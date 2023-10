México se quedará sin suplementos alimenticios en noviembre: American Society 

Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico (Amsoc), aseguró que los anaqueles de los supermercados y tiendas dejarán de tener suplementos alimenticios a partir de noviembre próximo debido a que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ​(Cofepris) no está dando permisos de importación de los productos.

“Ya noviembre no habrá suplementos alimenticios en el país, por lo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, van a tener que salir a la población explicarles por qué Cofepris no ha hecho su trabajo”, declaró al finalizar una reunión con representantes de la industria de investigación farmacéutica en México.

El presidente de la Amsoc declaró que están muy preocupados porque la Cofepris no da permisos y es algo inaudito para la industria de suplementos alimenticios, que emplea a miles mexicanos.

“Hoy por un papelito burocrático está estancada toda una industria”, expresó Rubin. “Hacemos un llamado a la Cofepris para que quite los topes que pone a la industria de salud, porque son innecesarios y afectan a millones de mexicanos y mexicanas”.

Los frenos a las importaciones de suplementos alimenticios son un tema que buscó resolver y no se diera con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), comentó.

“¿Cuántos de nosotros usamos suplementos alimenticios? ¿Cuántos adultos mayores los usan? Evidentemente son millones de personas las que se verán afectadas, simplemente porque un burócrata no quiere dar el permiso y ya lleva más de un mes de retraso”.

“Evidentemente está poniendo una gran presión a una industria que está para apoyar a la población, entonces nuestro llamado a Cofepris que que no sea un tope a la salud, no sea una barrera a la salud, si no que se comprometa con los mexicanos y mexicanas”, afirmó Rubin.

El dirigente señaló también que buscará llevar el tema a las virtuales candidatas a la Presidencia de México.

“Hoy nuestra preocupación central es poner la salud en mira de las candidatas presidenciales en México, porque no se le ha invertido suficiente a salud”, manifestó el representante de las empresas estadounidenses.

Por otro lado, mencionó que los paneles entre México y Estados Unidos en materia de energía, conflictos laborales y otros bajo el marco del TMEC avanzan lentamente.

