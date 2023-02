Ministro de Defensa de Ucrania dice que el país va camino de ganar la guerra contra Rusia

Un año después de la guerra total de Rusia contra Ucrania, el mundo ha cambiado profundamente. Ucrania ha demostrado que no es un peón en la política internacional, sino una nación fuerte que lucha por su soberanía e independencia. Rusia ha estado cometiendo crímenes contra la humanidad y se ha convertido en un paria internacional.

El año pasado, la alianza de la OTAN había declarado a la Federación Rusa como la amenaza más significativa y directa para la seguridad de los aliados, y para la paz y la estabilidad en la zona euroatlántica. A principios de este mes, el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania se reunió en la base aérea de Ramstein para debatir la entrega de armamento ofensivo pesado a Ucrania. En la conferencia anual de Seguridad de Múnich, líderes mundiales y responsables políticos debatieron los nuevos retos y los próximos pasos para reforzar la seguridad mundial y apoyar la lucha de Ucrania.

En una entrevista exclusiva con Forbes, el Ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Reznikov, echa la vista atrás y comparte sus impresiones sobre el estado actual y la dirección de la guerra.

– Permítame empezar pidiéndole que comente los últimos acontecimientos, como las ráfagas regulares de misiles y aviones no tripulados de Rusia por Ucrania. ¿Están lanzando una nueva ofensiva?

“Cuando los rusos se dieron cuenta de que no podían derrotar a Ucrania, empezaron a aterrorizar a la población civil. Su objetivo es destruir las infraestructuras críticas, dejando al país a oscuras, en medio del frío, sin agua, calefacción ni electricidad. Esperaban que esto causara tal pánico para que la gente presionara al gobierno a negociar la paz en los términos del agresor, pero esta táctica no funcionó. Desde el 10 de octubre han lanzado ráfagas de ataques con misiles por toda Ucrania, utilizando misiles de crucero, balísticos y aviones no tripulados iraníes. Nuestros sistemas de defensa antiaérea, que utilizan viejos sistemas soviéticos como el BUK y el S300, funcionan bien. También utilizamos sistemas modernos que hemos recibido de nuestros socios. Así pues, tenemos una buena defensa, aunque no es perfecta. Nuestra voluntad de resistir y nuestra moral no ha decaído. Planeamos ganar estar guerra. Cada dos semanas, a veces más a menudo, los rusos lanzan ataques aéreos sobre Ucrania. Están poniendo a prueba nuestra defensa en los frentes cercanos a Bakhmut. Llevan así unos cinco meses e utilizan al grupo paramilitar Wagner, que emplea a delincuentes reclutados en las cárceles.

Una ofensiva real, con tanques y artillería, todavía no la hemos visto, pero están demostrando su potencial en el sur, y la ofensiva que todo el mundo espera aún podría producirse”.

– A principios de este mes los socios de Ucrania confirmaron la entrega de tanques y hablaron de la entrega de armamento ofensivo. Ustedes siguen trabajando para conseguir aviones de combate. En su opinión, ¿en qué punto se encuentra actualmente Ucrania, en su misión de obtener apoyo del mundo y armas para luchar contra la agresión rusa?

“En marzo pasado, cuando el mundo se dio cuenta de que Ucrania no sería derrotada en tres días, ni que Kiev sería capturada y que todo el país caería en pocas semanas, muchos se sorprendieron. La expectativa de que sólo se enfrentarían a una guerra de guerrillas no se cumplió. Todo el país se levantó para defenderse. No sólo nuestras fuerzas militares, sino todos los ciudadanos: civiles, voluntarios, abuelos y abuelas. Todos empezaron a luchar al máximo de sus posibilidades. Eso permitió al mundo pensar que Ucrania necesitaba el apoyo de las armas. El mundo empezó a tomar decisiones importantes. Los HIMARS cambiaron las reglas del juego en esta lucha. Eso nos permitió llevar a cabo con éxito una operación de combate, primero en la región de Kharkiv, y luego en la de Kherson. Nuestros socios empezaron a proporcionarnos armas más sofisticadas.

El verano pasado temí que apareciera la fatiga ucraniana y se agotara la ayuda. Por suerte, eso no ocurrió, y el grupo de contacto de Ramstein creado bajo el liderazgo de Estados Unidos -la llamada coalición anti-Kremlin de más de 50 países, más de los que pertenecen a la OTAN-, sigue trabajando. Tengo la oportunidad de decir a sus ministros de Defensa qué tipo de sistemas modernos necesitamos y para qué los vamos a utilizar. Ha sido muy claro al principio teníamos que detenerlos -a los rusos-, estabilizar el frente e iniciar una contraofensiva. Y después, liberar nuestros territorios, desde la región de Chernihiv hasta la de Kharkiv, pasando por la de Kherson.

Cada país toma sus propias decisiones en función de sus prioridades y necesidades sociales. Los primeros ministros y presidentes deciden lo que quiere su sociedad. Nuestro presidente, Volodímir Zelensky, junto con Estados Unidos y Europa, hizo saber al mundo entero cómo Ucrania lucharía contra ‘el segundo ejército del mundo’, y el mundo cree que eso es posible. Esto es muy importante. El mundo cree ahora que es posible detener a Rusia en el campo de batalla.

La estrategia de la OTAN, según la cumbre de Madrid, ha quedado definida para los próximos 10 años. Los aliados acordaron que la federación rusa es la amenaza más significativa y directa para su seguridad, para la paz y la estabilidad. El mundo entiende que para que los soldados de la OTAN no pierdan la vida -porque los ucranianos ya la están perdiendo- es mejor dar armas a Ucrania y ayudar a reducir las capacidades militares rusas. Debilitar a Rusia para que no suponga una amenaza para los aliados de la OTAN.

