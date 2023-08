Luis Miguel anuncia más fechas de su tour para 2024

Hace apenas unos días el cantante Luis Miguel inició su nueva gira de conciertos y este lunes anunció que dicho tour contemplado para 2023 se entenderá al siguiente año.

De las 64 fechas anunciadas por el cantante, ahora se suman 50 más, mismas que tendrán lugar a partir de 2024.

Apenas el jueves, el cantante arrancó su nuevo tour en Buenos Aires, Argentina, llamado “Luis Miguel Tour 2023”, tras cuatro años sin que el llamado “Sol” se presentara en vivo.

El mánager del artista, Marcelo Quijoli, había adelantado hace unos días que el tour se extendería y este lunes se dieron a conocer las nuevas fechas del ahora llamado “Luis Miguel Tour 2024”. ¿Anunció más fechas para México?

Estas son las nuevas fechas y sedes de conciertos de Luis Miguel

Enero 20: Santo Domingo, República Dominicana

Enero 23: San Juan, Puerto Rico

Enero 27: Ciudad de Guatemala, Guatemala

Enero 30: San Salvador, El Salvador

Febrero 2: Tegucigalpa, Honduras

Febrero 5: Managua, Nicaragua

Febrero 8: San José, Costa Rica

Febrero 12: Caracas, Venezuela

Febrero 15: Bogotá, Colombia

Febrero 21: Quito, Ecuador

Febrero 24: Lima, Perú

Marzo 2: Santiago, Chile

Marzo 8: Buenos Aires, Argentina

Marzo 14: Córdoba, Argentina

Marzo 16: Montevideo, Uruguay

Marzo 20: Asunción, Paraguay

Marzo 23: Sao Paulo, Brasil

Marzo 28: Santa Cruz Bolivia

Abril 4: Seattle, WA

Abril 5: Portland, OR

Abril 7: Sacramento, CA

Abril 11: San Francisco, CA

Abril 13: Fresno, CA

Abril 14: San Jose, CA

Abril 17: Los Angeles, CA

Abril 19: Las Vegas, NV

Abril 20: Glendale, AZ

Abril 25: Palm Desert, CA

Abril 26: Ontario, CA

Abril 28: Salt Lake City, UT

Mayo 2: El Paso, TX

Mayo 4: Laredo, TX

Mayo 5: Austin, TX

Mayo 8: Dallas, TX

Mayo 10: Hidalgo, TX

Mayo 11: San Antonio, TX

Mayo 15: Houston, TX

Mayo 18: Atlanta, GA

Mayo 23: Toronto, CAN

Mayo 24: Montreal, CAN

Mayo 26: Minneapolis, MN

Mayo 30: Chicago, IL

Junio 1: Brooklyn, NY

Junio 2: Uncasville, CT

Junio 5: Orlando, FL

Junio 6: Sunrise, FL

Junio 8: Miami, FL

Junio 12: New Orleans, FL

Junio 14: Nashville, TN

Junio 16: Greensboro, NC

Luis Miguel no anunció más fechas para México, aunque no se sabe si pronto lo haga.

