La MadCup 2023: 15 millones de euros de impacto en Madrid

La tercera edición de la MadCup generará unos 15 millones de euros en Madrid, llegarán unas 24,000 personas a la Comunidad, 12,000 participantes más sus acompañantes. Un torneo de fútbol base internacional con 760 equipos, 127 extranjeros de 34 países diferentes, desde River Plate a la Lusaka Youth Soccer Academy de Zambia. José Ortiz, director general, da los detalles en EFE de la competición que arranca este viernes 23.

Una MadCup que tendrá sistema VAR, plataforma de ‘streaming’ propia y contará con una el gran día para los asistentes el 26 de junio el estadio Cívitas Metropolitano. “Va a ser la gran fiesta del fútbol formativo”, señala José Ortiz.

Pregunta: Afrontan su tercera edición. ¿Están por encima de las previsiones que se marcaron?

Respuesta: Este año hemos superado los objetivos que teníamos marcados. Era alcanzar los 600 equipos, el año pasado tuvimos 540 y este son 760. Hemos recibido un aluvión de inscripciones. El torneo lo hacemos para que todos los jugadores puedan disfrutar la competición y nos sabía muy mal dejar a equipos fuera; hemos abierto todo lo que hemos podido.

La Comunidad de Madrid tiene una gran infraestructura para albergar todos los partidos. El año pasado tuvimos 1,200 partidos y en este se jugarán 2,333 en seis días.

P: Habla de la capacidad que tiene la Comunidad de Madrid para albergar partidos. Pero también es importante su oferta de turismo.

R: Exactamente. Es una semana justo cuando acaban los colegios. Todavía no hemos entrado en julio y no han empezado los campamentos de verano. Es una época en la que los hoteles no están masificados y viene estupendo para darle movimiento a la Comunidad y a sus municipios.

P: ¿Cómo gestiona la MadCup el recibir a tanta gente?

R: Nosotros ofrecemos todo el ‘pack’. Incluye desde el transporte en ciudad de origen, ya sea en vuelo o autobús, al paquete hotelero con diferentes categorías, el transporte interno para los días de competición y una oferta de actividades turísticas; desde ocio, más culturales… es la semana perfecta en Madrid con museos, musicales… Les encanta especialmente lo que son museos del Atlético del Madrid, el Real Madrid y la Ciudad del Fútbol de las Rozas.

P: ¿Cómo se gestiona la expansión internacional de la marca MadCup?

R: Con mucho trabajo. Ese es el trabajo. Durante el año nos enfocamos en esa parte internacional porque acudimos a equipos que se organizan con 12 meses de antelación, a día de hoy ya estamos en comunicación con equipos para 2024. Es un trabajo complicado porque hay diferencia horaria, diferentes culturas, diferentes idiomas… pero, al final, el torneo prácticamente se vende solo. Cuando dices que pueden venir a Madrid a probar su nivel y que es una puerta al fútbol europeo ayuda mucho para que todos los equipos quieran participar.

P: En la presentación del torneo en la sede de la Agencia EFE hace unos meses comentó que estaban trabajando en que se jugase un clásico argentino en la MadCup. River está, pero finalmente Boca Juniors no.

R: Finalmente no ha sido posible. Seguiremos luchando para que el próximo año lo podamos tener. Pero hay otros equipos ilustres de América como Rayados de Monterrey, el América de México, Tigres… vamos a tener partidos muy interesantes en esa categoría sub-19 en la que participa River Plate.

Te podría interesar: Las camisetas del Real Madrid y Barcelona son las más caras del mundo

P: Mucho fútbol, y tecnología. Para esta edición incluyen el VAR. ¿Cómo surgió esta posibilidad?

R: Fue gracias a la Real Federación Española de Fútbol. Ellos, una vez acaban la temporada, los árbitros y árbitras que pasan a ser profesionales tienen que tener una certificación en el uso del sistema VAR; y usamos este torneo como una prueba para ellos. Es un matrimonio perfecto por poder albergar el volumen de partidos que ellos necesitan en tan poco espacio de tiempo. Los jugadores van a disfrutar de la tecnología VAR, algo que creo no tiene ningún otro torneo del mundo porque es algo impensable; el poder tener ese sentimiento de ser profesional nos parece buenísimo para todos.

P: También habrá un experto en neurociencia.

R: Para los partidos que vamos a retransmitir por televisión va a haber la novedad en este tipo de torneos de que, junto al narrador principal, habrá un comentarista que hará comentarios técnicos desde el lado de la neurociencia. Analizará los comportamientos de los jugadores y jugadoras desde esa perspectiva para contar cómo puede afectar. Según vaya viendo los comportamientos, actitudes, cómo se sitúan en el campo… Es algo novedoso que vamos a instaurar este año.

P: Para esta edición potencian su ‘OTT’. ¿Cuál es la filosofía de esta iniciativa?

R: Tenemos nuestra televisión propia, donde van a estar transmitidos todos los partidos del torneo. Además, es un canal que está abierto durante todo el año. Hay 30,000 usuarios únicos registrados en MadCup TV. Hay diferentes canales, con clubes con su canal específico… Queremos servir de altavoz para mostrar las actividades de los clubes durante el año.

P: Va a hacer mucho calor en Madrid en estas fechas, con casi 40 grados de máxima. ¿Qué medidas de prevención tienen?

R: Es un tema que nos preocupa especialmente. Hay un protocolo sanitario durante el torneo. Además, acorde al reglamento, vamos a poner una pausa de hidratación marcada en todos los partidos; independientemente de la franja horaria en la que se disputen.

Además, tenemos 120,800 botellas de agua las que se utilizan durante el torneo.

P: Ahí entra también el cuidado del medio ambiente, por el plástico de las botellas y todo lo que mueve la MadCup. ¿Qué iniciativas tienen previstas?

R: Nos apoyamos mucho en la Comunidad y los Ayuntamientos con un plan de recogida de residuos. Año a año somos más sostenibles. Estamos en un proceso de medir la huella de carbono que deja el torneo, ver cómo mitigamos ese impacto medioambiental de que vengan tantas personas al torneo… poco a poco vamos iniciando acciones para que el torneo sea más sostenible.

P: Y la fiesta en el Metropolitano. El día más especial para todos.

R: Sí, es el gran evento central del torneo. Habrá un desfile de todos los equipos, tipo Juegos Olímpicos, habrá el aterrizaje de dos paracaidistas en el estadio, actuaciones musicales, con Fran Perea y Clara Alvarado… multitud de sorpresas para los niños, que van a entrar en un estadio como el del Atlético de Madrid; sintiéndose profesionales con sus familias en las gradas. Va a ser la gran fiesta del fútbol formativo.

P: ¿De qué se sienten más orgullosos en esta tercera edición?

R: De la presencia internacional. Es una labor dura y que en tres años hayamos podido posicionar la marca MadCup y la marca Madrid a nivel internacional es uno de los retos más bonitos que estamos logrando.

P: ¿Y qué les queda pendiente para la próxima?

R: Queremos seguir desarrollando el fútbol inclusivo. Este primer año hemos empezado con una competición más reducida, que contará con ocho equipos. Es algo que a nosotros nos encanta y que queremos seguir desarrollando. Que el deporte, con esa vertiente educativa, sirva para incluir a personas con discapacidad es algo muy bonito.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado