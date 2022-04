Morena acepta 9 propuestas del PAN, PRI, PRD en la reforma eléctrica; quieren votos

Para que la reforma energética sea aprobada en la Cámara de Diputados, la bancada de Morena aceptó 9 de las 12 propuestas que presentaron los partidos de oposición: PRI, PAN, PRD.

En conferencia, el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, señaló que hasta el momento aceptan 9 propuestas y las otras tres las están analizando. Esto se da después de que la coalición Va por México aseguró que no dará su voto a favor si no incluían sus 12 propuestas presentadas el pasado lunes.

Para que la reforma pase es necesario 334 votos a favor si es que los 500 legisladores asisten a la sesión. Sin embargo, Morena y aliados les falta 57 votos.

Las propuestas aceptadas:

Se establece el acceso a la energía eléctrica como un Derecho Humano. Se modifica el artículo 4 de la Constitución para establecer como derecho humano el acceso a la energía eléctrica, señalando que éste deberá ser de forma suficiente, continua, limpia, segura, sustentable y accesible, y señalando que el Estado debe establecer los mecanismos necesarios para que el acceso sea a los costos más bajos y estables posible. Para garantizar el acceso a energía eléctrica al costo más bajo posible, se establecen mecanismos que permitan a los ciudadanos generar su propia energía o comprarla a los precios más bajos y estables posibles. Se garantizarían tarifas más bajas a jefas de familia y a grupos vulnerables mediante la aplicación de subsidios focalizados o, donde sea posible, a través de la instalación de sistemas de generación de energía eléctrica en pequeña escala ya sea en los hogares o en forma comunitaria, en modalidad de Generación Distribuida. Transición Energética: Se establece la obligación del Estado para conducir la transición energética con la participación del sector público, privado y social. Se corrigen los errores y los excesos del pasado y se acaba con la simulación. Se creará un modelo para incentivar la migración de los contratos legados, obligando a las centrales que tengan 10 años de operación a migrar su permiso al modelo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica en un plazo no mayor a un año. Abrir la oportunidad para que negocios y empresas más pequeños puedan acceder al mercado eléctrico y sus beneficios, como costos más bajos de energía o energía limpia. Se establece disminuir el suministro calificado de 1 mega a medio mega a la aprobación de esta reforma y se establece un periodo de 4 años para que, cada año, se reduzca de 100 KW el umbral hasta quedar en 100 KW. Se Fortalece a la Comisión Federal de Electricidad. Se le otorga autonomía presupuestaria y de gestión a la Comisión Federal de Electricidad con Órganos de Gobierno Corporativos, Independientes y Profesionales, pero conservando la Rendición de Cuentas como Organismo Público. Se Fomenta la penetración del Uso de Energías Renovables. Se promueve la generación distribuida mediante modelos de financiamiento para diferentes tipos de usuarios y elevando el límite de generación distribuida a un megawatt, el doble de lo permitido actualmente. Reformulación del modelo de CEL para alinearlo con los IREC (Certificados internacionales de energía renovable). Estos certificados pasan de ser nacionales a internacionales, alineando el criterio de expedición a los IREC. De esta forma las empresas mexicanas podrán acreditar internacionalmente su cumplimiento en materia ambiental. El litio será propiedad del Estado, pero su aprovechamiento seguirá las reglas del Petróleo. Se establecen, al igual que en el Petróleo, rondas para exploración y extracción de los minerales para garantizar en todo momento al Estado la propiedad, así como ganancias de esta actividad.

En conferencia, el morenista Ignacio Mier, pidió a la coalición Va por México definir si esta por modelo de servicio público que garantice la electricidad y se bajen los precios de la luz que beneficie a 43 millones de familias, a 3.2 millones de pequeños comerciantes, productores agrícolas.

“Nuestra obligación como compañeros del proyecto transformador del presidente López Obrador, era y es construir diálogo y entendimiento. Comprendemos los interese económicos que giran entorno a la industria eléctrica, es un merado de más de 315 mil millones de dólares por lo mismo existe presiones de todo tipo”, dijo el legislador.

El coordinador del PVEM, Carlos Puente, comentó que al adicionar 9 propuestas de la oposición, los legisladores del PAN, PRI, PRD no tienen pretexto para ir encontrar de la reforma.

“No tenemos empacho para decirle a la oposición ‘adelante tu propuesta’. No hay pretexto para darle la espalda a México, no hay pretexto para terminar los abusos que existen hoy en día, no hay pretexto para corregir en lo que nos equivocamos como país”, dijo el diputado.

Con los votos del PAN, PRI, PRD, Morena y aliados lograrán que la reforma eléctrica pase con 476 votos.

