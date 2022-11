Manos mexicanas fabrican los jerseys de México y Argentina del Mundial de Qatar 2022

La Selección de futbol de México vestirá uniformes elaborados por manos mexicanas del equipo de Industrias Manufactureras MyR, durante su participación en el Mundial de Qatar 2022.

Asimismo, la empresa elabora la camiseta de la Selección Argentina que se comercializa en Estados Unidos y otros países de Latinoamérica.

“Para cada miembro de Industrias Manufactureras MyR es un orgullo participar de cerca en la creación de la indumentaria, por ello, trabajamos día a día en la especialización de nuestra plantilla. Para esta playera tan especial, más de 3 mil empleados participaron en su confección, desde el corte, ensamblaje, costura, inspección de calidad, etiquetado y empaquetado”, aseguró el Coordinador de Ingeniería de Industrias Manufactureras MYR, Edgar Peña Solís.

Foto: Cortesía

La compañía basada en Irapuato, Guanajuato, con 26 años de experiencia, fabrica las prendas que utilizarán tanto la escuadra tricolor como los albicelestes en la próxima justa mundialista, mismas que son exportadas a más de 90 países.

“Este año de la Selección Mexicana hicimos más de 2.5 millones de unidades. En el caso de la playera de visitante, es una edición que se agotó rápidamente, por ejemplo, en Estados Unidos ya no la encuentras”, detalló.

No obstante, esta no es la primera vez que MyR confecciona los uniformes para una Copa del Mundo, pues de acuerdo con Peña Solís, su historia con marcas deportivas es amplia.

“La primera vez que llegamos a una contienda de este corte data de 2002, cuando de la mano de Atlética dimos vida a la playera de la Selección Mexicana”, comentó.

En ese sentido, precisó que en 2010 repitieron con la agrupación nacional, aunque en esta ocasión al tener a Adidas como cliente; mientras que actualmente continúan con éste último. En mundiales anteriores, Industrias MYR ha fabricado diversas camisetas mundialistas para las mejores selecciones, destacando las selecciones de Uruguay, Italia, Ghana, Costa de Marfil, Camerún, Chile, Panamá y Costa Rica, por mencionar algunas.

Para la edición de Qatar 2022, MyR elaboró 2.5 millones de playeras, de las cuales el 70% son verde de local y 30% color beige/guinda de visitante; ésta última dejó muy buen sabor de boca en los aficionados y se espera que la escuadra nacional la utilice en el Mundial de Qatar, luego de pasar la fase de grupos.

Foto: Cortesía

Industrias Manufactureras MyR ha elaborado indumentaria deportiva no solo para Adidas, sino para otras marcas internacionales como Puma, Reebok, Under Armour, Supreme, New Era y Charly, entre otras empresas de talla internacional, con las que ha vestido a prácticamente toda la Liga Mx, así como a algunos clubes de Chile, Costa Rica, Colombia, Uruguay y la liga MLS de Estados Unidos. Los equipos más importantes de México a quienes han fabricado indumentaria son Chivas, Pumas, Cruz Azul, Santos, Tigres, Monterrey, Atlas, León y Pachuca.

“Hemos desarrollado infinidad de productos entre los que se incluye ropa de entrenamiento, running, leisure, training y tracksuits; por ejemplo, solo para clubes como Chivas se generan aproximadamente 100 diferentes artículos cada temporada; mientras que en el caso de Adidas destaca la manufactura con materiales totalmente reciclados”, explicó Peña Solís.

En el último año, la compañía de origen 100% mexicano ha producido más de 7 millones de unidades que se distribuyen entre sus principales clientes por Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia.

