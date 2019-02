Las 50 mejores universidades en EU para estudiantes internacionales

Por Carter Coudriet

Ante la retórica del cierre de fronteras que la Casa Blanca ha manejado en los últimos dos años, no es de extrañar que el crecimiento de la población estudiantil internacional de los Estados Unidos se esté estancando. Aunque Estados Unidos todavía alberga a más de un millón de estudiantes extranjeros, los estudiantes universitarios internacionales que ingresan por primera vez a los Estados Unidos se hundieron 6.6% en 2017, según el IIE, una organización sin fines de lucro que realiza un seguimiento del intercambio internacional en educación.

Incluso las escuelas que priorizan a los estudiantes internacionales se han visto afectadas por la tendencia. En las 50 mejores escuelas para estudiantes internacionales de 2019 de Forbes (la lista completa a continuación), el porcentaje de estudiantes universitarios internacionales aumentó de 7.6% en 2009 a 11.3% en 2016. En 2017, aumentó a 11.5%, un aumento de solo 0.2% .

Sin embargo, a pesar de esta coincidencia, la desaceleración no es totalmente un efecto secundario de Trump.

“Definitivamente hay una razón para creerlo, pero este no es el único factor”, dice Marcelo Barros, fundador de la firma internacional de asesoría de carreras para estudiantes International Advantage.

“La tendencia comenzó hace años”, dice Rajika Bhandari, asesora de estrategia en el IIE. “El flujo de nuevos estudiantes internacionales está empezando a suavizarse”.

En 2016, los estudiantes de las universidades estadounidenses pagaron una matrícula neta anual promedio de 8,202 dólares en las escuelas públicas y 21,189 dólares en las privadas, según Student Loan Hero, una subsidiaria de Lending Tree. Esa cifra suele ser más alta para los estudiantes internacionales, que normalmente no reciben generosos paquetes de ayuda.

Ambas sumas son astronómicas comparadas con las de la mayoría de los otros países; Estados Unidos tiene las segundas tasas de matrícula más altas entre las naciones con las mejores escuelas (el Reino Unido encabeza la lista). El promedio de matrícula en Corea del Sur, que ha enviado menos estudiantes a los Estados Unidos cada año desde 2012, es de menos de 8,500 dólares en universidades privadas y de menos de 5,000 dólares en universidades públicas. En China, el principal proveedor de estudiantes internacionales de los Estados Unidos, los estudiantes pueden asistir a la universidad pública por entre 3,000 dólares 10,000 dólares.

Algunas naciones extienden sus tarifas asequibles a los no ciudadanos. En general, las universidades alemanas han sido gratuitas para los estudiantes internacionales, aunque el estado de Baden-Württemberg comenzó a cobrar a los estudiantes que no pertenecen a la Unión Europea 3,400 dólares al año en 2017, lo que sigue siendo una ganga en comparación con sus pares estadounidenses. La matrícula para estudiantes internacionales en Francia también costará hasta 3,200 dólares al año a partir del otoño de 2019.

En Estados Unidos, muy pocas escuelas ofrecen descuentos sustanciales a los estudiantes internacionales. De los 650 mejores colegios de Forbes, solo cinco: Princeton (la escuela #1 para estudiantes internacionales), Yale (#2), MIT (#3), Harvard (#4) y Amherst (#8) tienen admisiones need-blind o ciegas y políticas de ayuda financiera para estudiantes internacionales. Muchas universidades eligen una u otra: algunas satisfacen la necesidad de los estudiantes aceptados a través de la ayuda financiera, pero optan por aceptar menos estudiantes internacionales de bajos ingresos, y otras aceptan a los solicitantes independientemente de sus antecedentes financieros pero no garantizan la asequibilidad.

Para ayudar a pagar, algunos gobiernos extranjeros invierten en programas de becas que promueven el estudio internacional. Entre 2011 y 2016, el gobierno brasileño financió programas de estudio de un año de duración en los campos de STEM en los Estados Unidos como parte de su Programa de Movilidad Científica, que fue parte de una iniciativa más grande para enviar a 100,000 estudiantes al extranjero. En Arabia Saudita, el programa de becas del Rey Abdullah, de casi 15 años, ha gastado miles de millones de dólares al año para enviar estudiantes a colegios y universidades de los Estados Unidos.

