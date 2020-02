Maria Sharapova se despide de las canchas: anuncia su retiro del tenis

Reuters.- La tenista rusa Maria Sharapova, cinco veces ganadora de torneos del Grand Slam y quien se convirtió en una de las deportistas mejor pagadas del mundo, anunció el miércoles su retiro a los 32 años.

Sharapova, quien vive en Florida y cuya victoria en Wimbledon en 2004 a los 17 años le elevó al estrellato, dio la noticia en un artículo para la revista Vogue.

“Soy nueva en esto, así que por favor perdónenme. Al tenis – le estoy diciendo adiós”, afirmó Sharapova.

After 28 years and five Grand Slams, @MariaSharapova is stepping away from tennis. Sharapova sat down exclusively with Vogue and @VanityFair to discuss her decision. https://t.co/KLUlFnMDAm

— Vogue Magazine (@voguemagazine) February 26, 2020