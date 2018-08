México denuncia actos de racismo en consulado de Nueva York

El gobierno de México, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó su más enérgica condena por el incidente ocurrido el sábado pasado ante las instalaciones del Consulado General en la ciudad de Nueva York, en donde un grupo de manifestantes gritaron consignas racistas y repartieron panfletos en contra de la comunidad migrante mexicana.

“El gobierno mexicano expresa su más profundo rechazo a estas prácticas racistas y xenofóbicas que son fuente de encono y discriminación, y que deterioran el clima en el que se desarrolla la relación bilateral”, detalló en un comunicado.

Lee también El mejor muro entre México y Estados Unidos es la inversión: Slim

El gobierno de México subrayó las aportaciones de los mexicanos a la economía de los Estados Unidos y sus contribuciones a las comunidades en las que residen. Esas aportaciones merecen respeto a sus derechos y a su dignidad en un clima de pluralidad y tolerancia.

BUILD THE WALL!

Identity Evropa activists held a demonstration outside of the Mexican Consulate in NYC today to call for the construction of a border wall, an end to mass immigration, and the restoration of America’s historic demographics. pic.twitter.com/hJVqgf05WV

— IDENTITY EVROPA (@IdentityEvropa) July 28, 2018