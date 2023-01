La procrastinación podría influir en la salud de los universitarios

EFE.- La costumbre de procrastinar o, lo que es lo mismo, dejar para más tarde lo que podrías hacer ahora, puede estar asociada al desarrollo de problemas de salud mental y física, según un estudio realizado entre universitarios suecos.

La investigación que publica Jama Network Open indica que retrasar las obligaciones se asoció a una peor salud mental posterior, con síntomas como depresión, ansiedad y estrés, o a padecer dolor incapacitante en las extremidades superiores.

También se vinculó a comportamientos poco saludables en el estilo de vida, como la mala calidad del sueño, inactividad, consumo de tabaco o alcohol; además de peores niveles de factores psicosociales de salud (mayor soledad y más dificultades económicas).

Un equipo liderado por investigadores de la Universidad de Estocolmo siguió durante casi un año los hábitos de 3,525 universitarios para observar si esta práctica estaba asociada a efectos en la salud mental y física nueve meses más tarde.

Los participantes hicieron una autoevaluación sobre cinco aspectos puntuando de uno (“muy rara vez o no me representa”) a 5 (“muy a menudo o siempre me representa”), que se sumaban para obtener la puntuación total de procrastinación que oscilaba entre 5 y 25.

Los investigadores consideran que “teniendo en cuenta que la procrastinación es frecuente entre los estudiantes universitarios, estos resultados pueden ser importantes” para mejorar la comprensión de su salud.

