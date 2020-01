Los estados del Bajío crecen a pesar de mermas de recursos federales

De acuerdo con Tecma, una firma de servicios industriales, antes de 1980 la manufactura en el Bajío re-

presentaba una quinta parte de la economía regional. Pero, ahora, representa 26% del Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero nacional. No conformes con ello, los estados de Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, con sus gobernadores, sumaron a Jalisco para conformar la Alianza Centro-Bajío-Occidente, región que representa el 17% del PIB nacional.

Y es que mientras el país sufre un decrecimiento (y hasta recesión, como señalan datos del Inegi para el último semestre de 2018 y los dos primeros de 2019), los miembros de esta alianza registran un crecimiento de 4.4%, según datos de México Evalúa.

Esa cifra representa un promedio más alto que el de cualquier país de América Latina y superior al de los países de la OCDE. Por ello, firmas como WPM Advisers recomiendan a sus clientes, en las industrias que más han destinado inversión extranjera directa a México, apostar por esta región al ser “la más atractiva” para las industrias automotriz y aeroespacial.

Parte fundamental de esta alianza son los estados de Guanajuato y Querétaro, que hablaron con Forbes México hace unos días, en el marco del Forbes Industrial Summit, en la capital queretana.

Más allá del fomento a las inversiones, que es algo que hacen bien, ustedes, gobernadores Francisco Domínguez Servién [FDS, Querétaro] y Diego Sinhué Rodríguez Vallejo [DSR, Guanajuato], coinciden en que una prioridad regional es empujar una nueva Convención Hacendaria para que los estados reciban recursos en función de su aportación a la Hacienda del país…

FDS: Esto ha salido del Foro de la Conago. Acordémonos que la Ley de Coordinación Fiscal se hizo en 1979, para aplicarse en 1980. Es una ley que tiene muchísimos años. Tiene diferentes fórmulas para los diferentes ramos y, de ahí, de estas fórmulas, van los recursos a cada entidad federativa. Hace siete años, se le volvió a hacer otra modificación a la fórmula, la cual resultó en que… se hizo para favorecer algunos esta-

dos. Dos ganan mucho; de la mitad hacia arriba del país sólo la mitad gana; la otra pierde.

Es urgente hacer una reforma hacendaria. Tenemos que ponernos de acuerdo con entidades federativas, porque son recursos que caen en cada entidad federativa.

En el caso de Querétaro, ¿cómo se encuentran, en cuanto al aporte de impuestos y la recepción de participaciones federales?

FDS: Este 2018, en el tema de participaciones y aportaciones, fuimos vulnerados de modo muy fuerte en las obras de infraestructura que necesita el estado. En el presupuesto 2019, contra el presupuesto 2018, nos llegaron, para diferentes programas e infraestructura, 2,000 millones de pesos [mdp] menos; pero, en participación y aportaciones, no nos hemos visto mermados, hasta este momento.

Creo que vamos a cerrar bien el año, y la plática con el secretario de Hacienda [ocurrida en el pasado 8 de octubre] tuvo un fin con la petición que hicimos todos mis compañeros [en la Conago], y que se traduce en que las participaciones y aportaciones, que son estás formulas, no se reportaron para 2020 como veíamos en la carátula […] Sin embargo, hubo sensibilidad de la Secretaría de Hacienda y se le dio aviso a la Cámara de Diputados y al Congreso [Senado], y se van a inyectar 31,000 mdp para que los estados que pierden la mitad de la fórmula sean compensados.

Gobernador de Guanajuato, ¿cómo van estas gestiones entre Hacienda, la Cámara de Diputados y el Senado?

DSR: La verdad es que hemos decidido sumarnos todos a esta estrategia con la Conago, que preside Pancho Domínguez. Creemos que es más efectivo ir a negociar vía la Conago que cada quién por su lado […] En Guanajuato también nos quitaron 8,000 millones para proyectos de inversión y de infraestructura en el presupuesto pasado. En participación, salimos tablas, salimos bien; pero, para el próximo año, sí traemos un decremento de 2% en participaciones y aportaciones, lo cual nos preocupa.

Hemos propuesto al interior de la Conago que todos los gobernadores revisen precisamente estas fórmulas. Puede haber esquemas innovadores donde el ISR se pueda bajar al 20% y los estados empecemos a cobrar para tener una [determinada] recaudación. Creo que hay estados que hemos sido muy responsables.

Querétaro es uno de ellos, Guanajuato es otro. Los dos tenemos finanzas muy sanas. Ojalá que esto sea viable para estados como nosotros, ya que es importante que sigamos teniendo recursos para mantener un sistema de salud que ha sido eficiente, así como mantener un sistema carretero de primer mundo.

Más allá de que el Proyecto de Presupuestos 2020 ya se aprobó, casi sin cambiarle una coma, es decir, quedaron las carátulas como ustedes las vieron, ¿hay un consenso entre los miembros de la Conago o hay alguna diferencia?

DSR: Sí, hay prácticamente un consenso de que necesitamos volver a revisar las fórmulas. En el caso de Guanajuato, somos el sexto estado que más aporta impuestos y somos el 31 en proporción de recepción. Es decir, un habitante de la Ciudad de México recibe 44% más del presupuesto que un guanajuatense, y es [ahí] en donde creemos que están los des- equilibrios que debemos revisar. Cuando se hizo esta fórmula, 1980… fue el año en que yo nací, ¡imagínate! Hay que revisar-

la porque Guanajuato es otro.

Hace 30 años era uno de los estados más pobres, expulsor de migrantes; exportábamos 300 millones de dólares [mdd]; hoy exportamos 24,000 mdd. Ya somos la sexta economía del país y es por eso que tiene que revisarse la generación de riqueza y la devolución de impuestos.

