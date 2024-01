Lenia Batres asume cargo de ministra y acusa a la SCJN de ‘extralimitarse’

Al asumir el cargo de ministra, Lenia Batres Guadarrama arremetió contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a quien acusó de extralimitarse, de incurrir en excesos, de invadir funciones del Legislativo, de ponerse por encima de la Constitución y de estar enfocada en casos con fuertes implicaciones políticas que afectan al orden público y al interés.

“Esta Corte se ha extralimitado, el carácter inimpugnable de sus decisiones la ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia. Podría decirse que la Suprema Corte sí es el órgano supremo en el país porque puede anular leyes por mayoría calificada, pero se equivocan, porque si actuara como verdadero tribunal Constitucional, no prevalecería la Suprema Corte, sino la Constitución”, expresó.

Batres es la primera ministra que llega a la SCJN designada directamente por el poder Ejecutivo, ya que en dos ocasiones el Senado rechazó las ternas de Andrés Manuel López Obrador, por lo que de acuerdo con la Constitución, el mandatario federal pudo elegir a la persona que quiso para la Corte.

La flamante ministra aseguró que la SCJN ha incurrido en excesos que indican que no se tiene una Corte subordinada a la Constitución, sino una Carta Magna subordinada a la Suprema Corte.

“Es cierto que los juicios deben tener una instancia de cierre, pero eso no quiere decir que los acuerdos generales que dicta la Suprema Corte o su jurisprudencia puedan estar por arriba de la Constitución o de las leyes mexicanas, por eso hablamos de excesos”, agregó.

La ministra afín al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y hermana del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, dijo que si la SCJN actuara como verdadero tribunal constitucional prevalecería lo que dicta la Constitución.

“Podrán decir que la Suprema Corte sí es el órgano supremo en el país porque puede anular leyes por mayoría calificada. Pero se equivocan. Si actuara como verdadero tribunal constitucional, no prevalecería la Suprema Corte, sino la Constitución”, dijo.

Entre los invitados al acto de la nueva ministra, estuvieron su hermano Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México; el vocero Presidencial, Jesús Ramírez; la Fiscal General de la CDMX, Ernestina Godoy; los secretarios de Economía, Energía y Gobernación, Raquel Buenrostro, Miguel Ángel Maciel y Luisa María Alcalde, respectivamente, entre otros funcionarios del Gobierno local, diputados y senadores de Morena.

“Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo. Fuerza y grandeza que recibo con esa dignidad. Ministra del pueblo me han dicho y es un enorme halago, una misión grande que acepto con honor y con responsabilidad”, expresó Batres

El discurso de bienvenida para Batres Guadarrama corrió a cargo de la Ministra Yasmín Esquivel, quien destacó que por primera vez hay cinco mujeres en la SCJN, y que con la asunción de hoy suman 15 ministras en la historia, en contraste con más de 500 hombres que han ocupado el cargo en 200 años.

