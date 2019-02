May negocia con Bruselas el Brexit que quiere el parlamento británico

Reuters.- La primera ministra británica, Theresa May, sostuvo el miércoles conversaciones “constructivas” en Bruselas mientras buscaba concesiones de una escéptica Unión Europea para su estrategia sobre el Brexit, socavada luego de la renuncia de tres legisladoras al Partido Conservador.

Tras reunirse con el jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, May dijo a una cadena británica que nuevamente presionó por “cambios legalmente vinculantes” a un acuerdo que logró con la UE en noviembre para que un mecanismo de protección para la frontera irlandesa (backstop), no obligue a su país a cumplir con las normas del bloque de manera indefinida.

Es esta parte del tratado, que intenta evitar nuevos problemas en Irlanda del Norte, lo que el Parlamento británico rechazó el mes pasado. Eso lanzó al país hacia la salida del bloque el 29 de mayo sin una red de seguridad, y dejó a May luchando para asegurar concesiones tanto de Bruselas como de legisladores de su propio partido y otros.

“He subrayado la necesidad de que veamos cambios legalmente vinculantes al backstop que garanticen que no pueda ser indefinido”, dijo May. “Eso es lo que se requiere si un acuerdo va a ser aprobado en la Cámara de los Comunes (…) El tiempo es fundamental”.

