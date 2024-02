Más que paneles solares, independencia energética, la promesa de esta empresa

Tras ocho años de operar en el mercado de paneles solares, la empresa mexicana Eco-Logic se reinventa, y más allá de ofrecer soluciones fotovoltaicas de manera tradicional, quiere dar a los hogares mexicanos una verdadera independencia energética.

En un mercado que cada vez se vuelve más competitivo, más que vender un ahorro económico en electricidad, así como el lado romántico de un consumo de energía limpia, para 2025, quiere ser la primera compañía integradora de transición energética que permita obtener a sus clientes dicha independencia.

Santiago Argott, head of New business Ventures & Growth de Eco-Logic, expone que al generar los hogares su propia electricidad a través de los paneles solares, no solamente puede dejar de pagar a la CFE, también con la instalación de calentadores y estufas eléctricas, se puede eliminar el consumo de gas.

También da la posibilidad de ir transitando a ligas mayores, como la electromovilidad, pues cada vez será más viable un vehículo eléctrico, mismo que puede ser cargado con la energía de los paneles solares, dejando de lado el consumo de gasolina, algo que puede representar un gasto de hasta 2 mil pesos al mes.

“Eco-Logic se encarga de apoyar a los mexicanos a obtener independencia energética, es lo que estamos construyendo y nuestra meta es apoyar cada vez a más casas a dejar estos gastos como la gasolina, el gas y evidentemente la electricidad”, señaló.

En esta reinvención Argott apunta que no tiene miedo a sus competidores, incluso a los más grandes, pues están seguros que se irán posicionando por tres cosas fundamentales: excelencia operativa, experiencia y darle seguridad a sus clientes que están haciendo una buena inversión.

“La recuperación del dinero, de la inversión, se puede ver reflejado desde 2 hasta 7 años, con 25 años de garantía, entonces pagas durante 2 o 7 años y después te quedan 23 años de energía gratuita”, explicó.

Precisó que todo el proceso de transición energética lo están enfocando principalmente en residencias, el poder cambiar la estufa, el tanque de gas, instalar el cargador eléctrico o buscar opciones de que poder comprar un auto eléctrico, Eco-Logic preparó un producto que se llama eco-switch.

Indicó que por ahora cuentan con algunos opciones de financiamiento, tienen una alianza con CIBanco para financiar los paneles solares desde 12 a 82 meses, donde prácticamente se paga al mes lo mismo que a la CFE.

También tienen una alianza con una financiera verde, la cual abrió dos nuevas posibilidades: la primera, es la posibilidad del leasing, es decir, rentar los paneles y al final del periodo poder comprarlos a un precio reducido y la segunda, es un PPA ( Acuerdo de Compra de Energía) el cual permite instalar los paneles en la casa del cliente sin ningún tipo de inversión, lo que hace es que es un contrato de 7 a 12 años, donde Eco-Logic le va estar vendiendo al cliente la energía de 15 a un 30% más económica.

“Buscamos posicionar la marca como la alternativa por excelencia para los mexicanos, para realizar la transición energética, (…) todas las empresas te venden los paneles, pero nadie te ayuda verdaderamente a entender para qué sirven o cuál podría ser su verdadero alcance”, indicó.

Argott prevé que con este nuevo enfoque, lo que han hecho en los casi ochos años en venta de paneles solares, se dupliquen tan solo en este 2024.

