Me trataron con respeto y cumplí mis compromisos: AMLO a banqueros

Acapulco.- El presidente Andres Manuel López Obrador afirmó que los banqueros lo trataron con respeto y les cumplió cada uno de los compromisos acordados al inicio de su administración.

“Me han tratado muy bien, con respeto y considero que han sido correspondidos, les he tratado también con respeto y he cumplido los compromisos que hice desde mi gobierno”, manifestó entre una lluvia de aplausos.

Unos 40 minutos antes de su discurso, López Obrador recibió un reconocimiento por su labor como presidente.

En tono de despedida y casi con un nudo en la garganta, el encargado del Poder Ejecutivo agradeció a los dueños de los bancos y otras empresas reunidas en el Centro de Convenciones Mundo Imperial.

“Les agradezco mucho y ya no voy a estar en la próxima, ya me voy a Palenque en cinco meses, me despido de ustedes por anticipado”, declaró como parte del mensaje de clausura de la 87 Convención Bancaria.

Lee: Banca tiene papel central en cierre de brechas sociales y económicas: Hacienda

López Obrador cerró el evento entre aplausos y dejó atrás aquello de que iba a “soltar al tigre”, una declaración lanzada en 2018 cuando era candidato presidencial de Morena, y no imaginaba que arrasaría en esa elección.

Esta vez fue diferente para el mandatario, quien usó los lentes negros que regularmente utiliza cuando juega beisbol con sus amigos los ligamayoristas para leer una presentación sobre el rumbo económico del país y sus logros.

‘Julio Carranza es excepcional’

“Pensé que no iban a tener mejores dirigentes en la Asociación de Bancos de México (ABM)”, soltó el fundador de Morena frente analistas económicos, gerentes y directivos de casas de bolsa e instituciones bancarias de México.

“Daniel Becker es muy bueno y todos los que han tenido como presidentes, pero Julio Carranza es excepcional”, manifestó el presidente de la República desde Acapulco, puerto al que acudió los últimos seis meses para supervisar su reconstrucción tras el paso del huracán Otis a finales de octubre de 2023.

Lee: Banca pide a candidatos mantener certidumbre para impulsar economía del país

Al presidente le faltó mencionar a Luis Niño de Rivera, exdirectivo de Banco Azteca, con quien tiene hoy un enfrentamiento. Niño de Rivera fue el presidente de la ABM con el que platicó en las dos primeras Convenciones Bancarias.

En las calles había operativos por una falsa alarma de que familiares y grupos afines a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y afectados por Otis se manifestarían y bloquearían para impedir el acceso a las autoridades.

AMLO presume sus “otros datos”

Andrés Manuel López Obrador presumió lo que consideró el buen momento económico de México, y aseguró que ya no hay secuestros de empresarios ni políticos, aunque este delito sí está afectando a la población en general.

Declaró que México llegó a ser uno de los países con los salarios más bajos en el mundo, “una gran injusticia y una pérdida del poder adquisitivo del 70% durante más de 30 años”.

Dijo que solo un año no hubo consenso para aumentar el salario mínimo, pero siempre se logró con el respaldo del sector patronal, obrero y las autoridades.

En un tono de risa, el mandatario dijo a empresarios y banqueros reunidos en los salones del Centro de Convenciones Mundo Imperial que mostraba “los otros datos” de la economía, entre ellos, destacó la creación récord de puestos de trabajo, los salarios y las cifras de desempleo.

“México se sitúa como uno de los países con menos desempleo del mundo, casi estamos con empleo pleno y hay una tasa de desempleo de 2.6%”, afirmó.

Manifestó que en otros gobiernos, el peso siempre se había devaluado, que ahora la moneda mexicana se ha fortalecido hasta el nivel de las 16 unidades por dólar.

Pidió a sus asesores arreglar las gráficas para mostrar la evolución de las variables macroeconómicas de México.

En las últimas horas el peso ha tenido una fuerte depreciación por el conflicto bélico entre Israel e Irán.

“México, Estados Unidos y Canadá nos necesitamos mutuamente, por lo que hay que tejer fino para que se respeten las soberanías. México no debe ser protectorado ni colonia de ningún país del mundo”, reiteró.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado