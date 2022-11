Bloqueo de EU a Cuba es una medida retrógrada, medieval e infame: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de infame y medieval el bloqueo comercial que ha instrumentado Estados Unidos sobre Cuba por más de 60 años y llamó a que ningún país se imponga sobre otros por la forma de gobierno y administración.

Ayer, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comenzó la primera de dos jornadas de debates sobre el proyecto de resolución: “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba”.

“Creo que es una infamia lo que se ha venido haciendo en contra de Cuba con el bloqueo del gobierno de Estados Unidos, es una medida retrógrada, medieval, inhumana, porque no es posible que se aísle aún más a un país como Cuba o a cualquier otro país del mundo.

“Nadie tiene ese derecho, a actuar como el gobierno mundial, nadie, los países somos independientes, somos libres, somos soberanos, pero independientemente de eso, es una clara violación a derechos humanos, porque puede haber problemas políticos, ideológicos ¿y el daño a la población, el daño a la gente?”, cuestionó.

Lee: Comienza en la ONU el debate anual para pedir el fin del embargo a Cuba

Se tiene previsto que este jueves, los países miembros de la ONU voten una resolución contra el bloqueo a la Isla donde los gobiernos de México, Venezuela, Rusia, China y Bolivia, han condenado el aislamiento de esta nación.

“Espero que el gobierno de Estados Unidos actúe de manera consecuente, porque siempre que se vota en Naciones Unidas este tema, la inmensa mayoría vota porque se quite el bloqueo y siempre Estados Unidos en contra y ejerce veto y queda sin efecto la resolución.

“Ojalá el día de hoy sea unánime, sería una fiesta mundial, sería decir gracias a la vida, si de verdad, no por hipocresía, estamos a favor de los derechos humanos y el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida, no es posible que si hay diferencias políticas se haga un bloqueo para que no lleguen los alimentos, no lleguen apoyos”, sostuvo López Obrador.

