Mejía Berdeja ni adiós me dijo: AMLO; Rodríguez Bucio, nuevo subsecretario

El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró al general en retiro, Luis Rodríguez Bucio, quien se desempeñaba como comandante de la Guardia Nacional, como nuevo subsecretario de Seguridad Pública, cargo que dejó Ricardo Mejía Berdeja, quien buscará la gubernatura de Coahuila por el Partido del Trabajo (PT).

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal reprochó que Mejía Berdeja haya dejado el cargo sin siquiera decirle adiós y que sólo le haya mandado una carta desvinculándose de su responsabilidad.

“Se fue Ricardo Mejía, ahora sí que no me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel, sí, y quiero también aclarar de que yo no me meto en cuestiones partidistas, pero en lo que corresponde al partido del cual tengo licencia hay un procedimiento que yo apoyo, porque fui el creador cuando fui dirigente de ese partido de que se eligiera a candidatos mediante encuestas.

“Seguramente en el bloque conservador es Claudio X. González quien lleva la mano, pero acá decide la gente mediante encuestas”, señaló.

En sustitución de Rodríguez Bucio en la Guardia Nacional, el jefe del Ejecutivo federal nombró al general David Córdova Campos.

En ese sentido, López Obrador reiteró que su apoyo total será para Armando Guadiana, quien es el precandidato de Morena a la gubernatura de la entidad, pues fue quien ganó la encuesta de reconocimiento del instituto político.

“Esto lo reitero, para que nadie use mi nombre, yo apoyo a quien triunfa de manera democrática, mediante una encuesta. Ya se nombró al nuevo subsecretario de Seguridad, vamos por partes, poco a poco, es el General Luis Rodríguez Bucio, está aquí, es el nuevo subsecretario, era comandante de la Guardia Nacional”, sostuvo.

