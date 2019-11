México tiene que volverse un Estado Desarrollador, aseguran especialistas

México está en un momento de cambio de modelo económico donde el gobierno tiene que asumir un papel de impulsar el desarrollo, aseguró Julio Millán Costabile, presidente de Consultores Internacionales.

Durante la conmemoración del 50 aniversario de la organización, el líder e hijo del fundador señaló que la alternativa para reemplazar el modelo económico actual es el desarrollo compartido, que busca promover el crecimiento económico y el desarrollo sustentable.

“Queremos proponer en la búsqueda de un nuevo modelo económico el desarrollo compartido, con un Estado Desarrollador. Hoy tenemos un país sumido en una complejidad muy grande donde no crecemos, aunque tenemos finanzas públicas controladas, inflación controlada”, señaló.

Para impulsar el modelo propuesto, el economista destacó 4 funciones que el Estado debe garantizar: servicios de salud, educación, respeto al estado de derecho y promoción de la inversión en tecnología.

Igualmente, destacó la responsabilidad que tienen los empresarios de cambiar su papel dentro del terreno de juego para extender sus beneficios hacia el resto de la población.

“Si no pensamos en que lo empresarios tienen también una gran responsabilidad, tiene que convertirse con mucha mayor acción social, un empresariado que cuide al ambiente, que cuide a las personas y que comparta los beneficios. Si esto se da en los siguientes años, no me atrevería a decir cuántos, México sí podría aspirar a tasas de crecimiento de 4 o 5%”, dijo.

Al inicio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que México tendría un crecimiento de 4% anual; sin embargo, en los primeros 3 trimestres, el alza de la economía fue prácticamente nula.

En tanto que la inflación ha disminuido y desde junio pasado de mantiene dentro del objetivo de Banxico, de 3% +/-1 punto porcentual.

Estas medidas además permitirían mantener la inflación controlada en el país e incluso llevar a la pobreza a niveles por debajo del 10%, anticipó.

Te recomendamos: Estas son las mejores y peores ciudades para vivir en México