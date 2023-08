MC y PAN se confrontan por dichos de AMLO

A días de que comience el proceso electoral para elegir al próximo presidente de México, los partidos de oposición se han comenzado a enfrentar por no ir unidos, pues mientras el PAN acusó que Movimiento Ciudadano pactará con Andrés Manuel López Obrador, este partido respondió que ellos no actúan en función de lo que diga el mandatario.

En un comunicado, el dirigente del PAN, Marko Cortés, dijo que el presidente López Obrador está presionando a Movimiento Ciudadano, porque no quiere que se sume al Frente Amplio por México, conformado por el PAN, PRI y PRD, ya que esta alianza tendría aún mayor fuerza para las elecciones presidenciales.

“El presidente tiene tanto miedo de que la oposición se siga fortaleciendo, que está usando todos los instrumentos del Estado y sus artimañas para evitar que esto suceda. Completamente metido en las próximas elecciones, buscará pactar con el partido de MC y con su eventual aspirante, porque López Obrador hará lo que sea intentando no perder el poder”, señaló.

A lo que el secretario General de Acuerdo de Movimiento Ciudadano, Juan Zavala, contestó que ellos no actúan en función de lo que diga el mandatario federal, pero sí de lo que digan los mexicanos, pues según una encuesta que publicó el emecista, 57% de los entrevistados preferían que este partido compitiera por separado.

“A diferencia de ustedes, Marko Cortés, nosotros no actuamos en función de lo que diga el presidente. Pero sí en función de lo que quieren los mexicanos. Y como la mayoría no quiere la alianza con la vieja política, es lo que haremos. Ustedes son el pasado al que no volveremos. Nosotros el futuro que México demanda”, dijo el emecista en sus redes sociales.

Todo esto se derivó luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que el Frente Amplio por México busca presionar a Movimiento Ciudadano para que se una a ellos.

