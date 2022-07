México cuestiona a Shein por uso de diseño maya en una de sus blusas

Reuters.- El gobierno de México solicitó a la minorista de moda china Shein una explicación por el uso de elementos culturales de la comunidad indígena maya en el diseño de una de sus prendas.

La Secretaría de Cultura dijo que los detalles de la blusa “Top Ribete en abanico con estampado floral” se asemejan al bordado de un tradicional huipil elaborado en 2017 por una marca de ropa artesanal del sureste del país.

“Estos diseños se han transmitido de generación en generación, por lo que son producto de una creatividad colectiva que corresponde al pueblo maya”, aseveró la Secretaría de Cultura en una carta dirigida a la compañía.

Shein no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de Reuters. En tanto, la marca mexicana Yucachulas, autora de la pieza, condenó lo sucedido a través de sus redes sociales.

“Estamos muy tristes por el lamentable suceso de #plagio”, dijo. “Es una falta de reconocimiento al trabajo de los y las #artesanas que se dedican a esta labor y viven de la #artesanía”.

No es la primera vez que el gobierno de México pide rendir cuentas a grandes firmas extranjeras por explotar comercialmente elementos distintivos de la cultura mexicana en sus productos.

La casa francesa Louis Vuitton, la diseñadora venezolana Carolina Herrera, la española Inditex y la estadounidense Patowl también han sido cuestionadas en el pasado por autoridades locales.

Shein retira blusa de su plataforma

La plataforma de ventas Shein dijo sobre el reclamo de México por la blusa que sus proveedores que ya retiraron el producto porque respetan la propiedad intelectual de terceros.

“Shein respeta a los diseñadores, los artesanos y la propiedad intelectual. No es nuestra intención infringir los derechos de autor válidos de nadie y no es nuestro modelo de negocio hacerlo. Los proveedores de Shein están obligados a cumplir con las políticas de la empresa y a certificar que sus productos no infringen la propiedad intelectual de terceros. Si descubrimos que algún proveedor no cumple, tomamos medidas inmediatas. Hemos retirado el producto en cuestión de nuestro sitio”, dijo la compañía en un comunicado.

