Más de 30,000 observadores vigilan las elecciones

Este domingo, 89.1 millones de ciudadanos están convocados a elegir más de 3,400 cargos públicos, las elecciones más grandes de la historia de México. En parte por eso, son también las más controladas.

En concreto, habrá 30,000 ciudadanos mexicanos y 907 visitantes extranjeros, de 60 países, recorriendo casillas con un gafete donde se leerá “Observador/a del proceso electoral”.

Uno de ellos es el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Williams Dávila, por la coalición opositora al régimen de Nicolas Maduro Mesa de Unidad Democrática.

El político venezolano se inscribió en el Instituto Nacional Electoral (INE) para participar en la elección como observador internacional, invitado por el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Encarnación Alfaro.

El INE cerró el pasado 20 de junio la convocatoria para recibir solicitudes de ciudadanos extranjeros que, de forma altruista e independiente, querían participar como observadores del proceso electoral.

Entre otros requisitos, se pedía que fueran personalidades con reconocido prestigio y conocimiento en materia político-electoral.

Luego de tres días en la capital del país recibiendo formación teórica sobre normativa y proceso electoral en México, impartida por el INE, el diputado venezolano confiesa haber quedado sorprendido de las garantías del sistema electoral de este país.

En parte es así porque no puede evitar las comparaciones con la realidad democrática, inexistente según él, de Venezuela.

“Quiero ver si, cuando (el elector) llega a la fila de la casilla, hay puntos de presión de los partidos. En Venezuela sucede que cuando vas a votar, te filtran el voto y te presionan para que elijas al candidato de su partido”, explica en entrevista para Forbes México.

La esperanza que Dávila manifiesta versus la transparencia y legalidad de las elecciones del 1 de julio contrastan con la experiencia de campo de D.C., observador electoral en Tampico, Tamaulipas, que prefirió mantener el anonimato por seguridad.

“Me voy a fijar que no haya casas amigas, un gran problema en Tamaulipas. Los partidos se colocan en la entrada de las casillas y preparan comida y refrescos, hasta cerveza, para los electores. Les invitan a comer y aprovechan para presionarlos”, confiesa este estudiante de Periodismo de 22 años.

En una población de menos de 320,000 habitantes, D.C. afirma conocerse las prácticas de los partidos para coaccionar al votante y comprar el voto, a 500 pesos en su región según él, así como conocer las caras de quiénes están al servicio de las estructuras de los partidos.

“En nuestra red de observadores, vamos a cuidar que no haya camiones que lleven a multitudes de gente a votar a cambio de dinero”, dice.

¿Qué hace un observador electoral?

Los observadores electorales están llamados a controlar que la jornada electoral se desarrolle sin irregularidades.

La Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD), fundada en febrero de 2018 con este fin, desplegó brigadas de observadores nacionales y visitantes extranjeros desde el 29 de junio y prevé que estarán activas hasta el 5 de julio.

Entre otros, cuenta con John Ackerman, profesor de Derecho de la UNAM, o Christophe Ventura, del Instituto de Relaciones Internacionales y Estrategias de Francia.

Ellos forman parte de las brigadas de hasta 100 visitantes extranjeros y 200 observadores nacionales de la RUCD que monitorean el proceso en 25 entidades federativas, como Morelos y Puebla, y con misiones especiales en Chiapas, Veracruz y Tlaxcala.

Estas últimas brigadas se justifican porque en anteriores procesos electorales se han reportado irregularidades, como fraude o violencia electoral, o por la presencia del crimen organizado.

Entre las facultades de los observadores están las de entrar y permanecer en las casillas, tomar fotografías y comprobar que se respeta el secreto de voto.

“Nos preocupa mucho la violencia, porque ha sido campaña con muchos asesinatos, y también que no se respete que la gente no pueda ejercer su derecho al voto”, comenta una de las coordinadoras de la RUCD, Valentina Melgar.

Esta observadora confirma que existe una coordinadora central en la Red que recibe todos los reportes de las brigadas y decide qué hace con la información obtenida.

Residents affected by the 19-9-2017 quake tell @RUCD_2018 observers that politicians and candidates have made reconstruction funds contingent on their support in the upcoming election but residents organized with Damnificados Unidos de Cananea refuse to be coerced #MexicoElection pic.twitter.com/yEDbMNnGBx

— The Scholar and Citizen Network for Democracy (@MexicoDemocracy) June 30, 2018