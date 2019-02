El mapa de intentos de secuestro a mujeres en CDMX fuerza al gobierno a actuar

A mediados de enero, comenzaron a circular historias de terror en las redes sociales: mujeres narrando que las habían intentado secuestrar en el Sistema de Transporte Colectivo de Ciudad de México. En cuestión de días, más de 80 testimonios difundidos en redes sociales se convirtieron, para muchos, en evidencia del estado de violencia que enfrentan muchas mujeres en la capital.

Esos llamados, sin embargo, esto no fueron suficientes para movilizar a las autoridades. “No hay ninguna información en la Procuraduría (General de Justicia) ni en la Secretaría de Seguridad Ciudadana que reconozca esto, que salió en las redes sociales”, fue la respuesta inicial de la Jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Ante esta falta de reacción, un grupo de periodistas y activistas creó un mapa para rastrear los incidentes. A una semana de su lanzamiento, más de 190 testimonios han sido registrados y la información servirá de base para que el gobierno capitalino pueda crear un plan de acción.

De acuerdo a la base de datos de Serendipia, cuatro de cada diez presuntos casos ocurrieron en los últimos meses, aunque algunas ciudadanas reportaron incidentes que datan de 1997.

El 84% de los casos reportados han ocurrido en estaciones del Metro, tanto a las afueras como dentro de sus instalaciones. Las colonias con mayor número de incidentes reportados -aunque no todas las respuestas al formulario incluyen localización- son: Centro, Tacubaya, Campestre Churubusco, Polanco, Ciudad Universitaria, Roma Sur, entre otros.

¿Cómo surgió?

En un inicio, el grupo liderado por Sandra Barrón y Dana Cortés contactó personalmente a las mujeres que se identificaron como víctimas. Reunieron 20 testimonios con los cuales pudieron identificar el modus operandi de los presuntos atacantes, patrones de lugares, número de agresores y horarios.

“Se corrió la voz y me comenzaron a llegar casos de chicas vía Facebook. No nos dábamos abasto, así que decidimos diseñar un formulario en Google”, cuenta Sandra Barrón en entrevista con Forbes México. A menos de 24 horas de publicarlo, más de 100 casos ya habían sido ingresados.

A un par de días de la publicación del mapa, Barrón y sus colegas fueron contactadas por la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Actualmente se encuentran colaborando con la entidad encabezada por José Merino, a fin de mejorar la sistematización de la información y generar cruces con otras bases de datos relevantes, como la de homicidios, feminicidios y llamadas al sistema de auxilio 911.

“Está bien que hayan reaccionado y nos hayan volteado a ver, pero las estrategias (del gobierno de CDMX) sólo le ponen una banda a la fractura. Para que esto deje de suceder, hay que apostar por la política pública”, comparte Barrón.

Algunas de las medidas de Sheinbaum incluyen instalar células de atención por parte de la Procuraduría de Justicia de la CDMX y reforzar los operativos de seguridad en el Metro, con policías y a través de las cámaras de videovigilancia del C5.

“No te hicieron más que unos raspones” .

De acuerdo a la información recabada por este ejercicio, solo 19 mujeres acudieron a presentar su denuncia ante el Ministerio Público. Y de estas, 97% no procedieron.

Eso es una prueba que en México hay carencia de una cultura de denuncia, y que tampoco se fomenta. “Fue un intento y no te paso nada”, “No existe el delito de intento de secuestro”, “No te hicieron más que unos raspones”… son algunas de las respuestas a las que las ciudadanas se enfrentaron cuando intentaron denunciar.

En tanto, las pocas denuncias que sí llegan al MP no están tipificadas como violencia de género, sino como “intento de robo” u otros delitos menores. De acuerdo a las estimaciones de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad (ENVIPE) de 2018, para 93.2% de los delitos cometidos en México no hay denuncia, no se inicia una averiguación previa ni una carpeta de investigación. El estado de derecho, en sí, es inexistente.

“Este ejercicio funcionó para la coyuntura y para darle un reflector a la problemática. Ahora queda no dejar ir el tema. ¡Por favor créanles a las mujeres!”, concluye la activista.

Recientemente la Jefatura del Gobierno de Ciudad de México reconoció que desde 2017 existen denuncias de intento de secuestro en algunas estaciones del metro de la ciudad, aunque no se les había dado la ‘atención necesaria’. A la fecha solo 11 casos se encuentran en investigación.

En promedio, cada cuatro horas secuestran a una persona en México, de acuerdo a la organización civil Alto al Secuestro. Entre 2012 y 2018 se registraron 12,012 incidentes en el país. El Estado de México y Ciudad de México son los territorios más afectados.