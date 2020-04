El Grammy Museum es una de los tantos museos educativos que a nivel mundial se vieron en la necesidad de cerrar temporalmente sus instalaciones. Este, ubicado en Los Ángeles, California, tuvo que cerrar y proponer otro formato para que los visitantes pudieran conocerlo, lo anterior debido a las medidas que se tomaron para contener el contagio por la epidemia de Covid-19 en Estados Unidos. Desde entonces el Grammy Museum lanzó un programa en apoyo a la contingencia para presentar grabaciones inéditas y exclusivas de distintos artistas que nunca antes habían sido dadas a conocer al publico en general.

La serie digital de Programas Públicos del museo, comparte entrevistas íntimas con artistas y músicos. La organización también está presentado en su sitio oficial distintas actividades recreativas y educativas, así como listas de reproducción diarias.

El Grammy Museum acaba de lanzar una segunda ronda de contenidos que estarán disponibles desde el primer día de abril, en donde se destacan artistas como Andrea Bocelli, Frank Sinatra, Los Tigres del Norte y Jenni Rivera.

Aquí te presentamos todo lo que tiene preparado:

Programas públicos digitales

1 de abril: Billie Eilish and FINNEAS

4 de abril: Greta Van Fleet

6 de abril: Kool and The Gang

8 de abril: Andrea Bocelli con Matteo Bocelli y Bob Ezrin.

11 de abril: Tanya Tucker con Brandi Carlile & Shooter Jennings.

13 de abril: Common

15 de abril; Alice Merton

18 de abril: Los Tigres del Norte

20 de abril: Richard Marx

22 de abril: Courtney Barnett

25 de abril: Ben Platt

27 de abril: Sabrina Carpenter

29 de abril: Brett Young

Series de exhibiciones digitales:

3 de abril: Jenni Rivera, La Gran Señora

10 de abril: Whitney

17 de abril: Sinatra: An American Icon

24 de abril: Ella at 100: Celebrating the Artistry of Ella Fitzgerald.

Todo este contenido, y mucho más lo podrás encontrar en el sitio oficial del Grammy Museum. Es hora de hacer tu agenda en estos días de confinamiento sumados a la próxima Semana Santa.

