas. Entre sus objetivos se encuentran el presidente ucraniano Volodímir Zelenski (por su propuesta de plan de paz para poner fin a la guerra con Rusia) y el ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán (por si el territorio debería considerarse parte de China). Retó a Mark Zuckerberg (8° en la lista Forbes 400) a una pelea en jaula en junio, dos semanas antes de que Zuck lanzara Threads, la respuesta de Meta a X (antes Twitter) de Musk. En septiembre, la explosiva biografía del magnate voluble escrita por Walter Isaacson reveló nuevos detalles sobre la participación de Musk en la guerra en Ucrania, así como la existencia de un tercer hijo con su pareja intermitente, la artista Grimes. Con esto, Musk tiene 11 hijos en total. A pesar del ruido y de una caída del 8% en las acciones de Tesla, el magnate es tan rico como el año pasado, luego de que SpaceX alcanzara una valuación de 150,000 mdd en un junio en una oferta pública de adquisición y obtuviera un nuevo conjunto de opciones sobre acciones de Tesla, por valor de 5,700 mdd en enero.

2. Jeff Bezos

Valor: 161,000 millones de dólares | Fuente de riqueza: Amazon

En mayo, el fundador y presidente ejecutivo de Amazon, según reportes, se comprometió con Lauren Sánchez, una expresentadora de televisión de Los Ángeles cuyo aparente retrato había tallado en la proa de su nuevo velero de 127 metros, Koru . El precio de las acciones de Amazon se está recuperando, gracias en parte a mayores ganancias y despidos en medio de medidas de reducción de costos. El repunte de las acciones hizo que el patrimonio neto de Bezos aumentara 10,000 mdd respecto al año anterior, a pesar de que regaló acciones por valor de 700 millones de dólares, principalmente para combatir la falta de vivienda y el cambio climático. Más recientemente, prometió 100 millones de dólares para esfuerzos de ayuda relacionados con los incendios forestales en Maui, donde posee una casa.

3. Larry Ellison

Valor: 158,000 millones de dólares | Fuente de riqueza: Oracle

En términos absolutos, nadie en Estados Unidos se ha vuelto más rico este año que Ellison, cuya situación económica ha mejorado 57,000 millones de dólares, en gran parte gracias a la moda de la IA generativa que ayudó a impulsar las acciones de su empresa de software, Oracle. En junio, el cofundador, director de tecnología y accionista del 40% de la compañía aprovechó la oportunidad para retirar 640 mdd (antes de impuestos) en opciones sobre acciones, la primera vez que vendió acciones en dos años. Sin embargo, su inversión de 1,000 millones de dólares para 2022 en la plataforma X, de Elon Musk, no está yendo tan bien. Se estima que el gigante de las redes sociales vale dos tercios menos que cuando Musk tomó el control en octubre pasado.

4. Warren Buffett

Valor: 121,000 millones de dólares | Fuente de riqueza: Berkshire Hathaway

Fue un feliz cumpleaños para la leyenda de las inversiones, quien cumplió 93 años a finales de agosto con las acciones de Berkshire Hathaway en máximos históricos. Impulsada por una gran apuesta en Apple, que ahora representa más de la mitad de la cartera de Berkshire, la acción ha subido un 32% desde la clasificación del año pasado. Eso ha ayudado a que Buffett, cuyas donaciones de 55,000 mdd a lo largo de su vida lo convierten en el estadounidense más caritativo de todos los tiempos, sea 24,000 millones de dólares más rico, a pesar de su donación de otros 4,600 millones de dólares a la Fundación Gates y otras organizaciones benéficas este verano.

5. Larry Page

Valor: 114,000 millones de dólares | Fuente de riqueza: Google

El año del 25 aniversario de Google fue lucrativo para su cofundador y ex director general, que es 21,000 millones de dólares más rico este año gracias a un salto del 26% en las acciones de la empresa matriz de Google, Alphabet. En mayo, Page, una persona normalmente de bajo perfil, atrajo cierta atención no deseada junto a su colegaa fundador de Google, Serguéi Brin (7° en la lista) como objetivo de citas en las Islas Vírgenes de Estados Unidos por una supuesta conexión con Jeffrey Epstein, sobre la cual no han comentado.

