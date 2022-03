Mis amigos fueron enlistados en el Ejército de Ucrania: músico veracruzano

BUCAREST, Rumania.- Miguel Maldonado Galindo, músico de Orizaba que volará en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana desde el aeropuerto internacional de la capital de Rumania, afirma que muchos de sus amigos de Ucrania ya están en la línea de combate contra el Ejército ruso.

“Yo no viví los ataques en primera persona, pero muchos amigos que tengo lamentablemente, muchos de ellos se han enlistado en el Ejército de Ucrania. Y es una pena, porque es gente de mi edad”, dice el estudiante de música en Kiev, de entre 18 y 22 años de edad.

“Y llegó el 24 de febrero de 2022 y estaba durmiendo tranquilo y sabiendo que las cosas seguían igual y recibo las llamadas de algunos amigos que me dicen esto ha comenzado y estaba en shock y sin procesar”.

Agrega que el edificio donde residía está ubicado frente a una academia militar, la cual fue atacada por el Ejército ruso.

“Yo salí de Ucrania y mi mejor amigo que es mi vecino salió con la primera evacuación de la embajada que se dirigió a Ivano-Frankivsk, una ciudad que está muy cerca de Polonia”.

“Yo soy un afortunado, ya que no corrí con la misma suerte de mis connacionales y compatriotas que hablaron sobre cómo oía caer las bombas”, agrega.

El estudiante veracruzano cuenta que salió de Kiev el 15 de febrero de 2022 por su cuenta, luego de que se enteró que la embajada de México en Ucrania estaba preparando una primera evacuación.

“Fue decisión de mis padres y de otros familiares de que lo mejor sería ir a otro lugar y oportuno”, señala el joven desde la embajada de México en Rumania.

El 12 de febrero de 2022, la sede diplomática mexicana en Ucrania mandó un comunicado para recomendar dejar el país durante algún tiempo por la inminencia del conflicto bélico con Rusia.

“Uno de mis alumnos de piano trabaja en la Embajada de España en Ucrania y siempre hemos platicado de muchas cosas y salían las noticias alarmistas: Le pregunté ‘ya escuché que la embajada de España está evacuando a su gente y la embajada de México está recomendado a los que puedan partir ahora mismo’. Y ante eso le pregunté qué me recomienda y él me dijo ‘Yo no creo que pase absolutamente nada, pero sí por prevención vete a una ciudad en Europa, por la evacuación de todas las embajadas y hay un riesgo ante un conflicto de está magnitud que no se sabe exactamente lo que va pasar'”, narra Maldonado Galindo.

