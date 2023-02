México debe mejorar Estado de derecho para aprovechar nearshoring: Coparmex

José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), afirmó que para aprovechar la inversión de empresas atraídas por el nearshoring se debe consolidar el Estado de derecho y la seguridad pública en el país.

“Hoy (México) tiene frente a sí la oportunidad de aprovechar el fenómeno del nearshoring para estar cerca de sus principales consumidores, pero nos hace falta fortalecer el Estado de derecho y la seguridad pública para aprovechar, en beneficio de todos, nuestro potencial”, declaró el dirigente empresarial.

México tiene un enorme potencial económico, se encuentra en una posición geográfica privilegiada, en su frontera norte es vecino de Estados Unidos, cuya economía es considerada la más importante del mundo, goza de recursos medioambientales envidiables y una población mayoritariamente joven, y es uno de los 10 países con más tratados de libre comercio en el mundo, destacó Medina Mora Icaza.

El representante del sindicato patronal manifestó que bloquear la posibilidad de que empresas privadas inviertan para generar energías limpias afecta a los ciudadanos, quienes podrían estar pagando tarifas más bajas y gozando de energías que no contaminan el planeta.

“(El bloqueo a las empresas privadas) hoy está quitándole atractivo a nuestro país”, comentó el empresario mexicano, quien agregó: “Hoy es más claro que nunca, que aprovechar el nearshoring pasa por consolidar nuestro Estado de derecho”.

La Constitución, abundó, es el pilar para tener un país de libertades, una de ellas la libertad económica, la cual garantiza mayor competitividad y mejores condiciones de vida.

“Nuestro llamado es para no perder la oportunidad que tiene México de darle más empleo a los jóvenes, de atraer nuevas inversiones y de llevar más ingresos a las familias, esto solo será posible si se respeta la ley y nuestras libertades”, declaró.

Medina Mora Icaza señaló que la Constitución cumplió esta semana 106 años de su promulgación y es la ley fundamental del Estado.

Desde 1917, dijo, la Constitución es el factor que da cohesión a los mexicanos en medio de las diferencias y es la norma superior cuya función principal es acotar al poder para que se privilegien y reconozcan los derechos ciudadanos e impedir que puedan ser vulnerados por cualquier autoridad.

Si bien una Constitución está pensada para preservarse a lo largo del tiempo, indicó, la mexicana se ha ido adaptando a los desafíos de cada época.

“Quizá ni Venustiano Carranza ni los constituyentes de 1916-1917 reconocerían el texto actual que ha sido objeto de 252 decretos de reforma, que significan 748 cambios a su articulado original. Pero lo que no ha cambiado, es su esencia, que es la de sentar las bases para tener un país próspero y en paz, pues un país sin ley, sería un país caótico”, mencionó.

“Son las reglas que nos hemos puesto los mexicanos para vivir en paz, con orden y armonía”, apuntó José Medina Mora Icaza.

“Por eso es tan importante que la Constitución sea respetada y cumplida, porque no hay nada ni nadie que esté por encima de ella”.

El crecimiento económico, comentó, tiene muchos factores, por ejemplo, la fuerza laboral, cuántos recursos se destinan en inversión y formación de capital, el desarrollo de tecnología. “Pero uno de esos factores es también el respeto a las leyes”, enfatizó.

Un país donde no se respetan los contratos no genera certidumbre y no atrae inversiones, por eso es tan importante la vigencia del Estado de derecho, añadió el presidente de Coparmex.

“Hoy vemos con preocupación un Estado de derecho frágil, que debe fortalecerse en la medida en que exista una efectiva división de poderes, donde se respeten los derechos humanos, se profundice en la cultura de la legalidad y de la denuncia, y algo muy importante”, precisó.

Que quien viole la ley sea juzgado y sancionado, que asuma las consecuencias de sus actos, que no haya impunidad, pidió el dirigente empresarial.