6. Bill Gates

Valor: 111,000 millones de dólares | Fuente de riqueza: Microsoft

El cofundador de Microsoft se ha volcado a la IA y escribió una carta en marzo calificando la tecnología como “tan revolucionaria como los teléfonos móviles e internet”. En junio, Gates se unió a una ronda de financiación de 1,300 millones de dólares para la startup Inflection.ai. Él personalmente invirtió junto a Microsoft, que se ha beneficiado de sus propias apuestas iniciales en inteligencia artificial, incluida una participación estimada del 49% en el desarrollador de ChatGPT, OpenAI. Los accionistas también son optimistas, lo que hizo subir las acciones de Microsoft un 31% durante el año pasado. Gates se convirtió en abuelo por primera vez en marzo.

7. Serguéi Brin

Valor: 110,000 millones de dólares | Fuente de riqueza: Google

Al igual que Gates, Brin está centrando su atención en la inteligencia artificial. El cofundador de Google, que renunció como presidente de la empresa matriz Alphabet en 2019 pero permanece en la junta directiva, regresó al gigante tecnológico en su papel más activo en años, trabajando en los esfuerzos de inteligencia artificial de Google. Las acciones de Alphabet han subido un 27% desde que Google anunció su conjunto de herramientas de inteligencia artificial en mayo.

8. Mark Zuckerberg

Valor: 106,000 millones de dólares | Fuente de riqueza: Facebook

Mark Zuckerberg. Foto: GUERIN BLASK PARA FORBES

Después de un terrible 2022 para la matriz de Facebook, Meta, con un precio de las acciones en colapso, ganancias desmoronadas y despidos significativos en el cuarto trimestre del año, las acciones han dado un giro de 180 grados, lo que impulsó la fortuna de Zuckerberg en 48,300 millones de dólares este año.

9. Steve Ballmer

Valor: 101,000 millones de dólares | Fuente de riqueza: Microsoft

Ballmer, retirado hace mucho tiempo de la oficina central de Microsoft, que dirigió de 2000 a 2014, actualmente tiene en mente el baloncesto. Está construyendo (y financiando de forma privada) un estadio de lujo de 2,000 millones de dólares para Los Angeles Clippers, equipándolo con un marcador de 38,000 pies cuadrados y una piscina para los jugadores, y preocupándose por detalles tan pequeños como si los casilleros locales deberían tener espacio para 20 pares de tenis o 40. “Todo esto es divertido”, le dijo a Forbes a principios de este año. “Y no tengo que preocuparme por un grupo de accionistas”.

10. Michael Bloomberg

Valor: 96,300 millones de dólares | Fuente de riqueza: Bloomberg LP

En abril, el cofundador de Bloomberg se comprometió a donar su participación del 88% en su empresa, valorada en unos 92,000 millones de dólares, a su organización benéfica Bloomberg Philanthropies antes de morir. Si lo cumple, se ubicará entre las donaciones privadas más grandes de la historia. Mientras tanto, el exalcalde de Nueva York está sacando cheques más pequeños de su fortuna, donando aproximadamente 1,700 millones de dólares en 2022 a causas como el cambio climático y la salud pública. En septiembre, Bloomberg escribió un artículo de opinión criticando el enfoque del presidente Biden hacia la frontera sur: “Nuestro sistema de inmigración, que lleva mucho tiempo roto, se ha convertido ahora en una crisis en toda regla”.

11. Michael Dell

Valor: 71,500 millones de dólares | Fuente de riqueza: Dell Technologies

Las acciones de Dell Technologies han subido un 87% desde el año pasado, en gran parte gracias a una demanda insaciable de servidores de empresas de inteligencia artificial y su posible inclusión en el S&P 500. El propio Dell también está en línea para recibir un pago potencial de 20,000 millones de dólares este otoño si su escisión de computación en la nube VMware finalmente se vende al gigante de semiconductores Broadcom por 61,000 millones de dólares después de un año de batallas regulatorias. Es sólo el último acuerdo para Dell, quien ha guiado la compañía que fundó cuando era un adolescente a través de múltiples reestructuraciones, incluidas dos incursiones en la bolsa con 30 años de diferencia.

