Mezcla mexicana se desploma a 10 dólares por barril

La mezcla mexicana de exportación se desplomó a su peor nivel desde marzo de 1999 en medio de una sobreoferta de crudo derivada de la crisis sanitaria por coronavirus Covid-19.

El petróleo mexicano cerró su cotización a 10.37 dólares por barril, una caída de 20.29% o 2.64 dólares por cada tonel, de acuerdo con el sitio web de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La referencia estadounidense el West Texas Intermediate (WTI) cerró la sesión cotizando en 20.28 dólares por barril, lo que equivale a una reducción en su precio de 5.72%, mientras que el precio del referente europeo Brent disminuyó 8.86% y cerró la sesión cotizando en 22.72 dólares por tonel.

Las presiones a la baja en las mezclas internacionales se han dado ante tres principales factores:

La destrucción en la demanda del petróleo causado por las medidas para contener la propagación del coronavirus. De acuerdo con el Director Ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), Fatih Birol, la demanda mundial de petróleo se ha reducido en cerca de 20 millones de barriles diarios. La sobre oferta de petróleo en el mercado. Cabe recordar que incluso antes del coronavirus, existía un exceso de oferta en el mercado. A esto se le añade la posibilidad de que el mercado sea inundado ante la finalización del acuerdo entre la OPEP y sus aliados (OPEP+) y la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia. El riesgo de una recesión económica causada por la pandemia y por la guerra de precios entre los principales productores de crudo

“Se dice que Trump y Putin acordaron una reunión entre sus principales funcionarios del sector energético, para discutir la reducción en el precio del petróleo. No obstante, esto no limitó las pérdidas del petróleo ya que Riad y Moscú no muestran interés por reducir su producción petrolera; de hecho, Arabia Saudita anunció planes para aumentar sus exportaciones en los siguientes meses”, declaró la directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Este exceso de oferta ha llevado a muchas mezclas de petróleo a cotizar por debajo de los 10 dólares por barril. En Canadá, la mezcla conocida como Implied Bitumen, cotiza en 1.05 dólares por barril, mientras que el West Canadian Select cotiza en 4.26 dólares por barril, tras tocar un nuevo mínimo histórico de 3.82 dólares por barril.

