Los Tigres del Norte y AMLO: la defensa de los migrantes y la dignidad de Latinoamérica

Durante el primer trimestre del año, la defensa de los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos y el respeto a la autodeterminación de los pueblos de América Latina fueron estandartes que el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó en sus mensajes públicos y tuvo como bandera la música de Los Tigres del Norte.

Esta agrupación, que paso de ser la más escuchada en las conferencias matutinas, saltó al zócalo de la Ciudad de México para amenizar el regreso de los ciudadanos a la plaza pública para celebrar El Grito de Independencia el próximo 15 de septiembre.

La primera vez que el jefe del Ejecutivo federal hizo alusión a la agrupación fundada en la colonia Nueva Esperanza, Mexicali, Baja California, fue el pasado 2 de mayo cuando respondió al gobernador de Texas, Greg Abbott, quien, de acuerdo con The New York Times, valoró declarar el estado de “invasión” ante el arribo masivo de migrantes.

Esta decisión, podría facultar a Abbott a invocar poderes de guerra que le permitirían tener un mayor control sobre la frontera de Texas con México.

Al respecto, en aquella ocasión el presidente López Obrador le pidió dejar la politiquería, bajarle una rayita a su discurso y analizar el corrido de “Somos más Americanos”.

Lee: Los Tigres del Norte y Martin Luther King III, los invitados a ‘El Grito’ de AMLO

“América nació libre, el hombre la dividió. Ellos pintaron la raya, para que yo la brincara. Y me llaman invasor. Es un error bien marcado nos quitaron ocho estados. ¿Quién es aquí el invasor?”, refiere la canción de Los Tigres del Norte citada por el tabasqueño.

La segunda vez que el jefe del Ejecutivo federal se refirió a “Somos más Americanos”, fue en la conferencia de prensa del 5 de mayo, que ofreció en Puebla a propósito de la conmemoración de la Batalla del 5 de mayo y a su primera gira por países de Centroamérica donde llevaría el reclamo hacia Estados Unidos por no apoyar con recursos al desarrollo de Guatemala, Honduras y El Salvador y con ello frenar la migración.

“¿Cómo surgió esa gran nación que es Estados Unidos, que son nuestros vecinos, que llevamos relaciones de amistad con el gobienro del presidente Biden, cómo surge, con la llegada de migrantes de todo el mundo, toda la humanidad tiene que ver con la migración”, señaló el tabasqueño.

“Hablé del corrido de Los Tigres del Norte que dice palabras más o palabras menos ‘yo no cruce la frontera, la frontera me cruzó, somos más americanos'”, enfatizó.

La segunda vez que el presidente de la República aludió a Los Tigres del Norte fue cuando, en víspera de la Cumbre de las Américas, que se realizó en Los Ángeles, la administración de Joe Biden decidió no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela por considerar que no comparten los valores democráticos de Estados Unidos.

En ese sentido, el tasbasqueño refirió que ninguna nación puede estar por encima de otra y mucho menos decidir su exclusión de los debates públicos por lo que llamó al gobierno de Biden a respetar la autodeterminación de los pueblos y ser capaz de diálogar con todas las naciones y alcanzar acuerdos.

El 12 de mayo, López Obrador anunció que su asistencia a este foro estaría condicionada a la invitación de Cuba, Venezuela y Nicaragua, moción a la que se sumaron Honduras y Bolivia.

“A diferencia de las dictaduras, la democracia significa pluralidad, no es pensamiento único, es poder discernir, no estar de acuerdo en todo, pero respetarnos y buscar las coincidencias, eso es la democracia.

“Entonces, nosotros consideramos que no es correcto el que se excluya a ningún país de una Cumbre de las Américas, que nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América y de decidir quién participa y quién no”, señaló.

Al respecto, el mandatario federal reprodujo en su conferencia la canción “América” de Los Tigres del Norte.

“Si el que nace en Europa es europeo. Y el que nace en el África, africano. Yo que he nacido en América y no veo por qué no he de ser americano. Porque América es todo el continente. Y el que nace aquí es americano. El color podrá ser diferente, mas como hijos de Dios somos hermanos”, dice la canción.

El pasado 26 de mayo, al celebrar el arribo récord de remesas y para ayudar a las familias de los migrantes en México para lo cual anunció la transformación de Telecomunicaciones de México (Telecomm) en la Financiera del Bienestar, que recibiría remesas, el jefe del Estado reprodujo “La Jaula de Oro”.

“Aquí estoy establecido en los Estados Unidos. Diez años pasaron ya en que cruce de mojado. Papeles no he arreglado. Sigo siendo un ilegal, tengo mi esposa y mis hijos. Que me los traje muy chicos y se han olvidado ya de mi México querido. Del que yo nunca me olvido y no puedo regresar”, expone la canción.

La playlist de las mañaneras

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado