¿Llegó el momento de los smartphones plegables? Ventas crecen y la clave es Samsung

En 2010, Steve Jobs dijo que nadie iba a comprar “un teléfono grande”, ya que “no puedes utilizarlo con una mano”, descartando que el iPhone llegará a 5 pulgadas; sin embargo el tiempo le dio la razón a Samsung quien en esos años empezaron a apostar a dispositivos con pantallas de mayor tamaño llamados phablets que poco a poco fueron siendo adoptadas por otros fabricantes y en 2019 la surcoreana dio otro brinco con su primer teléfono con pantalla plegable, mercado que sigue creciendo y podría alcanzar un valor de 29,000 millones de dólares en 2025.

Aunque estos teléfonos siguen estando en un rango de precio alto y segmentados en un nicho, su popularidad avanza año con año y consultoras esperan que esta tendencia continúe los próximos años; de hecho, datos de Counterpoint Research indican que en el primer trimestre de 2022 mostraron un volumen de ventas de 1.54 millones de unidades, un aumento del 111 % en comparación con el año anterior.

Sin embargo, estima que a lo largo del todo el año los smartphones plegables alcancen ventas de16.6 millones de unidades, un aumento del 82.9% contra el 2021; esto a pesar de que el mercado total se contraerá 2.5% y cerrará en 1,356 millones de unidades; de hecho, Samsung ya alista este mes las nuevas versiones de sus plegables este 10 de agosto.

Lee: Vivo, el rey de smartphones en China, quiere el mercado de Apple y Samsung en México

Pero la tendencia positiva no se detendrá, según IDC, estos dispositivos alcanzaron un total de 7.1 millones de unidades en 2021, un aumento del 264.3 % con respecto a 1.9 millones de unidades enviadas en 2020 y proyecta que alcanzarán los 27.6 millones de unidades en 2025, alcanzando un valor de 29,000 millones de dólares en el mundo.

De acuerdo con el gerente de investigación de Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, Anthony Scarsella, el éxito reciente de los dispositivos plegables de la surcoreana ha dado nueva vida a la categoría a medida que los competidores se apresuran a ingresar al mercado.

“Samsung ha demostrado que existe una demanda de los consumidores de teléfonos plegables una vez que alcanzan el precio correcto y cuentan con una construcción más estable. Gracias a sus dispositivos plegables, Flip y Fold han llenado la brecha del Galaxy Note para Samsung al mismo tiempo que atraen a nuevos consumidores al mercado”, asegura el especialista.

En este sentido, Anthony Scarsella, destaca que en el mercado se ha visto a otros proveedores lanzar nuevos plegables este año y espera que más jugadores intenten quitarle participación a Samsung a medida que el factor de forma crece en popularidad.

Y es que compañías como Huawei con su Mate X o Motorola con su Razr; Oppo con el Find N, Honor con su modelo Magic V y más recientemente Vivo con su X Fold han buscado robarle un pedazo del pastel a la surcoreana.

Te puede interesar: Samsung y Microsoft se asocian y ahora podrás jugar Xbox sin consola en smart tv

Para IDC, el crecimiento en 2021 se puede atribuir en gran medida al éxito reciente de Samsung, ya que el gigante coreano hizo olas en el mercado gracias a sus nuevos buques insignia plegable; por ejemplo el Flip3 fue un éxito para los consumidores gracias a su tamaño plegable compacto, una segunda pantalla más grande y su precio, además de las mejoras del Fold el año pasado.

“Aunque los dispositivos plegables no captaron una parte significativa del mercado con 7.1 millones de dispositivos enviados en 2021, constituyeron un tercio del mercado Android premium (de más de 1,000 dólares). Por lo tanto, no pasará mucho tiempo antes de que los dispositivos plegables, al igual que 5G, se conviertan en una característica distintiva y esperada del mercado premium de Android”, dijo Nabila Popal , directora de investigación de Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker de IDC.

La especialista considera que si bien la importancia de lo plegable ya no está en duda para ninguna marca que quiera compartir el espacio premium de Android, lo que es interesante para los proveedores ahora es la batalla entre los factores de forma Flip y Fold, aunque el primero parece ser más popular, todavía es demasiado pronto para declarar un claro ganador.

Para TM Roh, Presidente y Head de Negocios de Samsung, hace tres años, los plegables Galaxy se podían resumir en una sola palabra: radical. Sin embargo, rápidamente se hizo evidente que este diseño innovador y flexible se adaptaba perfectamente al estilo de vida moderno y ahora es la opción preferida de millones.

“El año pasado, vimos casi 10 millones de smartphones plegables distribuidos por todo el mundo. Eso es un aumento de la industria de más del 300% desde 2020, y estimo que este crecimiento acelerado continuará. Estamos llegando al momento en que estos dispositivos plegables se están popularizando y cuentan con una demanda mayor en el mercado general de smartphones”.

De hecho, este nicho es clave en la estrategia de la surcoreana, su vicepresidente de relación con inversionistas, Ben Suh, dijo en llamada por sus resultados financieros que apuntarán a las ventas de productos plegables para superar las de la serie Galaxy Note a medida que integran completamente el segmento al ofrecer una experiencia de consumidor.

No te pierdas: Innovación, la clave de Samsung para ganar en el mercado de smartphone mexicano

“A través de nuestro exitoso lanzamiento de nuevos modelos plegables, nos esforzaremos por consolidar los productos plegables como una categoría clave en el mercado insignia… cuentan con mejoras en diseño y durabilidad y, además, la estrecha colaboración con socios líderes mundiales nos ha ayudado a brindar mejores experiencias”.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado