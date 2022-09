Mientras Sanborns, Aeroméxico y Lala se van de la Bolsa, esto piensan las que se quedan

En los últimos años, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) enfrenta un problema: el éxodo de emisoras que han decidido dejar de cotizar, empresas que van desde Aeroméxico, Lala y Bachoco hasta Sanborns; sin embargo, ¿qué piensan las compañías que han decidido seguir en el mercado bursátil?

Para el director general de la Bolsa Mexicana, José-Oriol Bosch, el tema de deslistes y listados depende de varios factores, algunos ajenos a ellos, como cuando hace unos años hubo una crisis financiera global y ahora con la pandemia; pero también otros que sí les concierne.

“Hay otros factores que sí dependen de nosotros, en donde podemos tener cierta influencia, como tener los productos, infraestructura, reglas, el nivel de competitividad, la promoción, etcétera”, explicó recientemente.

Si bien en algunos casos la salida de las compañías se debe a temas de reestructura, para analistas este fenómeno se debe a la subvaluación de sus acciones en el mercado bursátil debido a factores que van desde expectativas de crecimiento limitado, el bajo nivel de inversionistas que hay en el país e incluso por ser compañías muy familiares que “no son tan públicas”.

A pesar de estos deslistes, la panificadora Grupo Bimbo, encabezada por Daniel Servitje, aseguró que sus acciones seguirán en la BMV, aunque no descartan utilizar algunas otras alternativas para obtener financiamiento.

“Estamos cotizando en la Bolsa Mexicana. Seguiremos comerciando aquí. Es decir, siempre estaremos abiertos a analizar diferentes alternativas y oportunidades… pero por hoy, seguiremos cotizando en la Bolsa Mexicana”, aseguró su director de Finanzas, Diego Gaxiola.

A su vez, el vicepresidente de Volaris, Holger Blankenstein, afirmó que la aerolínea quiere seguir cotizando en la BMV, de hecho, comentó que más que tener la mirada en el precio de sus acciones, están enfocados en su plan de negocio.

“Nosotros tenemos acciones listadas en la bolsa de Nueva York y en la Bolsa Mexicana de Valores, somos una compañía completamente pública, en manos del público inversionista, por supuesto (seguiremos en la Bolsa Mexicana)”, indicó.

Blankenstein explicó que el precio de la acción se determina en el proceso de compra y venta de las misma, por lo que la empresa está enfocada en su plan de negocio, debido a que esto es lo más importante para ellos.

A su vez, el CEO de la farmacéutica Genomma Lab, Jorge Blake, indicó a Forbes México que están evaluando qué pasa en las bolsas alrededor del mundo y las opciones, pero por el momento continuarán listados en la BMV.

El directivo expuso que la Bolsa en México está en una situación difícil, porque hay compañías que se están saliendo y la liquidez no es la mejor respecto a otros países, algo que analizan de forma permanente, porque hay que ver alternativas.

“No sé en qué vamos a terminar, si nos vamos a quedar o no, pero vamos a ver opciones. La respuesta de qué vamos a hacer no la sabemos, estamos en permanente evaluación este año de ver qué pasa en las bolsas del mundo, incluida la mexicana, las acciones de las compañías no están haciendo nada, para tus inversionistas no necesariamente es la mejor opción”, afirmó.

Mientras, el operador de restaurantes Alsea, dueño de marcas como como Vips, Domino’s, Starbuks, indicó recientemente que seguirá en el mercado bursátil; de hecho, espera que el valor de su acción repunte los próximos meses.

El director de finanzas de la compañía, Rafael Contreras, afirmó que el valor de sus títulos en este momento se ubica en niveles bajos, pero se debe a una razón del mercado que esperan mejore.

“Nosotros vamos a seguir listados en la Bolsa Mexicana de Valores, estamos convencidos que el precio hoy de la acción es muy bajo, el múltiplo al que estamos cotizando es de los más bajos que hemos cotizado en los últimos años, pero esto no es debido al performance que ha tenido la compañía, es un tema más de mercado, de incertidumbre, hacia adelante estamos seguros que el mercado lo va a compensar en el corto plazo”, mencionó.

En tanto, la cadena de hoteles City Express también descartó que existan planes de deslistar a la compañía de la BMV; de hecho, continúa analizado diversas alternativas para optimizar la estructura de capital y agregar valor a sus inversionistas.