Nuestros socios comprenden que no se trata de un proceso de un día. No sólo hablamos de armamento y equipos militares específicos, sino también de su mantenimiento, reparaciones, producción de piezas de repuesto y municipios. Todos comprenden que la guerra durará bastante tiempo. No ocultamos nada, compartimos la información con nuestros socios. Todos los ministros del grupo dicen que están con nosotros hasta el final de esta guerra, que terminará con la victoria de Ucrania. Y lo creemos. Es importante para todo el mundo civilizado”.

– Háblenos de cómo es ser ministro de Defensa cuando el país está en guerra. ¿Se mantiene estable el gobierno de Zelensky?

“Es estable, todos los ministros son los mismos que al principio de la guerra . En algunos casos han cambiado los diputados, pero no son cambios titánicos.

Fui nombrado ministro de Defensa tres meses antes de que estallara la guerra. Soy abogado de formación y la única experiencia militar que tenía era haber servido en el ejército soviético cuando era joven. Mi plan era reformar el ministerio, actualizar el sistema de adquisiciones y logística, y crear viviendas para el personal militar, pero todo eso quedó en suspenso cuando empezó la guerra. La mitad del ministerio estaba paralizado. Trabajé con unos pocos asociados, en búnkeres, cambiando de ubicación constantemente porque Kiev estaba rodeada.

En esta crisis militar, muchos detalles tuvieron que mantenerse en secreto al comienzo, y no ha sido fácil mantener un equilibrio adecuado entre la transparencia y la necesidad del gobierno de llevar ciertos asuntos públicos en secreto. La sociedad empieza a tener dudas, lo que es normal en un Estado democrático. Apenas tuvimos tiempo de comunicarnos con la ciudadanía cuando empezó la guerra. Ahora que los parlamentarios han vuelto al trabajo normal, hay más normalidad.

Estamos cambiado un poco la legislación, lo que proporcionaría transparencia en tiempos de guerra pero sin comprometer la seguridad. Estoy dispuesto a liderar este esfuerzo, incluso antes de que acabe la guerra, y me gustaría seguir trabajando en reformas para deshacernos de todo lo post-soviético: crear un sistema de control público, reformas educativas y traer expertos de afuera. Cuando acabemos esta guerra, tendremos ventaja y será más fácil.

Soy abogado. Sin embargo, hice 163 saltos como paracaidista cuando serví en el ejército. También he buceado en el océano 300 veces. Como hobby, soy bueno usando un rifle de francotirador. Estas son mis aficiones civiles. En 2004 fue abogado del presidente de Ucrania, Viktor Yuschenko, durante la Revolución Naranja. Establecimos el Estado de derecho durante aquellas elecciones fraudulentas y ganamos, de modo que Viktor Yanukóvich no se convirtió en presidente ilegal ese año. Fue entonces cuando me di cuenta que debía proteger los valores democráticos y las libertades. Quiero vivir en una Ucrania europea.

Viajo mucho, pero ahora vivo en Kiev. Mi mujer, mi hija y su familia, mi hijo, mis dos nietos… toda mi familia está en Kiev. Los nietos van a la escuela. Y si hay una ataque aéreo en Kiev, van a un refugio antiaéreo”.

– Naturalmente, los estadounidenses se preguntan si existe un sistema eficaz de control y rendición de cuentas de toda la ayuda que recibe Ucrania. Al fin y al cabo son más de 100,000 millones de dólares en este momento. ¿Cuáles son los mecanismos existentes que llevan la cuenta de toda la ayuda militar y de otro tipo que recibe Ucrania, y qué la protege de la corrupción?

“Toda la ayuda monetaria que recibimos de Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial, se utiliza únicamente para las necesidades sociales que determinan los ministerios de Hacienda y Política Social. Se destina a reconstruir las infraestructuras, a reparar generadores, etc. No se gasta ni un céntimo en el ejército y la guerra. Sin embargo, si un determinado programa decide darnos arma o cosas específicas para la guerra, estamos muy agradecidos y se destina sólo a armamento, equipo militar y municiones, entre otros. Estamos utilizando el sistema logístico de la OTAN. El cuartel general de la OTAN y el Mando Europeo pueden hacer un seguimiento de cada pieza de armamento y ver dónde acaba, en qué batallón y en qué brigada.

Los inspectores occidentales pueden rastrear cada pieza de armamento del sistema, y si quieren verlo, pueden venir a terreno y comprobarlo con sus propios ojos. Somos totalmente transparentes con nuestros socios. Cuanto más confían en nosotros, más nos ayudan con las armas. Confío en que, tras nuestra victoria, Ucrania, que ya es un país OTAN de facto, se convierta en un país OTAN de derecho”.

– ¿Cómo ve el curso actual y el estado de la guerra?

“Ahora mismo hay un proceso de acumulación de recursos por ambas partes. Cada parte está dispuesta a tomar la iniciativa, y nosotros estamos esperando. Estamos preparados para una ofensiva de los rusos y estamos preparando una contraofensiva. Nuestro objetivo clave en esta guerra es ganar liberando todos los territorios temporalmente ocupados, liberando a nuestro pueblo y haciendo que los responsables rindan cuentas ante un tribunal internacional. Creemos que, junto con todo el mundo civilizado, podemos lograrlo. Este último año hemos demostrado que Ucrania es capaz no sólo de detener al ejército ruso, sino de derrotarlo.

Nadie creía que David derrotaría a Goliat, pero sucedió gracias a esa piedra en una honda. En nuestro caso, David, con la ayuda de las armas de nuestros amigos, vencerá a Goliat”.

