Los nuevos caminos tecnológicos para ser director de cine

Lo más usual es que las personas que están empezando en el mundo audiovisual se hagan preguntas como qué pueden hacer para ser un director de cine o qué equipos necesitan para ello. Alejandro Mendoza Llopis, ganador de un Emmy® Award como Director a sus veintiséis años, explica por experiencia lo que los apasionados por el cine pueden hacer.

El avance de la industria del cine ha sido –irónicamente– como una película. A pesar de que hace décadas eran necesarios cierto tipo de cámaras de alto costo, micrófonos, equipos para iluminar y demás, en la actualidad mucho ha cambiado y es posible crear una película o documental de formato corto con equipos más pequeños y mucho más accesibles.

Hace cien años, cuando el cinematógrafo era la innovación, debían filmarse escenas de acción en cámara lenta. Posteriormente en la edición se “aceleraban” estas escenas hasta convertirse en el corte final que se mostraba. ¿Actualmente? Toda clase de escenas pueden filmarse en menos tiempo y con mayor detalle gracias a los equipos lo suficientemente avanzados para ello.

Parte de los avances de esta industria y una mayor facilidad para dar a conocer el trabajo audiovisual es por medio de los canales de distribución en línea como YouTube, así que en muchos sentidos el negocio del cine se ha vuelto más multifacético que nunca.

Algunos siguen la vía más directa y hacen cortometrajes, los suben a plataformas digitales y hacen el intento de que millones de usuarios puedan verlo. A pesar de que los casos de éxito son contados, es posible.

Alejandro Mendoza Llopis es un cinematógrafo venezolano con residencia en Miami que ha trabajado con una diversidad de marcas y celebridades nacionales e internacionales. Recientemente grabó un documental de formato corto llamado “Bully” con el que ganó la categoría a Dirección en formato corto en los Suncoast Emmy® Awards 2022.

Con respecto al tipo de equipos que necesita una persona que quiera incursionar en el mundo audiovisual, Mendoza Llopis enfatiza que sus primeros vídeos (en 2018) fueron con su teléfono donde desarrolló su visión y habilidad de edición, y hoy en día su Smartphone sigue siendo un gran apoyo para crear material.

“Hoy un teléfono celular puede hacer un comercial entero si se usa con la iluminación correcta y los ajustes correctos, mi consejo es que no se detengan por no tener los mejores equipos, salgan a la calle y graben algo, creen algo, y una vez tengan un portafolio extenso, su trabajo hablará por si mismo llamando la atención de muchos clientes, y con el tiempo podrán actualizar los equipos”, menciona Llopis.

El director menciona que en sus inicios logró hacer comerciales para grandes marcas sin que sus equipos fuesen los más avanzados, pero que la visión, la creatividad y su conocimiento fueron los que en tanto a visuales y edición del comercial, lograron impresionar al cliente y esto le ayudó a conseguir otros proyectos.

En opinión de Mendoza Llopis, lo importante es saber cómo sacarle provecho al equipo que se tenga por muy básico que sea para poder ejecutar la visión e idea que tienes en mente. No dejar que esto sea una limitación.

“A veces dejamos que cosas externas afecten nuestra creatividad o nos detenga de crear arte cuando no es lo que tienes sino cómo lo usas para darle vida a un projecto. Nunca le tuve miedo a las oportunidades que me llegaban a pesar de que casi siempre era la persona con los equipos más básicos en los sets, yo dejaba que mi trabajo hablara por mí y es lo que me ha ayudado a estar donde estoy hoy trabajando con marcas internacionales”, concluye Alejandro Mendoza Llopis.