12. Jim Walton y familia

Valor: 68,200 millones de dólares | Fuente de riqueza: Walmart

13. Rob Walton y familia

Valor: 67,400 millones de dólares | Fuente de riqueza: Walmart

14. Alicia Walton

Valor: 66,500 millones de dólares | Fuente de riqueza: Walmart

Los herederos de Sam Walton (fallecido 1992) mantienen firmemente el control de Walmart, con más del 45% de las acciones de la minorista, incluso después de vender acciones por valor de 4,500 millones de dólares (antes de impuestos) en 2023. Rob, propietario de los Denver Broncos y quien presidió la compañía de 611,000 mdd (por ventas) de 1992 a 2015, todavía forma parte de la junta directiva, junto con su yerno Greg Penner y su sobrino Steuart Walton. Jim dirige el Arvest Bank de la familia, que cuenta con 219 sucursales. Alice, la mujer más rica de Estados Unidos, se ha centrado principalmente en la construcción del museo de arte Crystal Bridges en la ciudad natal de la familia, Bentonville, Arkansas. En marzo, inició la construcción de la Facultad de Medicina Alice L. Walton, que abrirá sus puertas en Bentonville en 2025.

15. Julia Koch y familia

Valor: 59,800 millones de dólares | Fuente de riqueza: Industrias Koch

16. Charles Koch y familia

Valor: 54,500 millones de dólares | Fuente de riqueza: Industrias Koch

Julia Koch ha mantenido un perfil bajo desde que heredó la fortuna construida por su difunto esposo, David Koch (fallecido en 2019), y su hermano Charles, quien a los 87 años sigue al frente del conglomerado Koch Industries, de 125,000 mdd (en ingresos).

17. Jensen Huang

Valor: 40,700 millones de dólares | Fuente de riqueza: Semiconductores

Foto: © ETHAN PINES 2016.

La moda de la IA ha sido una gran ayuda para la compañía Nvidia, de Huang, que produce más chips utilizados para sistemas de inteligencia artificial que cualquier otra empresa. Los inversionitas han hecho subir las acciones más de un 200% desde la clasificación del año pasado, convirtiendo a Nvidia en una de las seis empresas del planeta con 1 billón de dólares en capitalización de mercado, una marca que alcanzó en junio. El aumento impulsó el patrimonio neto del cofundador y director ejecutivo Huang hasta 28,000 millones de dólares (o 216%, la mayor ganancia de la lista en términos porcentuales), convirtiéndolo en uno de los 20 estadounidenses más ricos por primera vez. Huang, un graduado del estado de Oregón y nacido en Taiwán, sacó a bolsa Nvidia en 1999 y tiene el logotipo de la empresa tatuado en su brazo izquierdo.

18. Phil Knight y familia

Valor: 39,500 millones de dólares | Fuente de riqueza: Nike

Knight recibió un tratamiento al estilo de Hollywood esta primavera. Ben Affleck se puso ropa deportiva para interpretarlo en la exitosa película Air, que narra el lucrativo fichaje de Michael Jordan (número 379 en la lista Forbes 400) por parte de Nike. Knight, residente de Oregón desde hace mucho tiempo, y su esposa, Penny, prometieron 400 millones de dólares en abril para reconstruir el Portland negro, específicamente Albina, un vecindario históricamente de población afroamericana donde pactó un acuerdo con su exentrenador de atletismo de la Universidad de Oregón en 1964 para fundar Nike. El proyecto combinará inversión privada y filantropía. Knight ya ha donado 3,400 mdd, principalmente a su alma mater, con la esperanza de destinar la mayor parte de su riqueza a organizaciones benéficas y no al “Tío Sam”.

19. Jacqueline Mars

Valor: 38,900 millones de dólares | Fuente de riqueza: Dulces, comida para mascotas.

20. John Mars

Valor: 38,900 millones de dólares | Fuente de riqueza: Dulces, comida para mascotas.

Los reservados hermanos Mars poseen aproximadamente dos tercios de Mars Inc., el negocio detrás de M&M’s, Snickers, Ben’s Original Rice y Iams Pet Food. Últimamente, la empresa privada de 47,000 millones de dólares (ingresos de 2022), fundada por su abuelo en 1919 y dirigida desde 2001 por directores ejecutivos no familiares, ha estado en una ola de compras. La firma adquirió la empresa de equipos veterinarios Heska por 1,300 millones de dólares en junio, añadió la marca de salud Kevin’s Natural Foods en julio y acordó adquirir una empresa veterinaria europea especializada llamada Synlab Vet en agosto.

Nota publicada originalmente en Forbes US