Pero ambos programas se han recortado recientemente. En 2016, Arabia Saudita incrementó las restricciones al programa King Abdullah, limitando el número de escuelas estadounidenses a las que enviaría estudiantes. En el año escolar 2016-17, un 14% menos de estudiantes sauditas fueron a estudiar en los Estados Unidos que en el año anterior. La finalización del Programa de Movilidad Científica de Brasil en 2016 fue seguida por una caída del 45% en los estudiantes brasileños que estudian en Estados Unidos entre los años escolares 2014-15 y 2016-17, aunque las cifras repuntaron un 12% en 2017.

Los recortes de importantes naciones “alimentadoras” tienen grandes efectos en el crecimiento de la población estudiantil internacional. Arabia Saudita y Brasil son la cuarta y décima fuente de estudiantes internacionales que llegan a los Estados Unidos, respectivamente. Hubo casi 25,000 estudiantes menos de las dos naciones combinadas en 2017-18 que en 2014-15.

A pesar de los factores externos, la mayoría de las escuelas acreditadas están implementando mejoras para ayudar a los estudiantes internacionales a obtener sus diplomas. Entre 2007 y 2017, la tasa promedio de graduación de los estudiantes internacionales aumentó casi seis puntos porcentuales a 76.8% en las 293 escuelas consideradas para nuestra lista (todas las escuelas en la lista cuentan con información suficiente y su cuerpo universitario es al menos 5% internacional). Eso supera la tasa promedio de esas escuelas del 75% para todos los estudiantes universitarios.

Sin embargo, más allá de las métricas básicas recopiladas por el gobierno federal, como las tendencias de graduación e inscripción, los solicitantes que buscan invertir en una educación estadounidense no tienen muchos datos en los que basar sus decisiones. Los expertos en admisión en el espacio no conocen ninguna base de datos extensa que aborde temas como la ayuda financiera de estudiantes internacionales o el salario de ex alumnos. Y mientras algunas escuelas mantienen estos números, los solicitantes internacionales a veces están tan atrapados en la reputación de una universidad que evitan las preguntas más importantes sobre su ROI.

“Los estudiantes internacionales deben averiguar los recursos que las universidades tienen disponibles para ayudarlos a lograr sus objetivos de búsqueda de empleo”, dice Barros, “y obtener específicamente los datos de colocación laboral en Estados Unidos, del programa de estudios en el que están interesados, si desean quedarse en los EE.UU”

Te presentamos las 50 mejores universidades para estudiantes internacionales del 2019:

Princeton University Yale University Massachusetts Institute of Technology Harvard University Columbia University California Institute of Technology Cooper Union for the Advancement of Science and Art Amherst College Stanford University Babson College University of Pennsylvania Claremont McKenna College Georgetown University Brown University New York University Pomona College Cornell University Johns Hopkins University Lafayette College University of Chicago Dartmouth College University of California-Los Angeles University of Notre Dame Harvey Mudd College Barnard College Northwestern University Carnegie Mellon University Rice University Swarthmore College Tufts University Williams College Vassar College University of Southern California Vanderbilt University Bowdoin College Haverford College Pitzer College Washington University in St Louis Bates College Wesleyan University Wellesley College University of California-Berkeley Boston College Middlebury College University of Illinois at Urbana-Champaign Carleton College University of Maryland-College Park Grinnell College Georgia Institute of Technology-Campus principal Colgate University

Metodología

Para recopilar las escuelas de nuestro ranking, utilizamos las ideas de los expertos y nuestra filosofía de “productos sobre los insumos”. Ponemos el peso de la calidad de la escuela al 60%, según la metodología de nuestros rankings de Las mejores universidades. Partiendo de la base de datos del Sistema integrado de datos de educación postsecundaria (IPEDS por sus siglas en inglés) del gobierno federal, ponderamos la tasa de graduación de seis años de estudiantes internacionales en un 15% de nuestro ranking. Recompensamos a las escuelas con becas de necesidad total o políticas de admisión para estudiantes internacionales, los datos que obtenemos de los sitios web de las escuelas representan el 5% de nuestro ranking. Las escuelas con altas cifras de matrícula en las especialidades más populares de estudiantes internacionales como ingeniería, negocios y matemáticas son recompensadas hasta un 5% (según el IIE y la base de datos de la tarjeta de puntaje universitario del gobierno). El tamaño del cuerpo estudiantil internacional de las escuelas (medido como un porcentaje de estudiantes universitarios y calculado por IPEDS) representa el 5% de nuestra puntuación. El 5% restante del puntaje se basa en el número de trabajadores nacidos en el extranjero en el área estadística combinada de la universidad, del Censo de los Estados Unidos.