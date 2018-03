Malala regresa a Pakistán después de poco más de cinco años

La activista Malala Yousafzai regresó a Pakistán por primera vez luego de vivir más de cinco años fuera de su país natal, debido a un intento de asesinato que sufrió por talibanes en 2012.

El vuelo de la ganadora del Premio Nobel de la Paz aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Benazir Bhutto, en Pakistán. Posteriormente cuerpos de seguridad la trasladaron a un hotel local.

Yousafzai participará en el programa ‘Meet the Malala’ durante su estadía en Pakistán, donde permanecerá aproximadamente por cuatro días. Además, espera sostener reuniones con el primer ministro Shahid Khaqan Abbasi, el general de ejército Qamar Javed Bajwa y otras figuras.

Durante su participación en el pasado Foro Económico Mundial de Davos, Malala habló sobre sus planes de regresar a Pakistán en algún momento.

PUBLICIDAD

“Es tan difícil cuando no has visto tu hogar, a tu familia y amigos durante más de cinco años”, dijo. “No abandoné el país por elección, fueron las circunstancias las que me obligaron. Así que quiero volver a Pakistán”.

Malala vive y estudia la universidad en Reino Unido desde que dejó Swat, Pakistán, tras recibir disparos en la cabeza por pistoleros talibanes por defender los derechos humanos y el derecho a la educación para las mujeres del país.

Lee también: Davos 2018 | El libro que cambió la vida de Malala Yousafzai