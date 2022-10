México buscará ser sede de los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040: Ebrard

México se apuntará para albergar los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040, adelantó este viernes Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores.

Detalló que los países cada vez presentan con mayor anticipación su intención de ser sede, y que ahora se están apuntando ya algunas naciones interesadas en albergar el evento deportivo en 2036 o 2040.

“Ahora están participando Londres, Estambul, Yakarta, Budapest, Doha, Vladivostok, Wujan”, dijo el canciller en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El funcionario expuso así que si México quiere participar en el año 2036 o en el 2040, se tendría ya que presentar este año o el siguiente la intención del país, algo que él considera le corresponde a la actual administración del gobierno federal.

“Como ya son tantos años hacia adelante, nuestra obligación es guardar el lugar de México”, expresó

Advirtió que de no apuntarse el país este o el próximo año, para las competencias deportivas de 2036 o 2040, se corre el riesgo de que no haya Juegos Olímpicos en México sino posiblemente hasta dentro de unos 30 años.

“Si no nos apuntamos, no vamos a estar, igual lo dejamos pendiente y la próxima vez que se revise, ya estamos hablando de 2050, 2060 y no nos tocará a nosotros discutirlo ni presenciarlo”, comentó.