¿Cuál es el reto de gobernar una entidad que es muy visible en cuanto a la recepción de inversiones, tanto nacionales como extranjeras, pública y privada y, al mismo tiempo, estar en una especie de “ojo del huracán”, con problemas de inseguridad en entidades vecinas, con problemas de desempleo? ¿Cómo promueve la imagen de Querétaro y también la coordinación con el estado vecino de Guanajuato a fin de seguir siendo un gran polo de inversión y de generar un ambiente atractivo en el ámbito de los negocios?

FDS: Querétaro está pasando por un excelente momento en [lo tocante a] confianza para atraer las inversiones locales, nacionales y extranjeras. Hoy, lideramos la inversión extranjera directa, somos el cuarto estado en atracción de inversión aeronáutica del mundo; [hablo] sólo del estado de Querétaro, sin contar a ningún otro estado. Somos los líderes de [producción de] autopartes de todo el país, y [también] de exportaciones. Por eso, en esta alianza, al saber que Guanajuato tiene grandes armadoras, Aguascalientes generó otro tipo de armadoras; San Luis Potosí, otras; y Jalisco ofreció temas de

tecnología.

Así lo hacemos nosotros. Yo, en lo personal, no estoy en contra de [el combate a] los problemas sociales, pero la pobreza se erradica con muchos empleos y muchos emprendedores bien remunerados. Abandonas la pobreza y abandonas la inseguridad, que hoy es el tema de nuestro país. Hay estados en los que tenemos bien controlado este tema. En los otros, se están poniendo a trabajar. Creo que en el centro, el Bajío, lo estamos haciendo bien.

La semana pasada logramos, con la Secretaría de Hacienda, que no se nos afecte en [materia de] participaciones y aportaciones. Con el presidente de la República ya habíamos acordado un proyecto de infraestructura por cada entidad federativa. Vamos a pedir un Proyecto de Infraestructura 2020. Si, desde los estados, no ayudamos a mover la economía, pues… no se va a mover la economía de nuestro país.

Te pongo un ejemplo: Nosotros no tenemos los números del tercer trimestre, pero tenemos los del primer semestre: nuestro país creció a cero… y, nuestras entidades, no. Es lo que nos jala hacia abajo: el crecimiento económico del país. Ahora vamos a ver como finalizamos el año, pero mi perspectiva es que, con mucha pena… el país crece a cero y, en nuestras entidades, el pronóstico es crecer 4.4%.

Tenemos toda la voluntad de que le vaya bien al Gobierno Federal, que le vaya bien al presidente de la República, y así nos va ir bien a todos.

En ese sentido, ¿qué parte de las políticas y la toma de decisiones que se han emprendido desde el Gobierno Federal les ha afectado más, en cuanto a seguir promoviendo el crecimiento en los estados? ¿Puede ser el tema de ProMéxico o del Inadem, en el que ustedes tengan que procurar reemplazar estos apoyos con mecanismos estatales?

DSR: Sin duda, han sido golpes fuertes; sin embargo, los estados ya habían generado esta dinámica [previamente]. De hecho, la idea, tanto de ProMéxico, como del Inadem, surge en el Bajío, en nuestros gobiernos. Con nuestros clústers y nuestras Secretarías de Desarrollo Económico nos volvimos polos de atracción de inversiones. Creo que sí era un buen mecanismo, [por lo que] vamos a tratar de rescatarlo en la zona, a través de una Región Bajío-Centro-Occidente, para que podamos estar [promoviendo] nuestros cinco estados de manera independiente.

Creo que el golpe más fuerte [se resiente] en la disminución de infraestructura. En la región, vamos a generar 7,000 vehículos diarios a partir de enero del próximo año; 7,000 vehículos diarios que tenemos que mandar a puertos, a fronteras, y eso demanda infraestructura.

Si no le metemos recursos al desarrollo de infraestructura al ritmo que veníamos advirtiendo en el pasado, vamos a tener problemas en el tema económico.

Por eso, el llamado al Gobierno Federal ya ni siquiera es que nos den el dinero, sino que ellos hagan la infraestructura que se requiere. El caso concreto de la carretera Celaya-Querétaro representa un ejemplo de este punto. Pero tenemos pendiente el desarrollo de infraestructura con San Luis Potosí, en el caso de Villa de Reyes, hacia BMW.

Con Jalisco, en el tema de Zapotillo de Agua. Con Aguascalientes, el tema ferroviario en la Chona. Es decir,

tenemos tanto en común estos estados, y lo que necesitamos es infraestructura. Hoy, el gasto ordinario está etiquetado hacia mucho gasto de personal porque traemos una nómina muy alta de doctores y enfermeras, ya que hemos construido una gran cantidad de hospitales para el bienestar de los ciudadanos. Tenemos una gran nómina de maestros: nuestros maestros están en clase, están en las aulas; tenemos [también] un gran volumen [de gasto] en policías estatales.

Nosotros coincidimos con los objetivos del presidente, como [por ejemplo] reducir la pobreza. Sin duda, estamos de acuerdo en combatir la desigualdad para crecer al 4%. Combatir la corrupción… [ésas] son cosas que hemos estado haciendo en los últimos años. Hemos crecido a más del 4.4%, en promedio, en los últimos 10 años, y hemos disminuido la pobreza extrema; estamos combatiendo la desigualdad.

En la actualidad, la diferencia con el Gobierno Federal se da en los “cómos”, ya que nosotros no creemos que las dádivas sean la solución, sino que la respuesta que buscamos está en la generación de empleos, de riqueza, de certeza, como bien lo menciona Pancho.